原标题：40年深圳国际“鹏友圈”不断扩展

深圳与休斯敦签约的原始文件。深圳市外办供图

40年来，深圳经济特区砥砺前行，锐意改革，成为“中国速度”和“中国奇迹”的标杆。骄人的成绩不仅来自于财富的快速积累，制度的突破创新，也来自文化的日益丰富，对外交往的日渐频繁扩展。为庆祝深圳经济特区建立40周年，深圳市档案馆承办的《先行之路——深圳经济特区建立40周年档案文献展》将于今年下半年举行，社会各界积极响应档案馆的展品征集号召，主动拿出珍藏已久的重要档案文献踊跃参展。近日，深圳市外办就拿出了深圳与首座国际友城休斯敦签约文件的原件，并讲述了深圳国际“鹏友圈”不断扩展的发展历史。

一棵山核桃树见证两市友谊长青

从1986年与第一座国际友城正式签约至今，深圳已经拥有88座国际友好城市和友好交流城市，深圳的国际“鹏友圈”正在一步步迅速扩容。深圳的首座国际友城——美国名城休斯敦正是这一历程的见证者。在市外办的档案馆里，深晚记者见到了深圳与休斯敦签约的原始文件，该纸质文件保留了古典“羊皮卷”的形式。

“为了扩大和发展两市人民的友好关系，本着平等互利的原则，双方同意在经贸、科技、文化、教育、体育、卫生、旅游及其他领域开展广泛的交流与合作，以期在经济上和其他事业上促进两座城市的发展和繁荣，从而为中美关系的进一步发展作出积极贡献。”文件上如此写道。

1986年，时任深圳市市长李灏与时任休斯敦市市长惠特迈签署了缔结友好城市协议书，休斯敦正式成为深圳市第一个国际友好城市。而在签约的前一年，惠特迈还委托休斯工具公司洛克哈特先生，带来一棵山核桃树，种植在深圳荔枝公园，象征两市人民友谊常在。如今，在休斯敦市政府的墙上，一式两份的签约文件同样被庄重张贴在墙上。

珍贵档案文献解析“深圳奇迹”

2020年恰逢深圳经济特区建立40周年，为回顾总结深圳经济特区一路走来的风雨历程和取得的成就，再现深圳建设者在这片土地上勇于突破、敢为人先的燃情岁月，传承改革开放过程中诞生和淬炼的宝贵精神财富，深圳市档案馆将于今年下半年举办《先行之路——深圳经济特区建立40周年档案文献展》，以解码珍贵档案文献的独特方式，全面解析“深圳奇迹”的光辉来路。

为丰富展览的呈现形式，多维度生动展现深圳经济特区40年来的发展变化，深圳市档案馆除了将拿出大量难得一见的珍贵档案文献，还于近期启动了面向社会各界的展品征集活动。

截至目前，深圳市档案馆已经收到大量来自政府部门、单位企业、社会团体以及市民个人的文史资料和实物的捐献。（记者 许娇蛟）

(责编：李都也(实习生)、李栋)