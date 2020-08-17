深圳上半年GDP实现正增长 同比增0.1%

人民网深圳7月28日电（王星）据深圳市统计局网站消息，根据广东省地区生产总值统一核算结果，今年上半年，深圳市实现地区生产总值实现正增长，达到12634.30亿元，同比增长0.1%，增速较一季度回升6.7个百分点。

数据显示，今年上半年，深圳各项主要经济指标持续向好，经济运行回升态势明显。工业生产加快恢复，规模以上工业增加值同比下降1.6%，先进制造业增加值同比增长2.4%，高技术制造业增加值同比增长2.2%。全市规模以上工业企业利润总额同比增长22.2%，增速较一季度大幅回升47.2个百分点。

固定资产投资增速较高。上半年，深圳全市固定资产投资同比增长7.8%，增速较一季度提高23.9个百分点。全市社会消费品零售总额3640.15亿元，同比下降14.8%，降幅较一季度收窄8.1个百分点。

据海关统计，深圳上半年进出口总额接近上年同期。上半年全市进出口总额13356.75亿元，同比下降0.5%，降幅较一季度收窄11.2个百分点。其中，出口7150.37亿元，同比下降5.9%，降幅较一季度收窄15.2个百分点，进口6206.38亿元，同比增长6.5%，增速较一季度提高5.8个百分点。

一般公共预算收入降幅收窄。上半年，深圳全市一般公共预算收入2030.92亿元，同比下降4.7%，降幅较一季度收窄8.1个百分点；一般公共预算支出1978.71亿元，同比下降14.1%，降幅较一季度收窄4.2个百分点。

截至6月末，深圳全市金融机构（含外资）本外币存款余额93980.38亿元，同比增长16.7%；金融机构（含外资）本外币贷款余额65323.02亿元，同比增长15.5%。

(责编：李都也(实习生)、李栋)