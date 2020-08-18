公路修到家门口 小康生活在招手

“如今，村里通了油路，汽车直接开到家门口，村里建起了蔬菜标准园区示范点，还开了蔬菜交易市场，咱每天运菜送菜，比打工挣的钱还多。”内蒙古自治区乌兰察布市化德县朝阳镇民乐村村民王金锁正忙着将一箱箱西红柿和西芹装车，准备发往全国各地。

公路促进农民增收致富。

打赢脱贫攻坚战，交通运输要先行。近年来，交通运输部将脱贫攻坚、乡村振兴和“四好农村路”建设作为一个有机整体统筹推进，建立脱贫攻坚结对联系帮扶工作机制，研究推动扶贫领域交通基础设施建设融合发展，全力推动交通扶贫脱贫攻坚工作，努力实现小康路上不让任何一地因交通而掉队的承诺。

当前，交通运输部专项扶贫任务取得决定性进展：定点扶贫的四川省小金、黑水、壤塘、色达四县以及对口支援的江西省安远县已脱贫摘帽，联系的六盘山片区也取得突出成效。

“要想富，先修路；想快富，修大路。”修一条路、富一方民，日益便捷的农村公路网，不仅带动了贫困地区经济社会的发展，还为交通脱贫攻坚工作注入了强劲的动力，让农民有了新奔头。

修好一条路 带富一方百姓

“交通+”特色扶贫之路越走越宽

如果说高速铁路和高速公路是国民经济的大动脉，那么，农村公路就是毛细血管，承载着农民兄弟脱贫致富的希望，可以说农村公路是打赢脱贫攻坚战的重要基础。

壤塘县门日路带动地方农牧业和旅游业发展。

道路通，百业兴。很多贫困地区不缺资源，但却因路不通而导致了守着“金饭碗”饿肚子，水果满枝却没有销路。党的十八大以来，国家各部门、各级政府大力推进“交通+”扶贫模式，公路围绕产业建，产业围绕公路转，这些路打通了对外通道，降低了运输成本，“四好农村路”就像一条条金丝银线，一头连着田间地头，一头连着广大客户，把贫困地区与全国大市场紧紧连在一起，有效盘活了贫困地区的资源。

“每年清明后，来我们茶园观光的人就开始多了。2018年我把300亩茶园建成了生态观光园，吃，住、玩、购一条龙服务，像端午这种节假日来住宿得提前预约，要不没地方。”陕西省安康市紫阳县青中村的致富带头人周显勤说，通村入户的农村公路修得越来越好，为当地经济社会发展也带来了巨大助益，“交通+产业”发展模式也让当地百姓日子越过越红火。

交通条件和基础设施不断完善，为周显勤的创业和紫阳茶产业的发展提供了有力保障。从紫阳县城到茶园的公路被拓宽至6米，只需要半小时就能到达，生产物资和茶叶的运输都不是问题。

“现在水泥路通了，渠道搭建好了，只要咱甩开膀子干，不愁销路。”农忙时节，陕西省咸阳市淳化县润镇张家岭村的海越现代果业示范园区内，村民们正忙着上肥、翻地、覆膜……淳化苹果产业是富民强县的第一支柱产业，当地依托“交通+电商”模式，苹果销量十分可观。

海越现代果业示范园区紧邻咸旬高速公路淳化北出口，通过全产业链运营，带动260户贫困户发展1300余亩果园，一年可生产优质苹果5万吨以上。

创业致富，“归雁经济”热了起来。“路带来的好处说也说不完。运费低了，卖价高了，村里的面貌也变好了，我愿意回家乡工作。”在青海省海东市乐都区瞿昙镇晁家村的生鹏农作物家庭农场和兴丰种植专业合作社里，村民李顺成笑得合不拢嘴，如今他在家门口就业，还能照顾家里的十几亩地，生产、工作两不误。

依托逐步完善的交通网络，曾经“藏在深山无人识”的阿坝藏族羌族自治州达古冰山，如今形成了“春观山花夏赏冰、秋品红叶冬抚雪”的四季全时旅游业态，吸引着世界各地的游客，“交通+旅游”奏响着“冰与火”之歌。

修好一条路，就能带动一片产业，带富一方百姓。发展特色农业、畜牧养殖、特色旅游……“四好农村路”建设取得了实实在在的成效，“交通+”特色扶贫之路越走越宽，为各地带去了人气、财气，也凝聚了民心。

聚焦真问题 敢啃硬骨头

小康路上绝不让任何一地因交通而掉队

当前，实现脱贫奔小康目标任务，正处于攻坚拔寨、最为吃劲的冲刺阶段。而交通运输部定点扶贫的四川藏区4个国贫县、对口支援的江西赣州安远县、牵头联系的六盘山片区，这些地区多数为深度贫困县，贫困程度深，脱贫难度大。

层峦叠嶂的六盘山，自古就是防御天险，和交通便捷天生绝缘，却和深度贫困紧密关联。截至2019年年底，六盘山片区尚未摘帽的甘肃东乡县、临夏县、通渭县、岷县、镇原县以及宁夏西吉县，合计剩余183个贫困村、18500余户、6.3万多人未脱贫，其中老年人、患病者、残疾人的比例较高，都是最难啃的硬骨头，东乡县、岷县、通渭县的贫困发生率仍在3%以上。

