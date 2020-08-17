深圳特区40周年：我在深圳建地标

深圳地王大厦、深圳宝安国际机场、深圳湾体育中心、深圳湾创业投资大厦、深圳国际会展中心.....这些旁人眼中深圳独特的名片，也是让深圳市宝安区凤塘大道天桥项目指挥长郭建辉引以为豪的作品。这些地标建筑见证了特区的发展奇迹，也承载了郭建辉燃烧的激情岁月。

“九天四层楼”，参与刷新“新深圳速度”

对于老深圳人来说，“80年代看国贸，90年代看地王”的观点深入人心。383米高的地王大厦以“九天四层楼”的“新深圳速度”在当时的中国乃至亚洲独领风骚。

1994年，24岁的郭建辉在地王大厦项目参与基坑工程、主体结构安装等工作。

在高大的地王大厦上有两根长长的避雷针,晚上还可以发出红色亮光,避免飞机撞上，这避雷针也是郭建辉安装的。“当时没人敢上，我硬着头皮顶上了，爬上最顶端的时候，我都能看到云在脚下飘。”说起年轻时候的“传奇”经历，郭建辉神采飞扬。

编织“春茧”，为大运会建造场馆

2011年8月12日，第26届世界大学生夏季运动会在“春茧”深圳湾体育中心盛大开幕，与万千观众一样，郭建辉也在翘首以待来自世界各地的青年运动员在此“破茧而出”。

2009年，郭建辉调任深圳湾体育中心钢结构工程项目副经理。该项目位于南山区深圳湾畔“寸土寸金”的宝地，项目设计通过用白色巨型网架结构做成的大屋面将“一场两馆”和商业设施进行建筑空间一体化的整合，提高土地的使用效率。要呈现这样的设计，需要制造和安装弯曲、扭转的钢结构构件，也使得该工程在制造和精度要求上，比北京“鸟巢”钢结构难度系数更高。“这个技术在当时属于国内首例，验收的时候没有标准可依，我们后来邀请国内两位权威的钢结构院士来现场调研、观摩、听我们的汇报。当听到二老评定后告诉我们‘可以开馆了!’，我们都舒了口气，他们的意见对验收起了关键作用。”

在来“春茧”之前，郭建辉还有过三年的海外岁月，在海外的水土不服也导致他患上了一些慢性病。在深圳湾体育中心项目大赶快上之时，声带长息肉、慢性咽喉炎、慢性结肠炎也在困扰着郭建辉，“最严重的时候连喝水都疼，吃药时，就一口灌在嘴里，闭着眼睛吞下去，硌得长息肉的地方生疼，说话我都得用手紧紧扶着嘴巴。”等到项目完工后，郭建辉才去医院动手术。被问及怎么能够忍受病痛坚持下来，郭建辉说：“这项目要是建设不完，影响全国、全世界人民期待的大运会开幕还得了啊！”

“三年磨一剑”，建设全球最大会客厅

日前，深圳国际会展中心（一期）工程获2019年度中国钢结构金奖杰出工程大奖，该奖项为中国钢结构行业最高工程大奖。听闻此喜讯，郭建辉非常自豪，回想起了他在深圳国际会展中心钢结构项目奋战的日子。

作为全球第一大会展中心的深圳国际会展中心，是深圳建市以来最大的单体建筑，也是全球第一个集大型建筑、轨道交通、水利工程、市政工程同时开发的建筑工程。深圳国际会展中心（一期）工程拥有八项“世界之最”，其中，钢结构用量达27万吨，金属屋面面积达73.9万平方米。

2017年3月，郭建辉来到深圳国际会展项目担任制造经理，“钢结构用量太大了，总共协调了7个制造厂来制造构件，最高峰的时候现场有2000多名工人，一天完成了6000多吨钢构件的安装。”

除了协调构建的制造，郭建辉还负责项目金属屋面建设管理。2018年9月16日，超强台风“山竹”侵袭深圳，尚在“襁褓”状态的深圳国际会展中心屋面建设才刚刚开始，并且处于临海极不利的位置条件下。郭建辉带领项目团队做好屋面的加固、检查，并提前安排人员撤离，成功地抵御了“山竹”的考验，做到金属屋面零损失，并收获了业主的表扬信。

2020年初，突发新冠肺炎疫情，老党员郭建辉又毅然选择了“逆行”参加深圳三院应急院区项目的建设。“当时没想过害不害怕，总要有人来做嘛！”除了在深圳建地标，在疫情面前，郭建辉又一次挺身而出，为深圳抗疫筑牢防线。

匠心铸就职业梦，砥砺前行追梦人。如今郭建辉继续深耕一线，诠释着工匠精神。而这些建设地标的记忆，相信将永远留在他的心中，成为专属于他的深圳故事。

来源：广州日报

(责编：李都也(实习生)、李栋)