原标题：旭辉集团CIFI-7发布：三大拳头产品special、主题乐园和操作系统亮相

日前，旭辉集团CIFI-7第七代产品发布会今日晚间在线上举行，三个拳头产品：special、主题乐园和操作系统盛大亮相。

2020旭辉集团第七代产品正式启航

在special方面，旭辉集团副总裁兼首席产品官范逸汀置身于CIFI-7的全新户型家族中“现身说法”，阐述对新时代健康人居的全面思考。在Special空间内，升级并新增了中入式布局、健康入户、阳光玄关、二分离卫生间、洄游动线、“自由+”巨厅、X空间、双270°景观视野、空中院子及女神专区等多种类型的人性化空间，让家的有限空间能够最大程度的释放无限精彩。

主题乐园方面，旭辉以IP旭小熊为主题形象，以森林、海洋、太空3个主题为核心，辐射嬉戏、能量、社交及乐养4个能量聚场，为亲子之间打造专属的主题乐园，营造属于每一个小家的成长记忆。

此外，旭辉还联手阿里，首次发布HUMAN智慧健康生活2.0操作系统。据了解，该系统是地产与科技两大行业首次深入跨界合作，也是旭辉和阿里首次将居家、物业、社区及城市四大维度进行互联互通，打破行业壁垒，让科技为生活助力。

除了上述三大产品，CIFI-7还包含一个重要的视觉符号——“微笑曲线”。范逸汀表示：“这将成为未来贯穿旭辉社区的重要元素，从围界到社区大门，从物业配套中心到建筑立面与社区景观，让“微笑”充满整个社区，让能量感染每一个人，让建筑令城市更温暖。”

据范逸汀透露，CIFI-7以打破城市人对家的想象为出发原点，致力于创造超出预期的美好生活。在不久的将来， CIFI-7模块将在上海、合肥、南京、重庆、长沙、昆明、福州、潍坊、洛阳、江阴等城市相继落地，最新的产品理念将在重庆首次亮相。

业内人士指出，CIFI-7第七代产品的发布，是旭辉始终追求产品创新精神的体现。旭辉控股董事局主席林中表示：“产品要不断拥抱变化、潮流与未来。”旭辉控股CEO林峰提到“产品“时，也强调旭辉“始终做5件事”：第一，每年确保研发费用的增长；第二，每年办好设计师节，这个属于设计人员自己的节日；第三，每年组织设计师去1-2个全球的城市进行考察，开拓眼界；第四，每年都做一场别开生面、创新的产品发布会；第五，每年都投入一定费用到老旧社区的改造，哪怕交付10-20年的老社区，我们都会力所能及的维护好。

(责编：许维娜、毕磊)