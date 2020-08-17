深圳市个体工商户突破125万户

深圳特区报讯（记者 杨丽萍 通讯员 朱文养）8日，市个私协会在深举行“40迈步特区路，先行示范再出发”庆祝深圳经济特区建立40周年高峰论坛。100多位个私企业家齐聚一堂，共庆特区40岁生日，畅谈特区建立40年取得的伟大成就，共谋未来发展新前景。论坛特邀市委党校教授徐晓迪作《百年大变局与人类命运共同体》主旨演讲。

目前，深圳有个体工商户125.7万多户。据了解，今年新冠肺炎疫情发生后，市个私协会第一时间行动，协同广大党员、理事、会员及个私企业经营者同心抗疫，减低疫情对经济的影响，在政策宣导、社保减免、加大融资服务力度等方面作出积极贡献，全力推动复工复产。

据不完全统计，截至2020年6月底，市个私协系统理事及会员单位已向湖北等地区和深圳抗疫一线捐赠善款800多万元，捐赠医药、口罩、洗手液、防护服、消毒水等物资价值250余万元；党员支持新冠肺炎疫情防控自愿捐款79380元；为约200家中小微个私企业提供抵押贷款、信用贷款等融资产品共计150笔1.1亿元；办理贷款降息优惠1200万元；为6万名参保个体户减免社保费用1.1亿元。

(责编：李都也(实习生)、李栋)