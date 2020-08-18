国家发改委回应当前热点问题：多项指标快速回升 国民经济稳定恢复

原标题：多项指标快速回升 国民经济稳定恢复

本报记者 曹政

多项经济指标的回升，折射出中国经济的韧性与活力。昨天，国家发改委新闻发言人孟玮在例行发布会上透露，7月汽车制造业用电量同比增长20.3%，家具制造业、计算机通信和其他电子设备制造业等行业用电量增速都在两位数以上，全国日发电量和统调用电负荷连创新高，反映了国民经济继续稳定恢复；此外，中资企业境外债发行规模回升，也得益于复工复产逐月好转，经济秩序有序恢复，国外资本对中国经济和中国企业的信心在不断增强。

指标升

12个省级电网负荷创新高

7月份，全国规模以上工业发电量同比增长1.9%，全国全社会用电量同比增长2.3%。其中，一产、三产和居民生活用电量同比分别增长11.6%、5.3%和13.8%，二产用电量同比下降0.7%。

记者注意到，二产用电量的下降主要因电力、建材、钢铁等高耗能行业用电增幅下降。不过，在制造业中，汽车制造业用电量同比增长20.3%，家具制造业、计算机通信和其他电子设备制造业、通用设备制造业、电气机械和器材制造业、食品制造业用电量增速都在两位数以上。分地区看，全国20个省（区、市）用电正增长，其中四川等8个省（区）增速超过10%。

“进入8月份，全国日发电量和统调用电负荷快速攀升，8月3日、10日、11日，全国日发电量和统调用电负荷连创历史新高。”孟玮说，华东、西南2个区域电网以及天津等12个省级电网负荷累计30次创历史新高。全国日发电量和统调用电负荷连创新高，既有持续高温晴热天气导致空调负荷快速增长的影响，同时也反映了国民经济继续稳定恢复。

中资企业境外发债的数据也显示，6月和7月共有84家中资企业境外发行中长期债券125笔，金额合计459.2亿美元。“外债发行规模回升，根本原因还是中国疫情防控取得重大战略成果，复工复产逐月好转，经济秩序有序恢复，国外资本对中国经济和中国企业的信心在不断增强。”孟玮说。

价格稳

上月4.8万吨中央冻猪肉入市

从居民消费价格指数（CPI）看，7月份，CPI同比上涨2.7%。具体分项上，食品价格环比涨跌互现，变动幅度均在正常波动范围内；受应季水果集中上市影响，鲜瓜果价格在上月下降的基础上继续回落，当月环比降幅为4.4%；鸡肉、鸭肉供求总体稳定，禽肉类价格环比下降0.1%。

备受关注的猪肉价格方面，因汛情对生猪生产和运输的影响，猪肉价格环比上涨10.3%；受南方强降雨天气和汛情影响，鲜菜价格环比上涨6.3%。此外服装、旅游以及居住类价格环比不同程度下降。1至7月CPI同比上涨3.7%，比1至6月回落0.1个百分点。

“7月份以来，针对重要民生商品的价格变化，国家发展改革委坚持综合施策、多措并举确保价格基本稳定。”孟玮说。加强生猪和猪肉市场调控方面，7月份合计投放四批次4.8万吨中央冻猪肉储备，积极引导市场预期。针对部分地方出现洪涝灾害、个别地方新冠肺炎疫情复发等突发情况，及时指导协调有关地方加强汛情和疫情防控期间蔬菜、猪肉等重要商品价格监测调控，加快灾后重建，保障市场供应与价格稳定。

补短板

46个城市率先破题垃圾分类

“补短板”是昨天发布会的高频词。近期，相关部门针对城镇化、垃圾分类、污水治理等领域的“短板”，屡出新招，打出一套组合拳。

“加快推进县城城镇化补短板、强弱项，从短期看有利于扩大投资、促进消费，推动实施扩大内需战略；从长期看，有利于优化城镇化空间格局，推进城乡融合发展，提升人民群众获得感。”孟玮说。目前已经选择120个县和县级市开展县城新型城镇化建设示范工作。截至7月底，通过中央预算内投资、企业债券、开发性政策性金融等渠道，已投入资金超过1200亿元。与此同时，地方政府专项债券也加大投入力度。

当前我国生活垃圾分类收集和分类运输体系也存在不少的短板和弱项。相关部门已明确在直辖市、省会城市、计划单列市和第一批生活垃圾分类试点城市等46个重点城市的城区范围内先行实施生活垃圾强制分类。46个重点城市到2023年将全面建成生活垃圾分类收集和分类运输体系，推动京津冀及周边、长三角、粤港澳大湾区、长江经济带、黄河流域、生态文明试验区深入开展生活垃圾分类处理，鼓励具备条件的地级以上城市基本建成与生活垃圾清运量相匹配的生活垃圾分类收集和分类运输体系，逐步提高建制镇生活垃圾收运能力，并向农村地区延伸。

(责编：李都也(实习生)、李栋)