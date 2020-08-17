特区深圳：最是书香能致远

深圳是一座快节奏的城市，在这里，“时间就是金钱，效率就是生命”。曾几何时，因为缺少文化底蕴，深圳被戏称为“文化沙漠”。40年的改革开放，是经济腾飞的历程，也是文化繁荣的历程。在聚焦经济指标的同时，深圳开始关注市民的精神生活。

读书是门槛最低的高贵之举，特区深圳20年来持续推广全民阅读，体现出了深圳对人文精神和文化品位的尊重。最是书香能致远，满城尽是爱书人。从“文化沙漠”到“书香”倾城再到文创“蓝海”，特区深圳“文质彬彬”，正在迈向全球区域文化中心城市和国际文化创新创意先锋城市。

隔离病毒 但不隔离阅读

天气渐暖，大地回春，一切都在重启。疫情还未消退，世界读书日即将来临。在快节奏复工复产的同时，越来越多的特区人开始慢下来享受阅读之乐，生活日渐恢复秩序，戴着口罩的读者们陆续回到图书馆和书城，手不释卷的爱书人让我们看到了“爱阅之城”深圳阅读的力量。

在深圳，通过阅读改变生活方式，通过阅读塑造价值观，正逐渐成为人们的共识。作为“全球全民阅读典范城市”，深圳蕴藏了巨大的阅读热情，在推广书籍和阅读方面也为全球树立了典范，即使病毒，也阻挡不了深圳人自我充电的渴望。

疫情期间，深圳的书店都关门了，如何找新书、读新书？为了更好地满足书城停业期间市民读者的购书需求，深圳出版集团从2月9日开始启动数字平台运维工作，以“深圳书城”服务号和掌上书城APP为载体，在线办理虚拟读者证、提供在线购书、送书上门等线上服务，打造足不出户便人人可享的数字“云书城”。

深圳书城还发挥“城市文化会客厅”的作用，将往日热闹丰富的阅读文化活动迁到线上，通过微信公众号等平台，策划开展“书城日历”“每日好书”“摘读日记”“为你读诗”“阅读拼图”等听书荐读活动，还发起面向少儿读者的免费“简阅读书包”公益行动，为居家医学隔离群众准备了由上万本好书组成的“暖心福礼包”，以阅读力量充实市民读者的抗“疫”生活。

网络书店、“云书城”的上线，让深圳人的购书读书需求通过网络得到释放。“宅”家看书、“云购书”网上销售态势良好，销售数量比疫情之前增长了近10倍，销售额也随之增长。一位读者留言说，“疫情给深圳人留下的不只有口罩和病毒，还有那些陪伴我们、给予我们梦想和力量的书籍”。

2月21日，深圳书城正式恢复营业。许多爱书的特区人迫不及待前往书城选书购书。走进书城的市民，或推着购物车在寻找书籍，或低头认真看书。偌大的书城里，看书的读者越来越多，勾勒出一道道优美的风景线。深圳中心书城工作人员透露，虽然疫情期间进入书城的每位读者都要测量体温，但客流回升还是挺快的。记者看到，深圳各书城的卖场门口都摆放了消毒洗手液和一次性手套，供读者翻书使用，让读者更安心读书。

正是这种浓郁的阅读氛围，让深圳成为名副其实的“爱阅之城”。今年1月8日，深圳获得由中国书刊发行业协会主办的“新时代杯2019年度书店之都”称号，在书店数量、全民阅读率、书店类型和政府政策支持力度等综合评价当中得分最高，是全国唯一获此殊荣的城市。

年轻的特区 高贵的坚持

今年即将迎来特区成立40周年的深圳，却用一半的时间在坚持做一件高贵的事情：20年来每年的11月，深圳市民都会迎来一年一度的“文化狂欢节”——深圳读书月。作为中国改革开放的窗口，深圳这座年轻的城市，用20年时间坚定不移地推动全民阅读，是对一种高贵的人文价值的坚守，彰显的是一座新兴城市的文化自信。

在深圳，随处可见街区书屋和特色书店，特大型书城也领风气之先，整个城市弥漫着浓郁的读书氛围。图书馆总是座无虚席，年轻人都排着队进去读书；周末的书城人头涌动，各种书市书展销售额都创全国纪录。据了解，仅去年深圳市就围绕着“新中国成立70周年”“粤港澳区域联动”“未成年人阅读”“阅读研究”“本土文化建设”“总分馆联动”等关键词，推出了570余场与阅读相关的主题活动，让更多读者享受阅读之乐。

伴随着市民读书热情和求知渴望应运而生又走过了20年的深圳读书月，是我国全国性全民阅读活动的起点，也形成了全民阅读活动的重要品牌。深圳现在拥有7座一万平方米以上的超级书城，650多家公共图书馆和700多家实体书店。去年全国销售额前10名的书城中，深圳占了两家。20多年来，深圳人均购书量始终保持全国领先。去年，深圳还出台了实体书店扶持办法，为实体书店发展提供支持。

