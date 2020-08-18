二季度保险消费投诉同比增长26.86%

据新华社电银保监会日前发布的数据显示，二季度，银保监会及其派出机构共接收涉及保险公司的保险消费投诉33732件，同比增长26.86%。涉及财产保险公司16200件，同比增长11.08%；人身保险公司17532件，同比增长46.03%。
近年来，保险消费投诉总量居高不下，车险理赔纠纷、人寿保险纠纷、疾病保险纠纷等现象突出。
数据显示，在涉及财产保险公司投诉中，机动车辆保险纠纷6397件，占财产保险公司投诉总量的39.49%；保证保险纠纷6433件，占比为39.71%。在涉及人身保险公司投诉中，普通人寿保险纠纷6426件，占人身保险公司投诉总量的36.65%；疾病保险纠纷3925件，占比为22.39%。
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