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国常会再出财政金融组合拳 新增财政资金直接惠企利民

2020年08月18日08:01  来源：经济参考报
 

国务院总理李克强8月17日主持召开国务院常务会议，部署深入做好新增财政资金直接惠企利民工作，巩固经济恢复性增长基础；要求进一步落实金融支持实体经济的政策措施，助力市场主体纾困发展；决定推进师范毕业生教师资格认定改革，促进师范毕业生从教就业。

会议指出，建立特殊转移支付机制，中央新增财政资金直达市县基层、直接惠企利民，是扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务的重要内容。截至8月上旬，今年新增2万亿元财政资金中，3000亿元已绝大部分用于减税降费；实行直达管理的1.7万亿元资金，除按规定比例预留的抗疫特别国债资金外，97.8%已分配下达市县。政策的实施有力推动了减税降费措施落实，有效增强了基层财力，对帮扶市场主体、稳就业保民生等的效应逐步显现，促进了经济恢复性增长。下一步，一要指导市县将已下达的资金加快用到市场主体和民生上，对分配迟缓、资金闲置的，要采取必要措施督促整改。二要动态跟踪资金分配、拨付、使用情况，建立直达资金专项国库对账机制，做到账目清晰、流向明确、账实相符。三要严肃财经纪律，对虚报冒领、截留挪用的，发现一起处理一起。会议要求，要进一步强化宏观政策针对性有效性，放水养鱼，保住和培育市场主体，更大力度推进改革，坚定发展信心，砥砺实干，努力完成全年经济社会发展目标任务。

会议指出，今年以来，金融部门贯彻党中央、国务院部署，积极落实金融支持实体经济政策措施，按照商业可持续原则，通过降低利率、减少收费、贷款延期还本付息等措施，前7个月已为市场主体减负8700多亿元，对小微企业支持力度明显加大。下一步，要继续落实好为市场主体减负等金融支持政策。一是保持流动性合理充裕但不搞大水漫灌，而是有效发挥结构性直达货币政策工具精准滴灌作用，确保新增融资重点流向实体经济特别是小微企业。

二是提高金融支持政策便利度，支持中小银行运用大数据进行有效银企对接，疏通传导机制，扩大市场主体受益面。深化市场报价利率改革，引导贷款利率继续下行。落实落细运用再贷款再贴现资金发放优惠利率贷款、支持发放信用贷款等措施，确保小微企业全年融资量增、面扩、价降。三是开展银行不合理和违规收费检查。四是防范金融风险，提高银行服务实体经济可持续性。

专家指出，随着财政金融等一揽子政策发力，我国经济复苏势头持续向好。此次国常会再推财政金融组合拳，做好新增财政资金直接惠企利民，落实金融支持实体经济的政策措施，将发力稳经济。

光大证券首席银行业分析师王一峰对《经济参考报》记者表示，我国提出推动金融系统全年向各类企业合理让利1.5万亿元，后续促进金融业让利仍有空间。未来落实好对市场主体减负举措，将更加注重发挥结构性直达货币政策工具精准滴灌作用，并做好政策储备，实现对小微企业“量”“价”优惠支持。“进一步深化市场报价利率改革，疏通LPR定价传导机制，提升货币政策传导效率，有序推进存量浮动利率贷款定价基准转换，将从增量和存量两方面推动贷款定价下行，更多对实体经济让利。”王一峰说。

王一峰指出，为市场主体减负，还需要处理好促让利与商业可持续性的关系，通过制度设计避免金融服务触达性“冷热不均”。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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