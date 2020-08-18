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经济继续稳定恢复 国外资本对中国经济信心在增强

本报记者  李  婕

2020年08月18日07:37  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　七月份，规模以上工业增加值同比实际增长百分之四点八，增速与六月份持平。图为工人在山东省青州市一规模企业生产车间内焊接作业。
　　王继林摄（人民视觉）

　　秋收时节，重庆市梁平区迎来水稻收获季。图为八月十七日，在梁平区仁贤街道五一社区七组，收割机将收割的稻谷装进三轮车。
　　刘 辉摄（人民视觉）

　　前7个月，社会用电量折射怎样的经济复苏态势？中资企业境外发债情况如何看？县城城镇化补短板强弱项工作进展怎么样？8月17日，国家发改委举行新闻发布会，据会上消息，当前，国民经济继续稳定恢复，国外资本对中国经济和中国企业的信心在不断增强。

　　国民经济继续稳定恢复

　　从发电看，7月，全国规模以上工业发电量同比增长1.9%；从用电看，当月全国全社会用电量同比增长2.3%。其中，一产、三产和居民生活用电量同比分别增长11.6%、5.3%和13.8%；二产用电量同比下降0.7%，主要是电力、建材、钢铁等高耗能行业用电增幅下降。

　　制造业中，汽车制造业用电量同比增长20.3%，家具制造业、计算机通信和其他电子设备制造业、通用设备制造业、电气机械和器材制造业、食品制造业用电量增速都在两位数以上。

　　进入8月以来，全国日发电量和统调用电负荷快速攀升，8月3日、10日、11日，全国日发电量和统调用电负荷连创历史新高。“初步分析，全国日发电量和统调用电负荷连创新高，既有持续高温晴热天气导致空调负荷快速增长的影响，同时也反映了国民经济继续稳定恢复。”国家发改委新闻发言人孟玮说。

　　投资项目方面，7月，国家发改委共审批核准固定资产投资项目11个，总投资382亿元，主要集中在交通和高技术等领域。此外，易地搬迁、城际铁路等一批项目进展顺利。

　　截至目前，全国已建成集中安置区约3.5万个，建成安置住房266万多套。“十三五”易地扶贫搬迁住房建设任务和配套设施扫尾工程已全部完成，建档立卡贫困搬迁群众基本实现全部入住。近期，国家发改委批复了粤港澳大湾区城际铁路建设规划。按照规划，近期要实施13个城际铁路和5个枢纽工程项目，总里程约775公里，计划总投资4741亿元，这些投资将在投资周期内完成。

　　中企境外发债提质增效

　　6、7月中资企业境外发债规模明显回升，今年以来相关走势如何看？

　　孟玮介绍，上半年，共有164家中资企业境外发行中长期债券264笔，共计1033.1亿美元，虽然境外发债总规模受国际资本市场动荡影响同比有所减少，但呈现出“韧性强、成本低、类型多、结构优”的特点，服务实体经济的作用更加突出，实现了提质增效。

　　上半年，中资发行主体涉及41个行业，覆盖面广，分布较为均衡。其中信息技术企业发行量同比上升10.9%，工业企业发行量同比上升24%，能源企业发行量同比上升超过200%，金融机构发行量同比略降，但发行规模更加稳健、总体成本控制更加审慎。据了解，募集资金主要用于支持实体经济发展，房地产和城投类企业发行量同比均下降，调控效果持续显现，在满足企业合理资金需求的同时，合理把握了外债规模。

　　“6、7月份外债发行规模回升，根本原因还是由于中国疫情防控取得重大战略成果，复工复产逐月好转，经济秩序有序恢复，国外资本对中国经济和中国企业的信心在不断增强。”孟玮表示。

　　此外，孟玮指出，直接原因还有3个方面：一是主要发达国家持续量化宽松，美元流动性快速释放，海外资金加速回流新兴市场。二是投资者避险情绪进一步修复，中资境外债券市场整体买入兴趣较为浓厚，二级市场交易活跃，带动一级市场发行规模上升。三是此前受疫情影响，很多中资发行人推迟发行计划，把握近期较好的市场窗口，集中完成发行。

　　城镇化补短板扎实推进

　　不久前印发《关于加快开展县城城镇化补短板强弱项工作的通知》，近期又陆续推出县城产业平台、县城智慧化改造、流通设施、公共停车场和公路客运站补短板强弱项等系列配套文件……今年以来，县城城镇化补短板强弱项工作打出了一套组合拳，也成为拉动投资、消费的一大看点。

　　“县城是我国推进工业化、城镇化的重要空间，是城镇体系的重要一环，也是城乡融合发展的关键纽带。”孟玮说，加快推进县城城镇化补短板、强弱项，从短期看有利于扩大投资、促进消费，推动实施扩大内需战略；从长期看，有利于优化城镇化空间格局，推进城乡融合发展，提升人民群众获得感。

　　据了解，目前已按照发展基础扎实、财政实力较强、政府发债率较低的原则，选择120个县和县级市开展县城新型城镇化建设示范工作。围绕推进县城城镇化补短板强弱项工作，截至7月底，已通过中央预算内投资、企业债券、开发性政策性金融等渠道，投入资金超过1200亿元。

　　下一步，国家发改委将聚焦政策和项目落地，严防地方政府隐形债务风险、严防“大水漫灌”，严防“半拉子工程”，严防“大拆大建”，严防“贪大求洋”，加大督查力度，引导各地区尽力而为、量力而行，确保投资精准有效，不留后遗症。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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