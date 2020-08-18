拒绝交付团购车辆 巨头商业之争莫伤消费者

本报记者 袁璐 赵语涵

“坚持直营”的特斯拉正面杠上了“万物皆可拼”的拼多多。8月14日，特斯拉被曝拒绝向拼多多“限时秒杀”频道团购车主交付Model 3，引发大众热议。“拒交门”之中，双方各执一词，事件几度登上热搜榜单。特斯拉以“禁止转卖”为由拒绝交车，拼多多则表示不存在订单转卖，支持消费者维权。

到底是特斯拉蛮横还是拼多多破坏市场规则？商业竞争背后，是倍感焦虑的消费者。“我还是想早点拿到我的车，跟特斯拉协商一下，尽量交付。”目前仍被拒绝提车的湖北准车主张一（化名）对记者表示，如果一直提不到车，将选择起诉特斯拉。对此，法律专家表示，巨头之争不能伤害消费者正当权益。

拼多多买家成特斯拉“黑户”？

来自湖北咸宁的张一是名90后，在武汉做了近10年快递员。7月26日，他经过激烈争抢，从3万个参与者中抢到了五个团购名额中的一个。倍感兴奋的他，却在8月13日被特斯拉当头浇下一盆冷水。“特斯拉的工作人员突然告知我，订单属于转售，没有提车资格。”

早在拒绝交付事件前，拼多多和特斯拉已经“呛”了起来。7月21日，拼多多联合宜买车进行的特斯拉万人团购活动中，Model 3团购车型价格比特斯拉官网定价低4万元，比政府补贴后的售价低近2万元。记者注意到，特斯拉当时就声明称，特斯拉未与拼多多或汽车交易平台有任何合作，消费者因上述团购活动产生任何争议或权益受损，特斯拉不承担任何责任，并保留追究相关方法律责任的权利。

张一告诉记者，取得团购资格后，宜买车方面联系了他，告知他需要在特斯拉官网下单。“我就把我的身份证等资料发过去，在特斯拉官网注册了账号，我同意宜买车帮忙下单，也是他们帮我支付尾款。”对于这一做法，张一理解为宜买车方面只是代劳，下单买车和用车的都是他自己。“交完订金后，特斯拉还指导了我怎么付款的问题。我觉得这事应该没问题，谁知道最后会被拒绝交付。”

让张一更感意外的是，当他主动提出取消这笔订单重新下单时，特斯拉的工作人员再度拒绝了他。“他们说我已经没有购买资格了，被系统记录在案了。等于这次买车，我直接变成了特斯拉的‘黑户’。”

团购是否涉嫌“转卖”成焦点

在接受记者采访的过程中，张一反复表示，自己对特斯拉所谓的“转卖”说法十分不解。“我不懂，是我个人的订单，是我个人签的合同，也是我个人上牌，这怎么能叫转卖呢？购车协议是我直接与特斯拉签订，不存在第三方。”

事实上，这也是特斯拉“拒交门”中，特斯拉和拼多多争议的焦点。团购是否涉嫌“转卖”？一位特斯拉内部人士告诉记者，特斯拉在服务过程中发现客户在官网的购车订单并非本人操作，而是拼多多平台用客户的个人信息代为下单。客户本人也向特斯拉明确告知了尾款是由拼多多支付，客户已将全款支付给了拼多多。“此行为已经构成订单转卖，客户实质上并未与特斯拉产生直接合同关系。现在不能兑现承诺的一方并不是特斯拉而是拼多多。”

拼多多方面则并不认同。“拼团标的由平台商户宜买车发起，但运营方注意到特斯拉在活动次日调整了中国区订购政策，原本需要支付2万元可退的诚意金变成了不可退还的1000元定金，且由‘可转让这个订单’变更为‘不可转让’。为了顺利结束这波优惠活动，宜买车方面改由自己协助以消费者本人名义支付1000元。”拼多多秒拼事业群方面对记者表示，本质上宜买车变成了代为跑腿和支付的角色，且为消费者提供了秒杀到的2万元活动补贴，但与特斯拉的合同方依然是消费者本人，并不涉及转卖。

记者仔细查阅后发现，目前特斯拉的订购条款确实并未禁止消费者购车时找第三方代付。同时，订购条款显示，特斯拉对“转卖行为”的认定主要有两个方面：构成转卖，或者认定为其他非善意目的的订单。

特斯拉或遭消费者起诉

截至记者发稿，张一订下的特斯拉Model 3依旧处于“拒绝交付”状态，他则做好了协商无果下用法律维权的准备。“如果一直提不到车，我要起诉特斯拉。”

上海大邦律师事务所高级合伙人游云庭表示，就此次事件来看，仍是消费者本人直接在特斯拉官网下单，没有任何证据证明这是“转卖行为”。“只要消费者下单并完成支付，特斯拉就理应履行约定，取消订单、拒绝交付车辆做法没有法律依据，构成合同违约。”

昨天下午，特斯拉也对“拒交门”做出了最新回应。“如果消费者愿意通过特斯拉的正规途径重新下单，我们将对消费者因此产生的时间与精力损失提供相应的弥补。如果车主决定起诉拼多多，特斯拉提供法律援助。”

对此，张一告诉记者，自己仍感到不解：“我第一次就是从特斯拉官方网站下单，这难到不是特斯拉的正规途径吗？”拼多多方面则对记者表示，会继续积极配合落实张一的车辆交付工作，如果消费者本人希望维权，公司会尽最大努力协助消费者的权益保护。

特斯拉为何坚持拒绝交付拼多多团购车辆？有业内人士直言，这与其保护其直营销售体系有关。与传统车企不同，特斯拉一直以直营模式进行汽车销售，而非授权经销商铺设销售网络。“这也是特斯拉为何选择正面硬杠拼多多到底，除了找回被‘恶意营销’的面子外，更重要的是，这关系到特斯拉未来的销售模式能否被认可，关乎自营直销与定价权。”

不过，在中国消费者协会专家委员会专家邱宝昌看来，巨头的商业之争应以不伤害消费者正当权益为前提。“如果特斯拉认为拼多多的行为侵害了特斯拉的合法权益，可通过协商和诉讼加以解决，但无论如何不能以此为借口，来拒绝履行消费者和特斯拉签订的汽车买卖合同。”

(责编：李都也(实习生)、李栋)