刺激措施效力有限 日本经济大跌

日本官方17日的最新经济数据显示，今年二季度日本实际国内生产总值（GDP）按年率计算降幅为27.8%，显示在新冠肺炎疫情冲击下，多项经济扶持措施效力有限，也增添了市场人士对该国经济复苏前景的担忧。

萎缩幅度创纪录

日本内阁府17日发表的初步统计结果显示，受新冠肺炎疫情影响，今年二季度日本实际国内生产总值（GDP）扣除物价因素后环比下降7.8%，按年率计算降幅为27.8%，成为有可比统计以来最大降幅。至此，日本经济连续三个季度下降。

今年二季度，占日本经济比重二分之一以上的个人消费大幅下降成为拖累日本经济的主要原因。当季，受日本全国实施紧急状态影响，内需大幅下滑。其中，个人消费环比下降8.2%；企业设备投资下降1.5%；住宅投资下降0.2%。

当季，外需下降也成为拖累经济增长的重要因素。由于疫情蔓延导致全球需求低迷、访日外国人数不及上年同期的百分之一，日本二季度出口环比下降18.5%，与此同时进口环比下降0.5%。

经济再生担当大臣西村康稔当天对记者表示，二季度由于进入了紧急状态，经济受到人为抑制，以服务业为中心的个人消费大幅下降。不过与欧美国家的经济下滑相比，政府实施的经济刺激政策对阻止经济出现更大程度的恶化起了作用。

日本第二季度的经济表现是自1980年有可比数据以来的纪录最大降幅。此次经济萎缩幅度超过全球金融危机后在2009年1月至3月创下的萎缩4.8%的前次纪录。

《华尔街日报》文章称，日本经济在4月至6月的季度萎缩幅度小于美国和欧洲经济，但比亚洲其他国家表现更糟糕。

文章还说，海外游客数量减少也是日本经济暴跌的主要因素，因为此前新冠肺炎疫情迫使许多零售商和其他企业在4月和5月的紧急状态期间关闭，这几乎阻止了所有外国游客前往日本。

受疫情影响，从4月7日起东京、大阪等7个都府县首先进入紧急状态，当月16日实施紧急状态的范围扩大到全国，5月25日日本全国范围的紧急状态解除。

经济跌势超出预期

路透援引32位经济学家最新调查，预计本财年日本经济收缩幅度将超过先前的预期，并且将出现温和通缩，凸显从新冠病毒大流行中复苏的脆弱性。

调查内容显示，分析师还认为，全球贸易局势紧张，给日本这个全球第三大经济体平添额外担忧。日本严重依赖出口。

NLI基础研究所经济研究总监齐藤太郎表示，“经济活动将继续面临社交隔离措施的限制”，这是防止病毒传播所必需的。

他说：“日本经济在下一个财政年度可能会反弹，但不会弥补今年蒙受的巨大损失。”

调查还显示，预计在截至明年3月的当前财政年度，日本经济将萎缩5.6%，比上月预计的萎缩5.3%严重。在最坏情况下，经济恐将萎缩8.0%。

调查预测，今年财政年度的核心CPI将下滑0.3%，明年预计仅反弹0.2%。

多数受访者说，随着日本经济陷入通缩，2%的通胀目标越来越难以实现，日本央行的下一步举措将是扩大刺激力度。

日本经济研究中心日前也表示出对日本财政健康的担忧，该机构预计日本经济要到2024年4月开始的财年，才能恢复至疫情前的水平。

该智库预计截至明年3月的2020财年GDP将萎缩6.8%，超过日本央行预测的4.7%，之后的复苏将是缓慢的，美国和其他主要出口市场疫情相关的疲软将是拖累经济增长的最大因素。

日本经济研究中心表示，新冠肺炎疫情对日本经济的影响可能延续到十年之后，因为日本政府增加了一些税收来帮助应对更高的债务，企业削减了资本支出和工资增长，消费者支出也减少了。

政策效力难言乐观

针对疫情对实体经济冲击和影响，日本出台多项刺激政策，不过市场人士认为效力或将有限。

日本疫情近来出现大幅反弹，多日新增确诊病例超过1000例。由于疫情蔓延，汽车及航空等行业的投资低迷，东京奥运会推迟也对旅游和房地产业等造成影响。日本政策投资银行近日公布的调查结果显示，大企业2020财年国内设备投资额预计较上年减少5.8%，为9年来首次下滑。

为缓和疫情的影响，日本政府在今年的例行国会上通过两次补充预算。日本内阁官房长官菅义伟强调，将利用写进第二次补充预算的10万亿日元预备费拉动经济。

此外，为了帮助受到疫情影响的旅游业渡过难关，日本政府从7月22日起提前实施名为“走，旅行去”的促销活动。该活动以国内旅行为重点，政府将为民众提供最多相当于旅行开支一半的补贴。不过，新冠病毒感染病例在全国范围再次增加，在是否放宽对社会经济活动限制问题上，政府陷入两难境地。

野村综合研究所高级经济学家木内登英认为，只要有感染风险，消费就会萎缩，日本国内生产总值恢复到疫情之前水平可能需要5年时间。政府应该采取更多措施，降低民众的感染风险。

不过有分析师认为，从疫情前效果和以往经验看，当前超宽松货币政策等刺激措施影响可能有限。

福布斯网站专栏文章指出，这些措施扭曲了债券交易，提振了股市，但没有催化政策制定者所预言的良性循环。专栏文章还建议，黑田东彦的团队应与财务省合作，设计出让更多现金进入消费者手中的方法。

去年第四季度，日本经济下滑了7.3%。日本央行行长黑田东彦自2013年出任日本央行行长以来首次表现出对未来经济增长放缓的担忧。

(责编：李都也(实习生)、李栋)