7月国民经济继续稳定恢复（经济聚焦）

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全国日发电量和统调用电负荷连创新高，县城城镇化补短板、强弱项持续推进，金融企业支持实体经济不断发力，7月份，国民经济继续稳定恢复。

与此同时，中企外债发行规模回升，显示出中国疫情防控取得重大战略成果，复工复产逐月好转，经济秩序有序恢复，国外资本对中国经济和中国企业的信心也在不断增强。

如何看待全国日发电量和统调用电负荷连创新高？稳投资在哪些领域取得较大成效？中资企业境外发债规模出现回升的主要原因是什么，又有哪些积极意义？8月17日，国家发改委举行8月例行发布会，回应社会热点关切。

全国日发电量和统调用电负荷连创新高，国民经济稳定恢复

社会用电量被视为经济晴雨表。从17日公布的数据看，社会发电量、用电量均为正增长。

从发电看，7月份，全国规模以上工业发电量同比增长1.9%。其中，水电、核电、风电发电同比分别增长6.1%、6.7%、23.2%。

从用电看，7月份，全国全社会用电量同比增长2.3%。其中，一产、三产和居民生活用电量同比分别增长11.6%、5.3%和13.8%；二产用电量同比下降0.7%，主要是电力、建材、钢铁等高耗能行业用电增幅下降。制造业中，汽车制造业用电量同比增长20.3%，家具制造业、计算机通信和其他电子设备制造业、通用设备制造业、电气机械和器材制造业、食品制造业用电量增速都在两位数以上。分地区看，全国20个省份用电正增长，其中四川、江西、广西、广东、西藏、福建、内蒙古、云南8个省份增速超过10%。

国家发改委新闻发言人孟玮介绍，进入8月份，全国日发电量和统调用电负荷快速攀升，8月3日、10日、11日，全国日发电量和统调用电负荷连创历史新高。其中，日发电量最高达到246亿千瓦时，比去年峰值高出6.86亿千瓦时；统调用电负荷最高达到10.76亿千瓦，比去年峰值高出2400万千瓦。华东、西南2个区域电网以及天津、山东、上海、江苏、浙江、安徽、湖北、湖南、江西、陕西、四川、重庆等12个省级电网负荷累计30次创历史新高。

“初步分析，全国日发电量和统调用电负荷连创新高，既有持续高温晴热天气导致空调负荷快速增长的影响，同时也反映了国民经济继续稳定恢复。”孟玮说。

县城城镇化获超千亿资金，推动实施扩大内需战略

县城是我国推进工业化、城镇化的重要空间，是城镇体系的重要一环，也是城乡融合发展的关键纽带。“加快推进县城城镇化补短板、强弱项，从短期看有利于扩大投资、促进消费，推动实施扩大内需战略；从长期看，有利于优化城镇化空间格局，推进城乡融合发展，提升人民群众获得感。”孟玮说。

今年5月底，《关于加快开展县城城镇化补短板强弱项工作的通知》印发，提出了四大领域17项建设任务，并选择120个县和县级市开展县城新型城镇化建设示范工作。

县城补短板有了“路线图”，还要有“资金池”。孟玮介绍，国家发改委会同6家开发性、政策性和商业性金融机构联合印发通知，引导信贷资金支持县城建设。研究制定《县城新型城镇化建设专项企业债券发行指引》，以更好地发挥资本市场作用。截至7月底，通过中央预算内投资、企业债券等渠道，已投入资金超过1200亿元用于支持县城城镇化。与此同时，地方政府专项债券也在加大投入力度。

聚焦政策和项目落地，国家发改委将推动各地区加快制定实施方案，加快推进项目前期工作。引导各地统筹利用各类财政性资金，积极吸引社会资本投入，建立政银企对接的长效机制，加大中长期信贷和企业债券融资支持力度，重点保障县城城镇化补短板强弱项各项任务落实。

除了新型城镇化建设，交通重大工程也是近期投资热点。国家发改委日前批复了粤港澳大湾区城际铁路建设规划。按照规划，近期要实施13个城际铁路和5个枢纽工程项目，总里程约775公里，计划总投资4741亿元。孟玮表示，新批复的铁路建设规划，将与大湾区内的高铁、普速铁路、市域市郊铁路形成多层次铁路网络，构建大湾区主要城市间1小时通达，主要城市至广东省内地级城市2小时通达，主要城市至相邻省会城市3小时通达的交通圈，打造“轨道上的大湾区”。

中企外债发行规模回升，国外资本对中国经济信心增强

不少机构和市场人士注意到，6、7月中资企业境外发债规模明显回升。数据显示，6、7月共有84家中资企业境外发行中长期债券125笔，金额合计459.2亿美元。其中，工业企业发行123.3亿美元，同比上升30%；房地产企业发行124亿美元，同比下降24%；金融企业发行142.8亿美元，同比上升25%，金融企业发债主要用于支持实体经济发展。

“中企外债发行规模回升，原因在于中国疫情防控取得重大战略成果，复工复产逐月好转，经济秩序有序恢复，国外资本对中国经济和中国企业的信心在不断增强。”孟玮分析。

今年以来，为妥善应对疫情对企业境外中长期债券发行的影响，国家发改委第一时间出台《关于企业申请延长外债备案登记证明有效期事宜的指引》，为受疫情影响的企业争取更为有利的发行窗口提供便利。上半年，共有164家中资企业境外发行中长期债券264笔，共计1033.1亿美元。

“虽然境外发债总规模受国际资本市场动荡影响同比有所减少，但服务实体经济的作用更加突出，实现了提质增效，呈现出韧性强、成本低、类型多、结构优的特点。”孟玮说。

“下一步，国家发改委将按照‘控制总量、优化结构、服务实体、防范风险’的原则，充分发挥中长期外债在‘扩流入、促投资、稳增长’方面的作用，积极引导外债资金服务经济高质量发展，不断增强中长期外债管理的科学性、针对性、有效性，促进中资企业境外债券市场持续健康发展。”孟玮说。

《 人民日报 》（ 2020年08月18日 11 版）

(责编：白宇)