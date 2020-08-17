商务部：将完善餐饮节约规范 建立制止餐饮浪费长效机制

人民网北京8月17日电 （栗翘楚）据商务部网站消息，商务部今日召开工作座谈会，邀请中央文明办、发展改革委、教育部、住房城乡建设部、文化和旅游部、市场监管总局、统计局、国管局、中国商业联合会、中国饭店协会、中国烹饪协会、美团点评集团、部分餐饮企业代表以及专家学研究讨论提倡餐饮节约、制止浪费的有关举措。

下一步，商务部将完善餐饮节约规范，出台制止餐饮浪费的措施，发挥行业协会自律作用，加大宣传力度，建立制止餐饮浪费的长效机制。

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