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深圳文化创新：一个乘风破浪的样本

2020年08月17日14:25  来源：光明网
 

　　文化是国家和民族的灵魂，是人民的精神家园。创新，则是文化发展的核心动力，只有不断地推陈出新，才能让文化的发展生生不息、灿烂繁荣。

　　提及深圳经济特区，许多人的第一反应都是：飞速的经济发展。毋庸置疑，改革开放40多年来，深圳经济特区建立40年来，经济发展取得了举世瞩目的成绩。英国《经济学人》曾评价说：“改革开放近40年，中国最引人瞩目的实践是经济特区。全世界超过4000个经济特区，头号成功典范莫过于‘深圳奇迹’。”“深圳速度”“深圳观念”等词汇，几乎成为世界工业化、现代化、城市化发展奇迹的代名词。

　　当今，评价一个城市是否繁荣发展，不仅仅取决于人口数量、经济规模、科技实力，更取决于文化的创造力、竞争力和影响力。今年，是深圳经济特区建立40周年，也是深圳实施“文化创新发展2020”的收官之年。深圳经济快速发展的背后，也是文化发展不断繁荣兴盛的写照。美国著名社会学专家刘易斯 芒福德说：“城市是文化的空间，城市的首要功能是文化的传承和教化。”在经济发展的“高光”掩盖下，深圳的文化发展，也早已完成了蜕变。

　　深圳文化发展、文化创新能取得如今的成绩，离不开自身努力。深圳是一座年轻的城市，相对也是一座缺少历史沉淀的城市。对深圳来说，要催生开放、务实、包容、创新的文化基因，促进文化发展、文化创新，只能铆足了劲向前看、向外看、向远看。

　　在流动与发展中，深圳创造了令人惊叹的文化增量。如今的深圳，先后被联合国教科文组织授予“设计之都”和“全球全民阅读典范城市”称号，展示了深圳文化发展的独特魅力，也展现出深圳文化发展的“深圳奇迹”。

　　深圳文化发展、文化创新能取得如今的成绩，也少不了深圳市党委政府层面的努力。从2004年开始，深圳每年5月几乎都会举办文博会，这是我国唯一一个国家级、国际化、综合性的文化产业博览交易会，被誉为“中国文化产业第一展”；2015年，《深圳文化创新发展2020（实施方案）》出台，成为深圳宣传文化系统5年来工作的“总抓手”……在深圳市委市政府的持续推动下，深圳“一带一路”国际音乐季、深圳设计周、深圳读书月、文博会等知名文化品牌，也纷纷成为深圳的文化名片，并随着时代的发展被注入新的内涵。历经多年栉风沐雨，如今的深圳早已实现文化攀升，成为有丰富文化财富的现代化大都市。

　　正如习近平总书记所言，文化自信是更基本、更深沉、更持久的力量。于深圳而言，文化发展的旗帜，文化创新的号角，早已写入这座城市的灵魂与骨髓，就此而言，相信深圳的文化创新也必然会继续夯实“高原”、勇登“高峰”，为深圳各项事业的发展注入源源不断的精神文化动力。

　　回首深圳经济特区建立40周年的发展历程，深圳的文化创新，就是一个乘风破浪的样本，能给各地的文化创新带来现实的启示价值与镜鉴价值。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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