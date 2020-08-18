高息揽储戴紧箍 靠档计息产品加速退场

由于能够弥补定期存款提前支取时损失的利息收益，靠档计息类产品曾一度快速发展，不过在监管多次规范后，这类产品正逐步退出江湖。广发银行日前表示，将于9月11日终止“定活智能通”及“智能分段计息”业务。在此之前，风靡一时的中小银行智能存款产品也很难见到身影。分析人士指出，这预示着靠档计息产品再难有发展空间，银行未来应加强产品设计，减少对高息产品的依赖。

广发银行下架靠档计息产品

又一靠档计息类存款产品将“退隐江湖”。广发银行8月13日在官网发布公告称，由于国家相关政策调整，该行将于2020年9月11日终止“定活智能通”及“智能分段计息”业务。该行客服人员告诉记者，这两项业务已从2019年12月起不再办理新业务，此次是对存量业务进行进一步调整。

业务终止后，不影响客户个人定期存款的到期正常支取计息，而自动转存的新增存款利率或将受到影响。广发银行在公告中指出，业务终止后，已开通“定活智能通”的“自动定存计划”签约账户，按上述计划新增转存的定期存款，将按照存入日该行同期限整存整取挂牌利率计息，后续发生提前支取（含部分提前支取）的，提前支取部分将按照活期利率付息。

据了解，“定活智能通”已经运作了六年多时间。2014年，为对抗各种“宝宝”产品，广发银行推出了“定活智能通”产品。该产品属于智能型储蓄产品，支持智能分段计息，即提前支取时，支取部分按照实际存期分段计算定期及活期两部分利息，为客户提供最佳利息组合收入。据悉，该产品有3个月、6个月及1年等不同存期可供选择，存款利率较基准利率上浮10%。

对于终止原因以及如何创新存款业务等问题，广发银行相关负责人在接受北京商报记者采访时表示，目前关于“定活智能通”和“智能分段计息”业务的相关情况，以该行官网公布的信息为准。

麻袋研究院高级研究员苏筱芮认为，“定活智能通”为分段计息产品，终止该业务属于按照监管要求所作出的合规性调整，也侧面预示着靠档计息类存款产品大限已至，未来再难存有发展空间。

商业银行加快整改

所谓靠档计息类产品，是指产品提前支取时不按照活期利率计息，而是按照存款时间分段计算利率，也就是执行阶梯利率，这样有助于客户获取更多存款收益。不过，这类产品的推出也增加了银行的资金成本，进而引起监管规范。

去年12月，有银行人士透露，监管部门通过窗口指导方式对靠档计息的定期存款提出限制。今年初，大型银行新发的大额存单已不再靠档计息。随后，今年3月，央行发布《关于加强存款利率管理的通知》，强调按规定要求整改定期存款提前支取靠档计息等不规范存款“创新”产品，将存款利率管理规定和自律要求情况纳入宏观审慎评估（MPA）。

在监管多次出手规范后，商业银行加快了整改步伐。北京商报记者调查发现，在第三方互联网平台App端，根据存款时间执行阶梯利率的存款产品已经难觅踪迹。取而代之的是滚动周期计息的产品，也就是每存满一个周期就获得满期利率，提前支取时若不满一个周期，按照活期利率计息，这些周期多为1个月、3个月、6个月、1年等。

零壹研究院院长于百程表示，靠档计息类产品有高息揽储的嫌疑，如果传统银行纷纷效仿，规模扩散后会影响整个银行业的资金成本，从而推高借款人的成本，这对于银行业的经营和业务结构会产生较深的影响。同时，这样的产品设计对银行的流动性管理要求非常高，极端情况下可能出现流动性风险，所以引起监管的重视，并进行整治。

“存款立行”思路如何创新

除了要求银行对靠档计息产品进行整改外，监管也在压降结构性存款规模。有银行人士此前透露，监管要求部分大中型银行在9月30日前，将结构性存款的规模压降至去年末的2/3。这些政策的背后主要是降低银行的负债端成本，不过，在多种吸金渠道受限后，商业银行尤其是中小银行面临着不小的揽储压力。

从主要监管指标数据上也可一窥。银保监会近日公布的数据显示，今年二季度，商业银行的存贷比为74.6%，同比提升1.75个百分点；净息差为2.09%，同比下降9个基点。而在监管要求金融系统让利以及切实降低实际经济融资成本的背景下，净息差将进一步收窄。在此背景下，若继续高息揽储，将不利于当下资产端对小微群体的扶持与纾困。

存款是银行负债端的重要组成部分，也是开展贷款等业务的基础。在揽储压力之下，如何加强创新成为银行亟待解决的难题。于百程表示，银行建立存款优势，不能主要依赖高息，应该是更多通过科技和业务创新，提升服务能力，提升产品体验，通过特色业务挖掘政务、对公和高净值人群等的需求，将存款纳入整个业务体系，通盘考虑综合发展。

邮储银行战略发展部研究员娄飞鹏认为，面对疫情影响银行利润增速下滑，加上让利实体经济，应对这些因素也需要降低负债成本。未来在发展存款业务时，银行应逐步放弃简单“就存款做存款”的方式，可以通过支付结算等吸引客户，结存存款。

(责编：李都也(实习生)、李栋)