全面打赢脱贫攻坚战收官之年，又遭遇新冠肺炎疫情大考，这场硬仗怎么打？

小康路上绝不让任何一地因交通而掉队。交通运输部扶贫办和四个结对帮扶工作组主动对接、主动服务。东乡县、岷县、西吉县饮水安全问题，临夏县、西吉县基本医疗设备人才紧缺问题，通渭县乡村寄宿制学校短缺和安全住房隐患问题等……这些现实问题都得到扎扎实实解决。 优先支持劳动力务工就业，切实解决农副产品滞销问题，积极支持扶贫产业恢复生产，加快扶贫项目开工复工……交通运输部发挥行业优势，给予片区更多支持。 百万亩马铃薯变成“金豆豆”，草蓄、冷凉蔬菜等特色产业成长起来，贫瘠的黄土丘陵绿了起来。西吉，这个宁夏最后一个未脱贫县，正向绝对贫困发起冲锋。

“疫情防控和脱贫攻坚两不误，加快复工复产，一定把时间抢回来。”在宁夏西吉县吉德慈善产业园的国圣食品有限公司，厂房里机器声鸣，一派繁忙景象。

相关负责人肖剑沣介绍，近年来西吉主干道路连线成网，当地与外界商业流通更加频繁，以往专门来拉货的车不再空载，一个标箱的饼干就能节约2000元的物流成本。公司利用西吉特产马铃薯作为原料研制生产的营养饼干，销往新疆、甘肃、青海、四川，带动了更多群众就业。

黑水县沙石多乡羊茸村老藏寨农村公路。

甘肃省镇原县同样精准发力。“公路修到家门口，小康生活在招手。”在镇原县，南川乡桃园村村民祁玉琢欣喜于家门口的变化，过去家门前是黄土路，一下雨满地稀泥，娃娃上学、出行都不方便，现在修好了，大家都开心。

近年来，镇原县把农村公路建设作为加快脱贫攻坚的突破口，大力实施农村公路通畅工程。镇原县交通运输局在规划上做到了四个优先，优先规划贫困片大、贫困程度深、群众最期盼的路，优先规划农业产业示范区、石油开发区和中盛公司养殖小区的路，优先规划打造“出境路”、清除“断头路”，优先规划“联网路”。

甘肃省交通运输厅将以六盘山片区和8个未脱贫摘帽县为重点，扎实开展“十三五”交通扶贫规划和部省共建协议剩余建设任务清零工作。目前，1.2万公里村组路80%已完成前期工作。 宁夏回族自治区交通运输厅成立交通工程项目建设指挥部，突出抓好西吉至会宁高速公路等交通扶贫重大项目复工前准备工作；加快百项扶贫骨干通道银昆高速公路PPP项目建设进度，争取下半年开工建设。

脱贫摘帽不是终点，而是新生活、新奋斗的起点。越到总攻时刻，越要坚定信心、顽强奋斗，坚决打赢打好交通扶贫脱贫攻坚战，为全面建成小康社会当好先行军。

打通“大动脉”畅通“微循环”

为贫困地区群众打开脱贫致富大门

脱贫致富靠发展，发展先行是交通。党的十八大以来，交通运输部坚决贯彻落实党中央、国务院脱贫攻坚决策部署，把打赢脱贫攻坚战作为头号任务和第一民生工程，摆在突出位置，围绕群众反映强烈的“行路难”“运输难”等问题，因地制宜建设“康庄大道路”“幸福小康路”“平安放心路”“特色致富路”，推进“交通+”扶贫模式，帮助贫困地区加快建成“外通内联、通村畅乡、客车到村、安全便捷”的交通运输网络。

色达县汪扎三村通村公路。

交通运输部坚持扶贫项目优先安排、资金优先保障、工作优先对接、措施优先落实，重点向“三区三州”等深度贫困地区倾斜，国家高速公路车辆购置税补助标准由“十二五”平均占项目总投资的15%提高到28%以上，普通国道由30%提高到50%左右，乡镇、建制村通硬化路提高到平均工程造价的70%以上，为做好交通扶贫工作提供重要政策保障。

按照“外通内联”的要求，着力打通贫困地区“大动脉”。铁路方面，累计新增铁路里程3.5万公里，其中新增高铁2.1万公里。公路方面，交通扶贫规划建设了11.2万公里国省干线公路，其中高速公路约2.8万公里，打通了多条“断头路”和“瓶颈路段”。水运方面，“十三五”以来新改建内河航道里程1962公里，在建870公里；新增码头泊位79个。民航方面，扶贫机场项目已投产12个，在建2个。邮政方面，邮路总长度（单程）1222.7万公里。畅通“微循环”，关键是要让运输畅通起来。客运方面，大力推进村村通客车，超过5万个建制村新通了客车，力争今年9月底前实现所有具备条件的建制村100%通客车，农村地区实现“行有所乘”。货运方面，大力推进县乡村三级农村物流网络体系建设和“快递下乡”工程，城乡物流网络越织越密。邮政快递方面，邮政快递营业网点31.9万处，其中设在农村的10.5万处，邮政实现乡乡有网点，村村直通邮，提前完成了村村通邮的兜底性目标任务。

小金县美兴镇大坝口村村道公路和通向山顶光伏基地的产业路。

“出门水泥路，抬脚上客车”，在越来越多地方成为现实，曾经“山里山外两重天”的局面正在不断改变，持续改善的交通条件有效带动了种养业、农村电商、乡村旅游等特色产业发展，为贫困地区群众打开了脱贫致富的大门。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)