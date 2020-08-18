原标题：日本GDP大跌27.8% “安倍经济学”增长清零

“安倍经济学”能不能救日本经济尚未可知，但日本经济已连续三个季度出现了大幅萎缩。8月17日，日本内阁发布的数据显示，受新冠疫情影响，二季度日本国内生产总值环比下降7.8%，按年率计算下降27.8%，低于预期值。此前，日本经济研究中心曾根据34位一线经济学家预测二季度GDP平均值下降26.6%。日本首相安倍晋三进医院的消息同日传出，在经济复苏、抗击疫情的双重压力之下，虽然安倍晋三采用了更大力度的刺激政策，但到底效用如何，依然不可预知。

连续三季度大跌

日本经济已连续三个季度出现负增长，且萎缩幅度创1955年有记录以来最大，超过了金融危机后2009年一季度17.8%的降幅。

日本经济再生担当大臣西村康稔同日表示，由于二季度实施了紧急状态，经济活动受到抑制，个人消费大幅下降。受疫情影响，日本4月7日宣布东京、大阪等7个都府县进入紧急状态，同月16日紧急状态扩大到全国，而直到5月底，日本全国才解除紧急状态。

此外，日本二季度实际GDP季环比初值同样不及预期，下滑幅度达到7.8%，预期为下滑7.6%，前值为下滑0.6%。

数据公布后，日经225指数开盘跌0.4%，报23189.48点；东证指数跌0.3%，报1618.57点。

具体来看，日本内阁府报告显示，占该国经济总量60%左右的个人消费在二季度环比大跌8.2%，远高于一季度的下滑0.8%。其原因应在于，日本在4-5月期间全国进入紧急状态，居家的国民旅行、外出就餐及购物的支出大幅减少。

在疫情对企业前景造成不确定性的背景下，内需的另一重要支柱——民间企业设备投资当季环比下滑1.5%，远低于一季度的增长1.7%。

包括外国游客消费在内的商品与服务的出口二季度大跌18.5%，降幅远超一季度的下滑5.4%。日本媒体分析称，这是由于全球对于汽车及汽车零部件的需求在海外许多国家因疫情而强制封锁期间受到抑制，入境游客数量也因为遏制新冠病毒传播而加强的国际旅行限制而大幅下降。

有分析称，虽然日本零售销售与工厂生产显示出复苏迹象，但出口依然疲弱，此外，由于新冠病例的不断上升，导致经济复苏依然脆弱。

更重要的是，本来可以快速“回本”的东京奥运会也打了水漂。日本生命经济研究所首席经济学家永浜利广曾公开表示，延期举办东京奥运会，导致的直接损失为1.7万亿日元，产生的间接损失预计也高达3.2万亿日元。

“三支箭”失效

日本首相安倍晋三进医院的消息同日传出。对于安倍晋三去医院的原因，日本首相官邸相关人士表示：“为了在休假结束后的健康管理方面做到万无一失，首相正利用暑假接受一日体检。”

安倍的身体状况一直引发外界关注，据日本富士电视台17日报道，新冠肺炎疫情开始后，安倍曾经连续工作超过140天。日本周刊杂志《FLASH》本月4日曾报告称，安倍7月6日在首相府内吐血。

二季度GDP大幅下降，安倍晋三势必承担更大压力，而“安倍经济学”的成绩也一夕归零。

实际上，日本受制老龄化20年来，经济一直在衰退的边缘。安倍晋三自2012年上任之后，以积极的财政政策、宽松的货币政策提振了日本经济。

“安倍经济学”的“三支箭”最初在帮助日本社会摆脱通缩和恢复经济活力方面取得了一定成效，国内生产总值（GDP）增速提高、就业情况改善、物价摆脱负增长。此外，日元疲弱也令出口商获益，去年日经股指触及27年来的高位。安倍政府也在2019年10月如期上调消费税。

中国社会科学院日本研究所副所长、研究员张季风也告诉北京商报记者：“疫情出现以前，‘安倍经济学’还是有一些成果的，比如物价稍微有所上升、失业率下降了、居民收入多了，但幅度都不大。疫情之后，经济增长目标泡汤了，失业率也上来了。但当我们拿付出的代价和取得的成就比较时，就会发现所谓的成果微不足道。”

今年6月底，日本总务省发布数据显示，5月，日本完全失业率（季节调整值）为2.9%，较上月上升0.3个百分点，急速恶化；完全失业人数比上年同期增加33万，达198万人。

不过，张季风也表示：“实际上，此前日本失业率的改善，也不完全是‘安倍经济学’的功劳。日本失业率存在一个问题，即很多时候，并非正规就业人数上升了，而是非正规就业的人多起来了，比如临时工。上世纪90年代，日本临时工占全国就业人口总数的20%左右，现在是40%。也就意味着，原来应该由两个人承担的职位，现在由三四个人做，社会工资总额并没上升，消费也就不会上升，投资、生产也无法获得动力。”

恢复不易

为阻止新冠肺炎疫情加深日本经济衰退，安倍政府选择继续加码财政刺激政策。5月27日晚，日本政府在临时内阁会议上敲定了2020年度第二次补充预算案。追加支出达到31.9114万亿日元，创下补充预算的历史最高纪录。

这是继4月20日公布创纪录的117万亿日元支出配套后，日本政府出台的第二个大规模重振经济方案。至此，安倍政府先后投入抗击疫情和推动经济复苏相关的预算规模超234万亿日元，约相当于日本国内生产总值（GDP）的40%。

“刺激政策的规模是史无前例的，将尽一切可能帮助日本经济平稳渡过百年一遇的危机。”安倍晋三公开表示。不过，根据NHK稍早前发布的一项民调显示，安倍内阁支持率持续低迷，不支持率为62.3%，支持率仅为35.4%。

据央视新闻，目前在日本，负责抗疫的“C位”官员是经济再生大臣，而不是传染病方面的专家。由此可以看出抗击疫情日本关注点的转变。

不过，日本的疫情并未出现明显转机。据日本广播协会电视台统计，截至16日20时（北京时间16日19时），日本当日新增新冠确诊病例1021例已连续4天新增确诊病例超过千例，8月以来共有12天新增确诊病例超过千例。

对于日本经济的未来走势，日本浜银综合研究所的北田英治表示：“由于消费税增税的影响，日本经济的复苏能力已经减弱，接着又遭到新冠肺炎疫情的打击。和欧美及中国相比，日本需要更长的时间才能恢复。”

在上海国际问题研究院副研究员陈友骏看来，虽然“安倍经济学”让日本经济暂时得以小幅增长，但日本过高的债务，并未产生充足的经济增量，在老龄化影响、逆全球化环境冲击以及疫情依然反复的背景下，日本经济的复苏依然面临着重重的阻力，特别是在日本国内人口数量远低于中美两国的情况下，要想通过内需来拉动经济增长，压力较大，如果全球经济环境未能及时好转，日本在经济大幅衰退后，很可能又将进入新一轮的萧条阶段。

(责编：李都也(实习生)、李栋)