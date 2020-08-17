深圳龙岗开出“奋斗号”地铁专列致敬特区建设者

7月23日，庆祝深圳经济特区建立40周年“奋斗号”地铁专列发车仪式在地铁3号线塘坑站举行，自此，“致敬建设者”专列开始运行。

“奋斗号”地铁专列发车仪式现场

据介绍，这辆名为“奋斗号”的主题列车由中共深圳市龙岗区委宣传部（网信办）和新浪深圳联手打造，将在深圳地铁3号线（龙岗线）上线运行两个月。专列共有“智创未来”“悦享精彩”“先锋剪影”“城事记忆”“时光烙印”五大主题，表达对城市建设者的感谢以及对深圳特区40岁生日的衷心祝福。

“奋斗号”地铁专列

专列内六节车厢颜色鲜明，整体以清新的蓝色系和橙色系为基调，蓝色系代表未来城区的发展，橙色系代表城区的历史记忆。清秀的冷色调辅以暖色点缀，在视觉上营造出轻快的舒适感。

靠近车头位置的“智创未来”主题车厢，展示的是由国家级科技企业孵化器、移动式自助政务服务区、国家级文化产业示范园区等42个龙岗关键词组成的‘特区40’字样，描绘着龙岗未来发展的美好蓝图。

龙岗见证了太多人的奋斗史，每一个奋斗着的个体都赋予了龙岗新的闪光点。凝聚爱心23年帮扶不停歇的黄翔；不忘初心点亮万家灯火的赵法强；坚守深圳战“疫”一线的陈荣琳……“先锋剪影”车厢展现的是龙岗各行各业奋斗者的风采，他们的故事平凡而伟大。

“奋斗号”地铁专列

据介绍，5月以来，@龙岗发布发起“那一年，我来了龙岗”征集活动，共征集到8千余条龙岗故事，新浪深圳精选了其中200多条留言，让网友留言上墙“城事记忆”车厢。这些朴实的文字不仅折射出普通市民在龙岗奋斗和生活的点点滴滴，更是折射出一个城区的成长蝶变、一座城市的奋进历程。

“时光烙印”车厢，就像在翻阅龙岗城区的影集。何煌友、刘自得等摄影师用相机记录下了龙岗多年来的影像，车厢内“大运中心”“龙岗河”“大芬油画村”等地带有历史刻度的新旧影像直接展现了龙岗40年来的历史变迁。

此外，“奋斗号”专列还采取全新创意，专门制作了“我与‘奋斗号’列车合个影”有奖互动页面，乘客们可在每节车厢链接处指定打卡区域通过龙岗发布拍照上传参与活动。

(责编：李都也(实习生)、李栋)