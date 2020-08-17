原标题：开展多样公益活动 新城控股七色光计划继续为爱出发

8月11-12日，新城控股（601155.SH）“七色光计划·第四季幸福公益集市”在集团总部大楼爱心起航。此次新城控股七色光计划携手“中国残疾人福利基金会·启明行动”关爱视障人群，以“为eye同行”为主题开展义卖活动，并首次开设“微光24h”线上义卖集市，汇聚更大力量，帮助贫困白内障患者重见光明。

今年以来，新城控股持续推动七色光计划在全国范围内落地。除本次幸福公益集市外，近期新城控股还分别于杭州、苏州、常州、徐州等地开展丰富多样的公益活动，持续践行社会责任，用爱心护航更多人的幸福生活。

聚焦人道救助 关爱视障人群

据悉，2020年的幸福公益集市不仅持续扩大帮扶人群、惠及更多有需要的群体，还在义卖产品和形式等方面突破创新，意在让更多爱心人士参与其中，汇聚更广泛的力量。

在义卖产品上，与以往捐赠闲置物品或采购帮扶地区特产进行义卖不同，本次幸福公益集市推出限量版主题定制义卖品，邀请视障伙伴献出他们的画作，用于义卖品设计。新城控股希望由此传递视障人群阳光向上的生活态度，同时，限量定制也让这些义卖品更具独特价值和意义，每一件义卖品都是一份爱心的见证。新城控股品牌嘉年华活动“我爱你·五月”与大孚飞跃的联名鞋款也是本季活动义卖品之一，跨界联动、共同为公益助力。

而在义卖形式上，2020年幸福公益集市突破空间的限制，首次开设“微光24h”线上义卖集市，搭建公益平台吸引更多人参与，不断壮大公益力量。

作为新城控股“七色光计划”旗下核心项目之一，“幸福公益集市”是于2017年正式启动，每年夏季都会面向内部员工开展的公益活动。活动通过义卖形式筹集善款，经由合作的慈善组织为特定的帮扶人群献出爱心，传递新城的公益情怀。2017年至2018年，幸福公益集市聚焦“教育平权”，与“中国青少年发展基金会”合作支持贫困地区的教育发展；2019年，幸福公益集市又与“中国社会福利基金会·免费午餐计划”合作，聚焦“儿童健康”问题，助力儿童健康成长。今年的幸福公益集市，是新城控股首次聚焦“人道救助”议题，希望以点滴力量凝聚更多共识，让更多人关注视障群体。

持续落地七色光计划 践行企业社会责任

今年以来，新城控股持续推动七色光计划落地。继二季度于全国范围内广泛开展公益活动后，进入三季度，七色光计划温暖常伴。除第四季幸福公益集市外，近期，新城控股还接连于杭州、苏州、常州、徐州等深耕城市落地公益活动，用实际行动践行社会责任。

7月28日—7月31日，新城控股住宅开发事业部杭州区域公司联合浙江省残疾人福利基金会于线上发起“点亮星星，童心绘梦”关爱孤独症孩子爱心画作义卖行动。义卖画展的每一幅画均出自自闭症孩子之手，每件画作标价100元，新城杭州支付99元，参与者只需支付1元。公益活动所得资金全数用于帮助自闭症孩子进行康复训练。

据悉，此次活动引起大众的踊跃参与，初次上线的50幅画作在36分钟内便火速售罄，再次上线30幅画作同样迅速售空。新城控股方面希望，通过这次义卖活动，购买者不仅收获一份温暖和感动，更能通过这些画作，开始关注自闭症儿童群体，并以力所能及的方式帮助他们。

7月22日，载着吾悦广场党员、员工和商户的满满爱心和丰富多样的捐赠品，常州天宁吾悦广场携手化龙巷蓝色公益计划，一起走进天爱儿童康复中心，参观他们生活和学习的地方，关爱自闭症儿童。借此，新城控股希望能引发更多人了解、保护、接纳这群特殊的孩子，也呼吁社会各界都能给自闭症儿童多一些机会，用爱融化孤独。

8月，正值苏州区域公司16周年之际，新城控股住宅开发事业部苏州区域公司开展公益徒步活动，联动员工和业主以徒步的方式为腾格里沙漠捐树，献上一份绿色爱心。徒步者们在挥洒汗水、收获喜悦的同时，也向腾格里沙漠送去绿色“新”愿。

在徐州区域公司，新城控股聚焦环保主题，开展七色光计划“环保1+1 幸福益同行”公益活动，倡导废物再利用。通过规划绿色路线、以物换物、搭建绿色打卡展示区等方式，传递健康环保理念，激发每一个人的“绿色”之心。

从聚焦视障群体到关注自闭症儿童，从绿色徒步到城市低碳环保……新城控股正通过更多元的方式聚焦更多的特殊人群，在不断丰富“七色光计划”公益内涵的同时，为更多有需要的人群带来幸福力量。新城希望通过自身的力量影响和号召更多人参与公益、体会美好，点亮更多爱与希望。

值得一提的是，近期新城控股还对外发布了2019年社会责任报告，在专注提升企业经营效益的同时，肩负更多社会责任。报告指出，新城控股创立“七色光计划”，以企业之力搭建公益平台，构建公益生态链。

“七色光计划”是新城控股集团于2013年创办的大型公益品牌，在教育平权、儿童健康、绿色社区、环境保护、人道救助、文化工程、体育运动等版块进行公益创新，七个公益版块就像七色光计划的七道光芒，努力照亮尽可能多的角落。截至目前，新城在社会公益、扶贫事业的投入已累计超过3亿元。

(责编：许维娜、毕磊)