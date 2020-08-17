深圳宝安国际机场28年跻身全球最繁忙机场

1988年12月，机场奠基仪式在深圳宝安区黄田村举行。

1999年1月，机场新2号候机楼（原A号候机楼）投入运营。

2010年机场尽管是AB候机楼“双子楼”运行，但人流量己经出现饱和。

2013年11月28日，深圳宝安国际机场T3航站楼正式启用。

2019年5月1日，机场实施144小时过境免签政策，外国人经深中转更便利。

2019年12月18日，深圳宝安国际机场实现年旅客吞吐量超5000万人次和年国际旅客量超500万人次的双突破，正式迈入全球最繁忙机场行列。

当前，机场卫星厅正加快建设，“X”构型已初现，预计将于2021年启用（2020年4月摄）。

作为粤港澳大湾区重要的国际航空枢纽和深圳的对外门户，2019年，深圳宝安国际机场把握大湾区和深圳先行示范区建设的重大历史机遇，全面加快国际航空枢纽建设，迈入全球最繁忙机场行列。数据显示，2019年深圳宝安国际机场旅客吞吐量首次突破5000万人次，全球排名从第32位上升至第26位；货邮吞吐量全球排名从第25位上升至第23位。国际旅客增速连续3年排名全国第一，智慧机场建设成为全国样板。

时间回溯至40年前特区初建时，深圳宝安国际机场所在的区域还是一片滩涂。从1984年开始，历经机场建设可行性研究、国家批准立项、开工建设，1991年10月12日，深圳宝安国际机场正式通航。通航首年航线并不多，但第二年航线就增至几十条，并实现160多万人次的客流量。1993年随着深圳－新加坡航线开通，深圳宝安国际机场开始进入国际航空市场。1996年，深圳宝安国际机场旅客吞吐量仅次于北京、广州、上海，正式跻身全国四大繁忙空港。2003年，旅客年吞吐量首次突破1000万人次，跨入全球百强机场行列。2007年，旅客年吞吐量突破2000万大关。2013年，旅客年吞吐量突破3000万大关。

深圳宝安国际机场的繁忙和快速发展，对硬件也提出了更高要求。2010年2月25日，机场扩建工程T3航站楼主体工程开工，整个扩建工程占地13平方公里。2013年11月28日，融合了建筑美学、绿色节能和功能实用等元素的深圳机场新航站楼正式启用。新航站楼分为航站主楼、十字指廊候机厅、远期卫星指廊三个部分，总建筑面积45.1万平方米。共提供62个近机位和14个临近主体的远机位，并拥有两条跑道，其中长3800米、宽60米的第二跑道飞行等级为4F，可以满足目前世界上最大型客机空客A380起降。

2016年，深圳民航迎来利好。国家“十三五”规划纲要明确了深圳宝安国际机场国际航空枢纽的定位，深圳国际航线也迎来井喷式的发展，年均新开10条以上国际航线，3年间国际客运航线通达全球60城。平均不到一分钟，就有一架飞机在深圳上空起落。

当前，机场三跑道扩建项目陆域工程和卫星厅正在如火如荼地建设，深圳宝安国际机场这座恢弘的“城市会客厅”将不断助力深圳腾飞。（记者 陈锡明 陈发清 文/图）

(责编：李都也(实习生)、李栋)