央行增量续作MLF 8月LPR下调概率降低

提前预告后，央行MLF（中期借贷便利）操作如期而至。8月17日，央行官网消息显示，央行开展7000亿元MLF操作，充分满足了金融机构需求，并同时开展了7天期500亿元逆回购操作，利率均与此前持平。在业内人士看来，MLF超额续作规模较大超出市场此前预期，央行8月以来资金投放量明显增加，主要是因为市场流动性的需求比较大，同时也是为稳定资金面和市场预期，基于MLF的锚定作用，8月LPR（贷款市场报价利率）下调的可能性偏低。

超“量”投放引关注

Wind数据显示，8月合计5500亿元MLF到期，其中8月15日将有4000亿元MLF到期，8月26日将有1500亿元MLF到期。对此，央行曾于8月14日预告称，将于8月17日对本月到期的两笔MLF一次性续作，具体操作金额将根据市场需求等情况确定。

央行提前预告之下，市场对于本次MLF续作预期明确，关注的焦点在于操作量如何以及是否会降息。从目前来看，央行此次MLF操作量达7000亿元，除去到期续作的5500亿元外，还向市场多投放了1500亿元资金，此次公开市场操作中，超“量”投放也成为市场关注点。

在光大银行金融市场部分析师周茂华看来，本次央行MLF操作“量增价稳”及提前公告对两笔MLF到期进行一次性续作，一是稳定资金面，由于近期缴税、国债发行量较大等因素，市场资金面呈现紧平衡格局，而展望8月地方债发行量仍较大等因素，央行一次性超量续作释放长端资金熨平流动性波动，央行将保持流动性合理充裕。二是稳市场预期，央行提前公告一次性续作8月MLF到期，相当于央行提前与市场沟通，避免市场对央行政策取向的“猜测”，有助于稳定市场预期。

中信证券固定收益研究主管明明同样表示，MLF超额续作规模较大超出市场此前预期，央行8月以来资金投放量明显增加，一改6、7月资金净回笼的趋势，一是因为市场流动性的需求比较大，根据货币政策报告，超储率处在相对低位，二是需要加强财政和货币政策的配合，8月国债和地方债的供给较大，需要流动性支持。此外，预计10年国债收益率有可能回到2.8%左右水平。

同时，央行还开展了7天期500亿元逆回购操作，利率2.2%与此前保持一致。苏宁金融研究院高级研究员陶金告诉北京商报记者，在税期、政府债券发行的背景下，银行体系中期和短期的流动性较前期呈现了偏紧的趋势，因此进行适当放量的资金投放，以对冲当前以及未来可能存在的抽走流动性的因素。

LPR下调概率低

除了量，MLF续作的另一关注点在于利率是否会调降。从此次操作来看，央行在价格政策上仍保持等价操作，利率维持在2.95%，截至目前，已连续4个月未作调整。同时，央行8月17日操作的逆回购利率报2.2%，亦与此前持平。

在陶金看来，此次操作利率不变符合预期，当前政策利率和广谱利率调降对实体经济的提振作用可能是有限的，因而必要性仍然不高。央行短期内的目标是维持银行体系流动性的合理充裕，长期依然会保持对实体经济足量的信贷支持。

基于MLF的锚定作用，多位分析人士认为，按照以往惯例，本次央行维持MLF利率稳定，预示8月LPR利率下调的可能性偏低。正如周茂华指出，本月MLF续作与逆回购利率按兵不动，将降低市场对本月金融机构调降LPR报价利率预期。

“MLF的超额续作，代表了资金面依然会持续宽松，在即将到来的8月20日，连续第4个月LPR降息落空基本板上钉钉。”中原地产首席分析师张大伟进一步称，资金面的宽松有利于房企融资，央行维持资金价格平稳，再跌空间不大，但涨的可能性也小。

资金面表现方面，北京商报记者注意到，8月17日，Shibor（上海银行间同业拆放利率）上行态势有所下压，其中隔夜品种下行4.7个基点报2.128%，7天期下行0.9个基点报2.213%，14天期下行3.1个基点报2.276%，1个月期下行0.1个基点报2.305%。

结构性政策重要性提升

针对后期货币政策，央行2020年二季度货币政策执行报告显示，下一阶段，稳健的货币政策更加灵活适度、精准导向，保持货币供应量和社会融资规模合理增长，完善跨周期设计和调节，处理好稳增长、保就业、调结构、防风险、控通胀的关系，实现稳增长和防风险长期均衡。

要增强针对性和时效性，根据疫情防控和经济金融形势把握货币政策操作的力度、节奏和重点，坚持把支持实体经济恢复与可持续发展放到更加突出的位置，综合运用并创新多种货币政策工具，保持流动性合理充裕，疏通货币政策传导机制，有效发挥结构性货币政策工具的精准滴灌作用，提高政策的“直达性”，支持实体经济特别是中小微企业渡过难关、平稳发展。

周茂华认为，从央行公开市场操作节奏、力度看，央行政策保持灵活适度，保持市场流动性合理充裕，流动性不会成为下半年制约，央行将采取多种政策工具维持市场流动性合理充裕。

不过，陶金则称，未来货币政策在方向和结构方面，将更加强调精准导向，这意味着结构性政策的重要性提升，政策对实体经济的支持将更加注重实际效果。广谱利率的调降必要性降低，同时银行体系流动性继续大幅宽松的可能性较小。信用方面，央行近期强调贷款投放与市场主体实际资金需求相匹配，再次表明三季度信用见顶的可能性增加。

另对是否降准降息，张大伟表示，基本可以代表短期内全面降准降息的可能性不大。央行频繁进行公开市场操作，主要是为满足由于存款增长带来的基础货币增长需要，结合此前央行在政策执行报告中的表示，下半年全面降准降息的可能性不大，但不排除定向降准。

“考虑我国经济刚步入复苏扩张轨道，疫情冲击及外部确定性因素仍大，国内防范金融风险及为改革营造适宜货币金融环境，下半年货币政策尽管较上半年略有调整，但整体将保持连续性稳健略偏松格局。”周茂华预测，下阶段，货币政策将在稳增长、防风险、促改革等多目标间取得平衡，政策保持精准灵活、提升政策质效，为经济稳步复苏保驾护航，增强应对外部不确定性因素冲击的韧性。

(责编：李都也(实习生)、李栋)