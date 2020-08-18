这一年，第五批自贸区咋样了？

自贸区的设立，为山东开放发展注入了新动力。位于山东自贸区青岛片区内的青岛港，充分利用区内各项优惠政策，实现快速发展。图为今年7月2日，一艘货轮正在装卸货物。

张进刚摄（人民视觉）

中哈（连云港）物流合作基地是江苏连云港自贸区港口区块里的一张亮丽名片。截至今年5月中旬，该基地今年到发中欧班列突破1万车。图为大型机械正在吊装集装箱。

王健民摄（人民视觉）

今年7月27日，云南省红河哈尼族彝族自治州元江至蔓耗高速公路红河至元阳段顺利建成实现试通车，两地的车程将由原来的一小时缩短为半小时，当地开放发展有了更坚实的基础。

龙 俊摄（人民视觉）

日前，商务部部长钟山谈及稳外贸、稳外资形势时表示，将深入推进自贸试验区试点，积极开展差别化探索，形成更多可复制推广的制度创新成果。

2019年8月，山东、江苏、广西、河北、云南、黑龙江成为第五批自由贸易试验区试点省份，中国自贸试验区阵容扩大到18个。与前几批自贸区试点不同，第五批从设立起就承担着“差别化探索”的任务。到今年8月，第五批自由贸易试验区运行满一年。总体来看，6家自由贸易试验区一方面积极借鉴前几批试点经验，另一方面主动结合自身区位特征锐意探索，形成了又一批开放成果，为当地经济社会发展乃至中国扩大对外开放注入了新动力。

筑巢引凤，开放走出加速度

自由贸易试验区（简称“自贸区”），是主权国家或地区以“境内关外”的形式划出特定区域，为跨境贸易、投资提供便利的一种开放形式。第五批自贸区设立一年来，取得了不少成绩。

从北京地铁10号线草桥站出发，仅需20分钟就可到达北京大兴国际机场。正是依托这座形如凤凰般的新机场，中国（河北）自由贸易试验区大兴机场片区迎来了改革契机，并成为华北地区对外开放的全新试验田。

北京乐易国际电子商务有限公司是一家标准的外商投资企业。7月8日，该公司在中国农业银行北京分行顺利办理了货物贸易售付汇业务，这是北京地区首笔落地的自贸区跨境金融业务。通过跨境便利化服务，本需一周的办理流程仅用一天就完成了。

“大兴自贸区拥有自贸区、综合保税区以及北京市服务业扩大开放政策的独特优势，将在产业发展与人才吸引中拥有更大的政策创新空间，成为改革发展的政策集成创新高地。我们已经明确了自贸区的产业规划和控制性详细规划，为区域的招商引资提供支撑和依据。”河北自贸区大兴机场片区（北京大兴）办公室负责人沈建民说。

筑巢引凤，自贸区带来的开放看得见、摸得着。

前不久，“对话山东——日本·山东产业合作交流会”在山东自贸区济南片区举行，济南市中心医院与日本东丽株式会社合作就引进先进透析技术和透析系统、共同筹建高水平国际透析中心签署框架协议。

据了解，该项目所在的中日国际医疗科技园是山东自贸区构建生物医药产业垂直生态体系的重要一环，通过引进国外优质医疗资源，嫁接高水平专科诊疗技术，推动医疗产业国际化发展。在这一过程中，济南市中心医院还将联合医药企业、高校科研院所等单位专业人才，创新国际合作模式，促进自身从“治疗型医疗机构”向“研发型医疗机构”转变，不仅提升对本地居民的医疗服务水平，而且为医药产业发展带来新机遇。

“对于中国和日本来说，科学技术交流是不可缺少的，期待两国共同学习，建立互惠关系，这对未来的中国和日本都很重要。”日本科技振兴机构首席研究员冲村宪树说。

在山东自贸区烟台片区，有关部门不仅制定了《跨国审批服务实施细则》，使得外国投资者不出国门就能快速办理自贸区烟台片区的营业执照和经营许可证，还在外资企业复工复产方面给予全方位的贴心服务。例如，受疫情影响，今年2月份，片区内喜星电子、乐金显示等多家外资企业一度面临物流难、招工难。为此，当地企业联系专员主动“敲门入户”，驻扎在厂区精心指导，制定科学合理的防控方案，协调班车解决员工跨区上班问题，帮助企业迅速有序地实现了复工。

“国家赋予烟台片区‘深化中日韩区域合作，打造中韩贸易和投资合作先行区’的试验任务，就是希望烟台发挥好这一特点，服务国家战略。”山东自贸区烟台片区管委会主任牟树青说。

先行先试，释放企业活力

从黑龙江自贸区试点“以照为主，承诺代证”，让信息多跑路、让企业少跑腿，到江苏自贸区一年来先后实施了60多项全国全省首创举措，总结形成了115项制度创新经验案例，再到云南自贸区实施高效的审批服务，设置“24小时不打烊”自助服务区……一年来，第五批自贸区各展其能、先行先试，不断促进区内企业活力的释放。

