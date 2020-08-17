人民网>>财经>>2020年财经专题>>深圳经济特区成立40周年

深圳科技工作者40年增百万倍

钱飞鸣 刘娥

2020年08月17日14:34  来源：深圳商报
 

　　原标题：深圳科技工作者40年增百万倍

　　技术人员在实验室开展检测工作(资料照片)。 深圳商报记者 王海荣 摄

　　“40年间，深圳科技工作者的数量增长了100万倍。”5月16日，深圳市科学技术协会相关负责人盘点“家底”，给出一个惊人数字。

　　起点是两名技术员。深圳经济特区1980年建立之际，全市技术人员只有一名拖拉机维修员和一名兽医。40年后，深圳科技大军人数超过200万。

　　按照国务院的认定，科技工作者是实际从事系统性科学和技术知识的产生、发展、传播和应用活动的人员。“目前并没有对科技工作者进行专项统计，深圳的200万数字是一个保守推算。”统计公报显示，深圳专业技术人员2019年达到183.5万人。这位负责人表示：“通过资质认定的专业技术人员，是科技工作者的主体，但后者范围更广。”

　　40年间扩容100万倍，深圳科技大军主力来自产业。数据显示，深圳去年高新技术产业产值超过2.6万亿元，增加值达到9230.85亿元。目前，深圳拥有1.7万家国家高新技术企业，最近10年捧回135项国家科技奖。

　　实现第一个百万，深圳用时30年。统计公报显示，深圳2009年拥有专业技术人员98.58万人。实现第二个百万，时间缩短为10年。如此快速增长，得益于深圳在基础及应用研究的持续发力。目前，深圳建成2260个创新载体，仅去年就新增381家。比如启动两年多的鹏城实验室，吸引21位两院院士及其研究团队入驻，人员总规模达到1620人。

　　去年，中共中央和国务院出台文件，支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区，明确表示以深圳为主阵地建设综合性国家科学中心，要求深圳在粤港澳大湾区国际科技创新中心建设中发挥关键作用。深港科技创新合作区、光明科学城、西丽湖国际科教城等重大项目建设加速，成为科技工作者大展拳脚的新平台。据介绍，仅西丽湖国际科教城就将云集3万名科学家。

　　今年1月1日，《深圳经济特区科学技术普及条例》正式实施。科协相关负责人表示，科学普及与科技创新比翼齐飞，科技工作者由此增添生力军。根据条例，深圳将大力培育专业科普人才队伍。目前，深圳科普教育基地超过150家，涌现一大批职业科普人。（记者 钱飞鸣 刘娥 通讯员 孙业帅）

(责编：李都也(实习生)、李栋)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

麻辣财经：37条政策举措，支持“中国芯”强起来！　　日前，国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，从财税、投融资、研发、进出口、人才、知识产权、市场和国际合作等八方面，提出37项举措支持两大新产业发展。 集成电路产业和软件产业是信息产业的核心，是引领新一轮科技…【详细】

财经

统计局：7月份PPI同比降幅收窄 环比上涨0.4%　　人民网北京8月10日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2020年7月份，全国工业生产者出厂价格（PPI）同比下降2.4%，降幅比上月收窄0.6个百分点。从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅与上月相同。 工业生产者购进价格同比下降3.…【详细】

财经

统计局：7月份全国居民消费价格（CPI）同比上涨2.7%　　人民网北京8月10日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2020年7月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨2.7%，环比上涨0.6%。1—7月，全国居民消费价格比去年同期上涨3.7%。 从同比看，城市上涨2.4%，农村上涨3.7%…【详细】

财经

国家统计局解读7月份全国CPI和PPI数据　　人民网北京8月10日电 （杨曦）国家统计局今天发布了2020年7月份全国CPI（居民消费价格指数）和PPI（工业生产者出厂价格指数）数据。对此，国家统计局城市司高级统计师董莉娟进行了解读。 CPI环比由降转涨，同比涨幅略有扩大 7月…【详细】

财经

七部门联合发文进一步清理规范海运口岸收费　　人民网北京8月4日电（记者毕磊）据发改委网站消息，近日国家发展改革委、财政部、交通运输部、商务部、国资委、海关总署、市场监管总局等七部门联合印发《关于清理规范海运口岸收费行动方案》，全面部署清理规范海运口岸收费工作。 《行动方案…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved