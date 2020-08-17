原标题：从“春运”透视深圳40年的变迁
2002年，旅客挑着行李赶车。
2002年春运，深圳火车站排队买票的人，武警维持秩序。
2003年，回家过年的人想把好东西都带给家人。
2011年，深圳春运进入高铁时代。
2011年，进入高铁时代，旅行变得舒适、便捷了。
2019年春运，深圳北站等着进站上车的旅客。从着装和表情上不难看出“春运”发生了很大的变化。
2019年春运期间，深圳北站两位旅客盛装出行。
深圳40年的发展，从 “春运”的变化可见一斑。
上世纪八十年代，改革开放让中国流动人口逐渐庞大起来。春节期间，民工流、学生流、探亲流、旅游流形成世界上人口最多的大迁徙，被称为“春运”。
深圳作为一个移民城市，外来人口占比近七成，春运压力相当大。火车票一票难求，回家过年对深圳人来讲是一件很不容易的事。
上世纪八九十年代，许多深圳人都有过这样的经历：为了买火车票通宵排队。因为买票人太多，只能出动武警来维持秩序。数千排队买票的人被分成若干个100人左右的方队缓缓前行，以避免拥挤造成踩踏事故的发生。夜晚气温较低，排队的人穿着厚厚的衣服，带着小塑料凳，还要准备一些食物以免挨饿。因为出入不方便，上厕所都成问题。好不容易排队到售票窗口，可票卖完了，只能等第二天排队继续“战斗”。
买票难，乘车也不容易。那时，没有座位的站票比较多，绿皮车车厢内非常拥挤，走廊上、厕所里都挤得满满当当的。那时，物资还比较紧缺，旅客都是大包小包，肩挑背扛地将大彩电、电脑、美食、服装和当时很受欢迎的港货往家乡搬。
如今，深圳“春运”已经发生了很大的变化：人们回家过年的交通方式有高铁、飞机、长途大巴、私家车等多种选择；在家坐着，用手机就可以网上购票，刷脸就可以上车、上飞机，不再熬夜排队买票了；快递、电子商务迅速发展，网上购物应有尽有，非常方便，再也不用大包小包往家背东西了。你完全可以穿着时装，优雅地坐高铁或坐飞机回家过年，尽情享受轻松返乡的感觉。
从“春运”的变化可看出，我们的生活越来越美好了。（记者 廖万育 文/图）
麻辣财经：37条政策举措，支持“中国芯”强起来！ 日前，国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，从财税、投融资、研发、进出口、人才、知识产权、市场和国际合作等八方面，提出37项举措支持两大新产业发展。 集成电路产业和软件产业是信息产业的核心，是引领新一轮科技…【详细】
统计局：7月份PPI同比降幅收窄 环比上涨0.4% 人民网北京8月10日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2020年7月份，全国工业生产者出厂价格（PPI）同比下降2.4%，降幅比上月收窄0.6个百分点。从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅与上月相同。 工业生产者购进价格同比下降3.…【详细】
统计局：7月份全国居民消费价格（CPI）同比上涨2.7% 人民网北京8月10日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2020年7月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨2.7%，环比上涨0.6%。1—7月，全国居民消费价格比去年同期上涨3.7%。 从同比看，城市上涨2.4%，农村上涨3.7%…【详细】
国家统计局解读7月份全国CPI和PPI数据 人民网北京8月10日电 （杨曦）国家统计局今天发布了2020年7月份全国CPI（居民消费价格指数）和PPI（工业生产者出厂价格指数）数据。对此，国家统计局城市司高级统计师董莉娟进行了解读。 CPI环比由降转涨，同比涨幅略有扩大 7月…【详细】