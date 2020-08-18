大金融板块引爆A股 沪指站稳3400点

北京商报讯（记者 高萍）继前一个交易日尾盘强力拉升后，8月17日，A股迎来新一周的开门红。当日，三大股指集体高开震荡走高。开盘不久，在大金融板块集体走强的助推下，上证综指重回3400点，盘中大涨2.7%。截至当日收盘，上证综指涨超2%，站稳3400点。深证成指与创业板指均涨超1%，两市交投氛围浓厚，时隔两个交易日后，成交金额再度突破万亿元。

8月17日，A股三大股指集体高开。其中，上证综指高开0.41%，开于3373.9点；深证成指与创业板指分别高开0.39%、0.51%。开盘不久，三大股指有所分化，在大金融板块发力助推下，上证综指重返3400点，创业板指则一度翻绿。不久后，三大股指整体呈现震荡走高态势。

午后开盘，大金融板块继续拉升、全线爆发，领涨两市。保险板块整体涨幅一度超过8%，券商信托、银行板块亦不甘落后，强势上扬，盘中一度分别涨超7%、4%。大金融板块内个股则掀起涨停潮。中国人寿、招商证券等个股纷纷涨停。

截至当日收盘，上证综指站稳3400点，报3438.8点，上涨2.34%；深证成指涨1.88%，报13742.23点；创业板指涨1.04%，报2696.39点。

61个行业板块全线收红。保险板块稳居两市行业板块涨幅榜首位，大涨6.7%。券商信托、贵金属板块涨幅分居二、三位，分别上涨5.06%、4.43%。多元金融、银行板块涨幅则紧随其后。概念题材板块也近乎全线收涨，截至收盘，仅CRO概念下跌，券商、CDR概念涨幅居前。

个股方面，两市个股呈现普涨行情，赚钱效应明显。逾3400只个股上涨，达百股涨停。其中，暂停上市一年后于8月17日重新恢复交易的NST毅达赚足了市场的眼球。截至收盘，NST毅达大涨50%。

成交金额方面，沪深两市再度成交破万亿元。其中，沪市全天成交金额达到5374亿元，深市全天成交额为6165亿元。有着“聪明资金”之称的北向资金继续呈现净流入状态。Wind数据显示，8月17日北向资金全天净流入57.13亿元，近两个交易日累计净流入额超120亿元。

前海开源基金首席经济学家杨德龙表示，券商作为行情风向标，往往是在行情启动的时候开始有所表现。8月17日的市场表现再度验证了新一轮行情的启动。“金融板块的启动对于提振市场信心非常重要，权重股大涨带动指数上涨也有望实现突破。”杨德龙如是说。

在中信证券A股策略首席分析师秦培景看来，货币政策未来更重“定向”而非提前“转向”，市场的共识会再次凝聚；A股市场已经步入了增量资金驱动的模式，而非存量资金博弈。A股下一轮上涨渐行渐近，政策预期的扰动带来新的入场时机。

安信证券认为，市场在未来一段时间将主要呈现“震荡向上”的格局，在此趋势下，A股有望挑战新的高度。非供给侧改革行业中的周期成长股、军工、云计算、苹果链、白酒、家电、保险、券商等都会有一定表现机会。

(责编：李都也(实习生)、李栋)