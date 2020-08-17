东门老街，承载了多少深圳记忆

1990年，在东门老街上排队打金饰的游客。

1991年，老街清晨，运货商贩。

1992年，当时深圳最繁华的罗湖人民北路。

1994年，东门老街最早的时尚。

2020年5月，东门老街林立的商业店铺，熙攘的客流。

2020年5月，经历疫情的东门老街恢复了往日的喧嚣繁华。

2020年5月，东门老街时尚潮人。

2020年5月，老街到处是精品店、专卖店。

2020年5月，东门老街是时尚青年最爱去的街市。

有着400年历史的深圳东门商业街，真实地见证了深圳特区40年城市发展与变迁。

深圳老街是“全国十大步行街”之一，堪称为年轻人最爱去的街市，各种小吃在这里应有尽有。平均日人流量30多万人次，节假日黄金周日人流量80多万人次，年销售额100亿元。在东门老街繁华商圈里留存有部分岭南的骑楼；曲折小巷里到处是各具特色的小铺店面，随处可以触摸到历经风霜镌刻的痕迹。

东门老街北至立新路，南至深南路，东到东门中路。所谓“东门”，指的便是原深圳墟的四个门之一的“东门”，位于东门中路与解放路交界处。深圳墟南门位于人民北路与南塘街交接处，西门位于新园路与解放路交界。现在人们提到的“东门老街”，大多数是指东门商业步行街。

东门老街的历史，可以追溯至明代中期。当时，罗湖一带相继出现了赤勘村（今蔡屋围）、罗湖村、隔塘村（今水贝村）、湖贝村、向西村、黄贝岭村和南塘村，几个村的族人在村落之间建起了集市，名为“深圳墟”。

晚明始，老街一直是方圆数十里著名的商业墟市。

19l3年，广九铁路建成通车，罗湖车站启用，深圳成为内地与香港的交通门户，卖农产品的谷行街（今解放路）、卖小吃和杂货的维新路（今人民北路）、永新街、南庆街等处商业街迅速发展起来，形成了今天的罗湖旧城。

深圳建特区后，东门老街成为最早的商业中心，长期引导和左右着深圳的消费潮流。1999年10月1日，改造后的东门步行街正式启用，占地面积17.6万平方米，包括8条市政道路、1条风貌街和3个大型的休闲广场，成为保留了传统韵味的现代化商业步行街区。东门购物环境一流，众多著名商家在此比肩林立，各种档次的商品一应俱全。

今天，东门老街已经从低矮破旧的小屋变身现代商厦，从迂回曲折的小巷变身宽阔喧哗的步行街。东门商业步行街有茂业百货广场、旺角购物中心、天龙商业城、新鸿基商业中心、中海商业城、中威商业广场、大世界商场、深圳百货广场、越港商业中心等众多大型商厦，构成了深圳规模最大、商铺最集中、商品经营种类最齐全的商业街区。同时，大大小小的店铺遍布老街，长长的骑楼构成商业长廊，精品店、专卖店也比比皆是。东门成为深圳商贸业的一面旗帜，素有“购物天堂”的美称，从凌晨到午夜，这里始终是人声鼎沸、万头攒动。

川流不息的人群，曲折幽深的小巷，那些具有鲜明岭南特色的民居，骑楼、庙宇、书院、祠堂、古钟、石板路和有百年生命的古树，向我们诉说着东门商业街的前世今生。（记者 余海波 文/图）

(责编：李都也(实习生)、李栋)