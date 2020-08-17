原标题：从“春运”透视深圳40年的变迁

2002年，旅客挑着行李赶车。

2002年春运，深圳火车站排队买票的人，武警维持秩序。

2003年，回家过年的人想把好东西都带给家人。

2011年，深圳春运进入高铁时代。

2011年，进入高铁时代，旅行变得舒适、便捷了。

2019年春运，深圳北站等着进站上车的旅客。从着装和表情上不难看出“春运”发生了很大的变化。

2019年春运期间，深圳北站两位旅客盛装出行。

深圳40年的发展，从 “春运”的变化可见一斑。

上世纪八十年代，改革开放让中国流动人口逐渐庞大起来。春节期间，民工流、学生流、探亲流、旅游流形成世界上人口最多的大迁徙，被称为“春运”。

深圳作为一个移民城市，外来人口占比近七成，春运压力相当大。火车票一票难求，回家过年对深圳人来讲是一件很不容易的事。

上世纪八九十年代，许多深圳人都有过这样的经历：为了买火车票通宵排队。因为买票人太多，只能出动武警来维持秩序。数千排队买票的人被分成若干个100人左右的方队缓缓前行，以避免拥挤造成踩踏事故的发生。夜晚气温较低，排队的人穿着厚厚的衣服，带着小塑料凳，还要准备一些食物以免挨饿。因为出入不方便，上厕所都成问题。好不容易排队到售票窗口，可票卖完了，只能等第二天排队继续“战斗”。

买票难，乘车也不容易。那时，没有座位的站票比较多，绿皮车车厢内非常拥挤，走廊上、厕所里都挤得满满当当的。那时，物资还比较紧缺，旅客都是大包小包，肩挑背扛地将大彩电、电脑、美食、服装和当时很受欢迎的港货往家乡搬。

如今，深圳“春运”已经发生了很大的变化：人们回家过年的交通方式有高铁、飞机、长途大巴、私家车等多种选择；在家坐着，用手机就可以网上购票，刷脸就可以上车、上飞机，不再熬夜排队买票了；快递、电子商务迅速发展，网上购物应有尽有，非常方便，再也不用大包小包往家背东西了。你完全可以穿着时装，优雅地坐高铁或坐飞机回家过年，尽情享受轻松返乡的感觉。

从“春运”的变化可看出，我们的生活越来越美好了。（记者 廖万育 文/图）

(责编：李都也(实习生)、李栋)