中国食文化研究会发布制止餐饮浪费行为倡议书

人民网北京8月17日电（记者夏晓伦）记者从中国食文化研究会获悉，为充分认识厉行勤俭节约、反对铺张浪费的极端重要性和紧迫性，牢固树立艰苦奋斗、长期过紧日子的意识，牢固树立节约光荣、浪费可耻的意识，使“厉行勤俭节约、反对铺张浪费”成为全体餐饮界人士的自觉行动，中国食文化研究会向所有会员单位及分支机构发出倡议，倡议具体内容如下：

一、各会员单位要加强行业自律，对本单位餐饮浪费的现象进行一次全面检查和总结。

二、针对发现的浪费现象，重新制定本单位厉行节约，防止浪费的规章制度，并建立防止浪费责任制，落实到每一个人。

三、餐饮企业要主动创造营造理性消费环境。要在餐厅的显著位置摆挂“节约食物、杜绝浪费”、“适量点餐，剩餐打包”的提示牌或宣传画。

四、帮助消费者根据用餐人数适量点餐，坚决杜绝误导消费者超量点餐。

五、鼓励消费者“光盘行动”。采取“半份、半价”，“小份、适价，”的服务方式，提供免费、环保打包服务。

六、推动绿色厨房创建，积极开展节能节水改造，提高水、电、煤、气使用效率。减少厨余垃圾，推进餐厨垃圾集中化处理。

七、坚持诚信守法经营。自觉履行社会责任，严格遵守食品安全相关法律和标准规范。规范经营行为，明码标价，货真价实，诚实守信，维护消费者合法权益。

八、各分支机构要利用自己的优势，在本地和所属会员单位中加大“厉行节约，反对浪费”宣传，号召餐饮企业将制止餐饮浪费纳入到餐饮生产、加工、服务的全过程。

九、建立杜绝浪费的长效机制，共同为全社会深入推进制止餐饮浪费做出应有的贡献。

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