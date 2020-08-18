人民网>>财经

大金融板块引爆A股 沪指站稳3400点

高萍

2020年08月18日07:42  来源：北京商报
 

　　北京商报讯（记者 高萍）继前一个交易日尾盘强力拉升后，8月17日，A股迎来新一周的开门红。当日，三大股指集体高开震荡走高。开盘不久，在大金融板块集体走强的助推下，上证综指重回3400点，盘中大涨2.7%。截至当日收盘，上证综指涨超2%，站稳3400点。深证成指与创业板指均涨超1%，两市交投氛围浓厚，时隔两个交易日后，成交金额再度突破万亿元。

　　8月17日，A股三大股指集体高开。其中，上证综指高开0.41%，开于3373.9点；深证成指与创业板指分别高开0.39%、0.51%。开盘不久，三大股指有所分化，在大金融板块发力助推下，上证综指重返3400点，创业板指则一度翻绿。不久后，三大股指整体呈现震荡走高态势。

　　午后开盘，大金融板块继续拉升、全线爆发，领涨两市。保险板块整体涨幅一度超过8%，券商信托、银行板块亦不甘落后，强势上扬，盘中一度分别涨超7%、4%。大金融板块内个股则掀起涨停潮。中国人寿、招商证券等个股纷纷涨停。

　　截至当日收盘，上证综指站稳3400点，报3438.8点，上涨2.34%；深证成指涨1.88%，报13742.23点；创业板指涨1.04%，报2696.39点。

　　61个行业板块全线收红。保险板块稳居两市行业板块涨幅榜首位，大涨6.7%。券商信托、贵金属板块涨幅分居二、三位，分别上涨5.06%、4.43%。多元金融、银行板块涨幅则紧随其后。概念题材板块也近乎全线收涨，截至收盘，仅CRO概念下跌，券商、CDR概念涨幅居前。

　　个股方面，两市个股呈现普涨行情，赚钱效应明显。逾3400只个股上涨，达百股涨停。其中，暂停上市一年后于8月17日重新恢复交易的NST毅达赚足了市场的眼球。截至收盘，NST毅达大涨50%。

　　成交金额方面，沪深两市再度成交破万亿元。其中，沪市全天成交金额达到5374亿元，深市全天成交额为6165亿元。有着“聪明资金”之称的北向资金继续呈现净流入状态。Wind数据显示，8月17日北向资金全天净流入57.13亿元，近两个交易日累计净流入额超120亿元。

　　前海开源基金首席经济学家杨德龙表示，券商作为行情风向标，往往是在行情启动的时候开始有所表现。8月17日的市场表现再度验证了新一轮行情的启动。“金融板块的启动对于提振市场信心非常重要，权重股大涨带动指数上涨也有望实现突破。”杨德龙如是说。

　　在中信证券A股策略首席分析师秦培景看来，货币政策未来更重“定向”而非提前“转向”，市场的共识会再次凝聚；A股市场已经步入了增量资金驱动的模式，而非存量资金博弈。A股下一轮上涨渐行渐近，政策预期的扰动带来新的入场时机。

　　安信证券认为，市场在未来一段时间将主要呈现“震荡向上”的格局，在此趋势下，A股有望挑战新的高度。非供给侧改革行业中的周期成长股、军工、云计算、苹果链、白酒、家电、保险、券商等都会有一定表现机会。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

麻辣财经：37条政策举措，支持“中国芯”强起来！　　日前，国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，从财税、投融资、研发、进出口、人才、知识产权、市场和国际合作等八方面，提出37项举措支持两大新产业发展。 集成电路产业和软件产业是信息产业的核心，是引领新一轮科技…【详细】

财经

统计局：7月份PPI同比降幅收窄 环比上涨0.4%　　人民网北京8月10日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2020年7月份，全国工业生产者出厂价格（PPI）同比下降2.4%，降幅比上月收窄0.6个百分点。从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅与上月相同。 工业生产者购进价格同比下降3.…【详细】

财经

统计局：7月份全国居民消费价格（CPI）同比上涨2.7%　　人民网北京8月10日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2020年7月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨2.7%，环比上涨0.6%。1—7月，全国居民消费价格比去年同期上涨3.7%。 从同比看，城市上涨2.4%，农村上涨3.7%…【详细】

财经

国家统计局解读7月份全国CPI和PPI数据　　人民网北京8月10日电 （杨曦）国家统计局今天发布了2020年7月份全国CPI（居民消费价格指数）和PPI（工业生产者出厂价格指数）数据。对此，国家统计局城市司高级统计师董莉娟进行了解读。 CPI环比由降转涨，同比涨幅略有扩大 7月…【详细】

财经

七部门联合发文进一步清理规范海运口岸收费　　人民网北京8月4日电（记者毕磊）据发改委网站消息，近日国家发展改革委、财政部、交通运输部、商务部、国资委、海关总署、市场监管总局等七部门联合印发《关于清理规范海运口岸收费行动方案》，全面部署清理规范海运口岸收费工作。 《行动方案…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved