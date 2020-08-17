原标题：深圳科技工作者40年增百万倍

技术人员在实验室开展检测工作(资料照片)。 深圳商报记者 王海荣 摄

“40年间，深圳科技工作者的数量增长了100万倍。”5月16日，深圳市科学技术协会相关负责人盘点“家底”，给出一个惊人数字。

起点是两名技术员。深圳经济特区1980年建立之际，全市技术人员只有一名拖拉机维修员和一名兽医。40年后，深圳科技大军人数超过200万。

按照国务院的认定，科技工作者是实际从事系统性科学和技术知识的产生、发展、传播和应用活动的人员。“目前并没有对科技工作者进行专项统计，深圳的200万数字是一个保守推算。”统计公报显示，深圳专业技术人员2019年达到183.5万人。这位负责人表示：“通过资质认定的专业技术人员，是科技工作者的主体，但后者范围更广。”

40年间扩容100万倍，深圳科技大军主力来自产业。数据显示，深圳去年高新技术产业产值超过2.6万亿元，增加值达到9230.85亿元。目前，深圳拥有1.7万家国家高新技术企业，最近10年捧回135项国家科技奖。

实现第一个百万，深圳用时30年。统计公报显示，深圳2009年拥有专业技术人员98.58万人。实现第二个百万，时间缩短为10年。如此快速增长，得益于深圳在基础及应用研究的持续发力。目前，深圳建成2260个创新载体，仅去年就新增381家。比如启动两年多的鹏城实验室，吸引21位两院院士及其研究团队入驻，人员总规模达到1620人。

去年，中共中央和国务院出台文件，支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区，明确表示以深圳为主阵地建设综合性国家科学中心，要求深圳在粤港澳大湾区国际科技创新中心建设中发挥关键作用。深港科技创新合作区、光明科学城、西丽湖国际科教城等重大项目建设加速，成为科技工作者大展拳脚的新平台。据介绍，仅西丽湖国际科教城就将云集3万名科学家。

今年1月1日，《深圳经济特区科学技术普及条例》正式实施。科协相关负责人表示，科学普及与科技创新比翼齐飞，科技工作者由此增添生力军。根据条例，深圳将大力培育专业科普人才队伍。目前，深圳科普教育基地超过150家，涌现一大批职业科普人。（记者 钱飞鸣 刘娥 通讯员 孙业帅）

(责编：李都也(实习生)、李栋)