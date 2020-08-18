把握充电桩建设新机遇（人民时评）

只有管理创新、技术创新和模式创新共同驱动，让充电桩建设更快更稳更好，才能助力实现新能源汽车产业升级，推动未来交通加速到来

近年来，我国新能源汽车产业发展取得长足进步，成为引领汽车产业转型升级的重要力量。前不久，工信部有关负责人介绍，目前，我国新能源汽车产业规模全球领先，产销量连续五年居世界首位，累计推广的新能源汽车超过450万辆，占全球50%以上。新能源汽车突飞猛进的背后，充电桩建设功不可没。公开数据显示，截至今年6月底，全国各类充电桩保有量达132.2万个，过去5年，车桩比从8.8∶1迅速下降至3.1∶1。

尽管总量令人振奋，充电配套不断改善，但行业短板依旧不容忽视。从私人充电桩来看，受限于车位不足、电力负荷不足等原因，安装率偏低，目前约有31.2%的新能源汽车未能随车配建充电桩；从公共充电桩来看，燃油车占位多、市场布局不合理、故障率高等，影响着用户的充电体验。

作为新能源汽车的动力保障，充电基础设施建设一头连接着民生，关系着新能源汽车能开多远；一头联结着产业，关乎新能源汽车行业能走多好。近年来，为鼓励新能源汽车发展，配套领域政策不断完善，助推充电桩产业步入快车道，但要想迈入高质量发展阶段，化解“私桩不够用、公桩不好用”等难题，还需以创新作动力，实现产业跃升。

在管理上下功夫，寻求创新解决之道。实现车桩相随的产业目标，还需在规模上持续发力，倘若能通过管理创新盘活存量资源，不失为有效缓解充电难的一剂良方。比如，一些地方面对老旧小区局促空间，通过挖掘现有资源，优化闲置空间，下绣花功夫进行精细管理，为新能源汽车腾挪出充电车位。解决公桩的油车占用和故障问题，也可采取加强公共停车场的人员巡逻、加大运营商定期检查的力度和频次等方式。不断探索管理创新，对于补上充电桩建设和使用短板，有效且紧要。

在技术上多发力，以新手段破解老问题。早在2015年9月，国办印发的《关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》便为我国充电桩建设划定明确路径，提出力争到2020年基本建成适度超前、车桩相随、智能高效的充电基础设施体系。事实上，借助智能化技术手段应对充电难问题正在各地落地见效。在北京，新能源汽车大数据联盟利用大数据技术分析，成功为解决“在哪建”“建多少”难题提供数据支撑；在成都，一些充电桩运营商探索运用智能地锁、APP一键提醒挪车、开启超时占用费扣款功能等技术手段，让充电桩使用更为高效。用好智能技术，才能精准挖掘充电桩建设和使用的潜力。

在模式上大胆摸索，用多元举措实现共赢。无论是拓展私人充电桩的“增量”还是优化公共充电桩的“存量”，归根到底是要解决充电难问题，在着眼充电桩建设的同时，也不妨探索充电新模式。从现有实践来看，换电模式正在兴起，共享充电桩、车网互动等新模式也不断涌现，为缓解充电难拓展了新思路。

今年《政府工作报告》提出，我国将加强新型基础设施建设，增加充电桩，推广新能源汽车。乘着新基建的东风，充电桩建设正迎来新的机遇。未来充电桩建设不只是基础设施建设，还将与通信、云计算、智能电网、车联网等技术融合，加速经济社会数字化网络化进程。只有管理创新、技术创新和模式创新共同驱动，让充电桩建设更快更稳更好，才能助力实现新能源汽车产业升级，推动未来交通加速到来。

《 人民日报 》（ 2020年08月18日 05 版）

(责编：李都也(实习生)、李栋)