读书月让阅读铸就了一座移民城市的文化基因，成就了特区不衰的创新活力。20年来，深圳读书月一共举办了8000多项活动，累计吸引了1.5亿人次读者积极参与。2013年联合国教科文组织授予深圳“全球全民阅读典范城市”称号，这是迄今全球唯一获此荣誉的城市。阅读已经成为深圳重要的文化标识和精神符号，为涵养城市文明、激发创新潜能注入了强劲活力。

在深圳，一边是静水深流的阅读，一边是激情四溢的创新。在经济高位运行的同时，深圳需要沉淀更多的文化内涵。读书月走过的20年，正是深圳文化形成的关键时期。深圳在创造经济奇迹的同时，用阅读激活了城市强大的创造力，通过阅读改善了城市风貌，积累了人才资本，提升了城市品位和文化内涵，形成了多元开放包容创新的城市气质，吸引了越来越多的企业落地生根。文化软实力也成为特区新的竞争力。可以说，正是这种学习氛围，不断推高着深圳的创新指数，也让深圳在打造“幼有善育、学有优教”的“城市文明典范”“民生幸福标杆”的社会主义先行示范区的道路上越走越好。

特区文化“溢” 提升软实力

在深圳，越来越多的市民家庭选择在书城过周末，每个区的书城都建在交通便利、人流最多的黄金路段，成为街头地标性建筑，书城也成为人们节假日约会聚会最喜欢去的地方。

中国出版协会常务副理事长邬书林说，深圳是我国全民阅读的发祥地，“我从未发现有任何一个城市，像深圳那样重视书店建设。我相信，重视文化和阅读的城市将永葆青春与活力。”

作为“全球全民阅读典范城市”和我国全民阅读样本城市，特区深圳在经济快节奏发展的同时，让越来越多的特区人开始慢下来享受阅读之乐。深圳每1.5万人就拥有一个基层图书馆服务点，基本上形成了“一区一书城、一街道一书吧”格局，覆盖了全市所有街区的公共图书馆网络体系，阅读活动深入到了城市的每个角落，丰富多彩的阅读活动遍布全年，“书香之城”的氛围逐渐形成。

浸润在书香中，耳旁常年可以聆听到来自世界各地的音乐声，展览、讲座、论坛遍布全年，南海之滨面积不足2000平方公里的深圳，却在建市短短40年间，形成了多元开放包容的城市气质。而正是这种独特的城市气质，吸引了越来越多的企业落地生根。

创新驱动发展，文化驱动创新。深圳可谓是不虚此名。文创产业已经崛起成为深圳的支柱产业。2019年，深圳文化及相关产业（规模以上）增加值达1849.05亿元，增长了18.5%。深圳的“文化+科技”“文化+金融”“文化+贸易”“文化+旅游”等新业态迅猛发展。据统计，目前深圳市拥有文化企业近5万家，从业人员超过90万人，规模以上企业3000多家，境内外上市企业40多家。早在2018年深圳市的文化创意产业就实现增加值2621.77亿元，占GDP的比重超过10%。文化产业已经成为国民经济支柱产业，在深圳发展中占据了重要位置。

文创产业引领着特区深圳，成功输出了特色鲜明的特区文化设计和创意。十余年来，成长于深圳的我国文化科技旅游领军企业华强方特，不但将《熊出没》《小鸡不好惹》等30多部原创动漫作品推向国内200多家电视台和新媒体热播，还发行到世界上100多个国家和地区，累计出口30万分钟，进入国际主流媒体，并获得了亚洲电视节ATA最佳3D动画奖、法国昂西电影节水晶奖等大奖。华强方特创造的众多原创IP也走进千家万户，成为当之无愧的中国动画第一品牌。

一张张展现特区文化的新名片，让曾经有“文化沙漠”之称的滨海城市深圳，逐渐成为汇聚先进设计、时尚创意的文化“蓝海”。文创产业还引领着深圳成功输出了特色鲜明的特区文化设计和创意，为深圳的可持续发展注入源头活水。“文化立市”的深圳，也因此进入全球城市竞争力排名前十强。

联合国教科文组织原文化助理总干事弗朗西斯科·班德林在去年末第20个“深圳读书月”期间发来贺信，赞扬“深圳对阅读推广的高贵坚持，彰显了这座城市对人文精神的守望，对知识就是生产力的高度认同，这为深圳的创新创意、快速发展提供了绵绵不绝的动力，为全世界城市经济文化同步发展树立了一个优秀的范例。”

(责编：李都也(实习生)、李栋)