8月5日上午，广西凭祥海关为广西大洲国际物流有限公司举办了AEO高级认证企业颁证仪式。该公司成为广西首家通过AEO高级认证的报关企业，同时是广西自由贸易试验区唯一一家报关型AEO高级认证企业。据了解，“AEO”是“经认证的经营者”的英文简称，旨在通过对企业守法程度、信用状况和安全水平进行认证，从而给予企业相应的通关便利，确保在贸易安全的前提下，压缩通关时间，提升贸易效率。截至目前，中国海关已与新加坡、韩国、欧盟、日本等15个经济体42个国家和地区实现AEO互认。

对从事国际货运代理、铁路国际联运等业务的广西大洲国际物流有限公司来说，获得AEO高级认证无疑给其进一步拓展东盟市场带来了巨大利好。“海关AEO高级认证这块金字招牌，为我们公司在进出口环节中提供了极大便利，降低了通关成本，也提高了国际竞争力和客户信任度。”公司总经理赵润八高兴地说。

据凭祥海关副关长张耀峰介绍，下一步凭祥海关还将继续指导帮助更多优质的企业通过AEO认证，进一步减轻企业的通关成本，帮助其抓住开放发展机遇。

在江苏自贸区苏州片区，速卖通与苏州市商务局签订战略合作协议备忘录，发力跨境电商，探索并实现苏州优势产业及传统外贸企业的转型升级。

苏州威克士是一款高端电动工具品牌，经营海外市场多年，有着成熟的线下出口体系。但受疫情影响，传统线下渠道受阻，企业开始意识到开拓跨境线上零售市场的紧迫性，同时也认为电商和线上化是未来趋势。今年上半年，威克士入驻速卖通，并通过速卖通开辟了俄罗斯、巴西、西班牙多个全新的海外市场。入驻速卖通的前三个月，威克士在速卖通上的成交额就达到了每月6万美元的规模。最近，威克士又开始着手备货海外仓。

“目前，速卖通上有50%的产品，都是线下渠道无法铺开的。在自贸区和速卖通的帮助下，我们可以得到最新的一手客户信息，便于规划用户真正需要的产品，同时在选品、定价等方面都更有自主权，不必受限于线下商家。在这种高效的营商环境下，我们相信只要产品能够满足用户需求，就不愁市场。”威克士电商总监纪锦露对本报记者表示。

差异化改革，带动区域发展

开放的出发点是发展，落脚点还在发展。如今，自贸区建设正成为区域经济发展的强大助推器。

据江苏省连云港市市长方伟介绍，江苏自贸区连云港片区优化整合港口功能布局，加快推进汽车滚装码头、整车进口基础设施、邮轮配套设施等项目建设，目前已有远近洋航线达71条，海河联运航线11条，实现江淮流域全覆盖。同时，连云港还建设跨境电商综合试验区，培育国际贸易新模式新业态；建设“一带一路”互联网数据开放交换共享试验区，畅通平台经济发展软通道。这些举措，都为当地发展注入了新动力。

云南省商务厅副厅长寇杰表示，整个云南自贸区的支持政策都是为企业而设计的，有很多实打实的举措。比如，对投资总额10亿元人民币以上的龙头型、基地型投资项目，可予以专项支持；再如，对于新设立的贸易类企业，自取得第一笔主营业务收入起5年内，当年对地方经济贡献突出的，将按一定比例给予奖励；又如，支持民间资本、独立第三方服务机构在自贸试验区投资设立融资租赁公司……

在南开大学国际经济贸易系主任彭支伟看来，第五批自贸区平稳运行，标志着中国形成了东部沿海（除港澳台地区外）全覆盖、中西部省区成片参与、北至黑龙江、南至海南的分布格局。并且，对“一带一路”倡议、京津冀协同发展、长江经济带等形成了较为全面的支撑，为中国顺应经济全球化新趋势、积极参与全球经济治理夯实了基础。

“客观来看，前四批自贸区在基础性和系统性制度创新等方面，为第五批自贸区的发展提供了大批可借鉴的经验。第五批自贸区成员在发展水平、产业结构和地理位置等方面存在显著差异。这也意味着，该批自贸区建设更加注重发挥各地的特色与优势，而差异化改革则是第五批自贸区建设的重点内容。”彭支伟说，第五批自贸区结合当地特色推进体制改革，改善营商环境，推动不同省区资源和产业优势互补，促进国内区域经济协调发展。

彭支伟表示，这种扩容升级，有利于推进国内各区域商品和要素市场的统一，帮助跨国公司在中国寻求最切合其全球发展战略的资源配置地点，增强中国对全球高质量生产要素的吸引和聚集能力。“未来，有关部门应在处理好改革与稳定关系的前提下，赋予自贸区更大的改革自主权。各地应紧密结合自身特点开展差异化改革试点，更好地发挥自贸区作为改革开放新高地的牵引作用。”

(责编：白宇)