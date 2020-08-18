农业农村部：7月份全国生猪存栏同比增长

据新华社北京8月17日电 （记者于文静）据农业农村部17日消息，7月份全国生猪存栏环比增长4.8%，连续6个月增长，同比增长13.1%。这是自2018年4月以来生猪存栏首次实现同比增长，也是继今年6月能繁母猪存栏同比增长后，生猪产能恢复的又一个重要拐点。
农业农村部畜牧兽医局有关负责人表示，按照生猪生产的周期性规律，产能恢复过程首先是能繁母猪存栏恢复增长，之后是生猪存栏恢复增长，然后是出栏恢复增长。生猪存栏同比增长，预示着5至6个月后生猪出栏量也将实现同比增长，将从根本上扭转市场供应偏紧的局面。
据了解，7月份，全国生猪生产继续较快恢复，能繁母猪存栏环比增长4.0%，连续10个月增长，同比增长20.3%。养猪场户补栏增养势头较好。全国31个省区市生猪存栏全部实现环比增长。
这位负责人表示，近期猪肉价格涨势开始减弱。综合考虑生产逐步恢复和消费需求释放等因素，预计三季度猪肉仍将呈现供应偏紧、价格高位震荡的局面。随着上市肥猪量持续增加，四季度供需关系将进一步缓和，价格继续大幅上涨的可能性不大。
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