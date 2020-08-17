深圳博物馆：展示特区文化的窗口

1988年开馆的博物馆现为深圳博物馆古代艺术馆。
深圳博物馆。
各种非遗展演是深圳博物馆重要任务之一。
2008年《国家宝藏-中国国家博物馆典藏精品展》在深圳博物馆展出。
2019年“吉金铸史——青铜器里的古代中国”国博青铜器精品展览在深圳博物馆举行，图为深圳观众在欣赏国之重器——子龙鼎。
大潮起珠江——广东改革开放40周年展览。
深圳博物馆始建于1981年，是深圳建立的第一家文博机构。她与特区一起成长，逐步发展成为具有四家分馆、特色鲜明的大型综合性博物馆、国家一级博物馆。近40年来，深圳博物馆不仅记录了深圳经济特区的发展历程，而且推动了城市精神文明的发展和繁荣，是向世界展示特区历史文化的重要窗口。
1984年，深圳博物馆作为深圳市八大文化设施之一动工建设。1988年，古代艺术馆建成开馆，总建筑面积1.84万平方米。展楼内部以大堂为中心，螺旋式分布32个展厅，并安装观光电梯、中央空调、安防消防系统等先进设备设施，在当时被誉为国内最现代化的博物馆，获“全国公共文化设施设计二等奖”。
古代艺术馆在研究和展示深圳改革开放的进程和成就、传播各类知识、研究和保护深圳的出土文物等方面发挥了重要作用，成为广大市民喜闻乐见的文化场馆，以及国内外观众了解、认识深圳的重要窗口。2005年被评为“深圳改革开放十大历史性建筑”。2015年起闭馆进行维修改造。
2008年，历史民俗馆建成开放，总建筑面积3.36万平方米，展览面积1万多平方米，是深圳实施“文化立市”战略后兴建的大型文化设施之一。2012年，东江游击队指挥部旧址纪念馆划归深圳博物馆管理，2017年完成改造并对外开放。2018年，深圳改革开放展览馆对外开放。
目前，深圳博物馆有7个常设展览对公众开放，其中“深圳改革开放史”“大潮起珠江——广东改革开放40周年展览”分别于2009年和2019年在“全国博物馆十大陈列展览精品推介”中获奖。各专题展厅不间断地展出全国各地的巡展文物及国外艺术精品，充分满足了市民观众多元文化需求。
自成立以来，深圳博物馆至今已接待国内外观众2000多万人次，目前年观众量300多万人次，位居国内博物馆前列。收藏各类文物藏品4万余件，其中三级以上珍贵文物5400多件套。每年举办教育活动100多场次，深受公众欢迎。专业的讲解员队伍和志愿者团队建设屡获好评，为提高市民素质、提升城市文化品位、促进深圳精神文明建设等发挥了重要作用。近年来，被授予“全国红色旅游经典景区”“全国社会科学普及基地”“广东省最具创新力博物馆”“广东省爱国主义教育基地”等荣誉称号数十项。（记者 韩墨 通讯员 刘琨 彭菲菲 文/图）
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