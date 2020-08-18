去年人民币跨境收付额创新高

本报北京8月17日电 （记者吴秋余）中国人民银行近日发布的《2020年人民币国际化报告》显示，2019年，人民币跨境使用逆势快速增长，全年人民币跨境收付金额合计19.67万亿元，同比增长24.1%，在去年高速增长的基础上继续保持快速增长，收付金额创历史新高。人民币跨境收支总体平衡，净流入3606亿元。人民币跨境收付占同期本外币跨境收付总金额的比重为38.1%，创历史新高，较上年提高5.5个百分点。

“去年人民币跨境收付规模创历史新高，体现出人民币的国际支付功能不断增强。”清华大学国家金融研究院国际金融与经济研究中心主任鞠建东表示，整体而言，2019年人民币国际化稳中有进，伴随中国金融改革与开放的进一步深化，人民币在全球金融市场的地位显著提升，货币国际功能不断拓展和强化，彰显了新兴国际货币的市场魅力。

根据《报告》，2019年，人民币在国际货币基金组织成员国持有储备资产的币种构成中排名第五，市场份额为1.95%，较2016年人民币刚加入SDR篮子时提升了0.88个百分点；人民币在全球外汇交易中的市场份额为4.3%，较2016年提高了0.3个百分点；据最新统计数据，人民币在主要国际支付货币中排第五位，市场份额为1.76%。

《报告》指出，2019年，人民币国际化再上新台阶，人民币支付货币功能不断增强，投融资货币功能持续深化，储备货币功能逐渐显现，计价货币功能进一步实现突破，人民币继续保持在全球货币体系中的稳定地位。

“当前国际经济金融格局出现重大变化，人民币国际化再次面临新的发展契机。”中国人民大学国际货币研究所副所长涂永红认为，当前，国际疫情蔓延，世界经济衰退，中国再次以自身的韧劲和潜力为世界经济提供动力，这不仅增强了国际社会对全球经济的信心，也增强了国际社会对中国、对人民币的信心，人民币国际化的基础更加巩固。

《 人民日报 》（ 2020年08月18日 11 版）

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