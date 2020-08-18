从民企巨头发展 看深圳经济特区40年

记者观察 本报记者 周子勋

时光进入8月，深圳迎来高光时刻，无数目光聚焦两件大事：8月18日，深圳建设中国特色社会主义先行示范区满1周年；8月26日，深圳经济特区成立40周年到来。

有人说：深圳是一个让人心潮澎湃、热血沸腾、最具活力的创新城市。此话颇有意味，40年间，深圳诞生了中国平安、华为、正威国际、恒大集团、招商银行、腾讯、万科、深圳投控8家世界500强企业，近300家世界500强企业在深圳投资。

如果把观察的视野聚焦在世界500强的前50强，保险领域的佼佼者中国平安表现更亮眼——连续12年上榜世界500强，排名从2008年的第462位跃升至2020年的第21位，超越中国工商银行成为中国金融类上榜企业榜首。12年间，中国平安以20%左右的年复合增长率成长为万亿营收的巨头，2019年营业收入达11688.67亿元，公司市值超过1.4万亿元。在全部A股中，中国平安是唯一营收、市值双双跨上万亿台阶的企业。

世界级的优秀民营企业在深圳闪耀崛起，映衬了深圳富有活力的经济底色，是深圳经济特区40年发展巨变、成就辉煌的最好诠释。深圳GDP从1979年的1.79亿元增长到2019年的2.69万亿元，短短40年间GDP增长超10000倍，创造了世界经济发展史上的“深圳速度”。即便在今年新冠肺炎疫情这种特殊背景下，深圳依然“勇往直前”，成为上半年我国四大一线城市中唯一实现正增长的城市：GDP总值为1.26万亿元，同比增长0.1%。

深圳何以从一个昔日默默无闻的贫困小渔村蜕变成如今熠熠生辉的国际大都市？民营企业为何能在深圳创造如此惊艳的“发展速度”？答案无疑是：“改革+创新”厚植了深圳发展速度的底蕴。

说起改革，1988年平安初创，时任央行行长陈慕华就曾说：“要把平安保险办成改革的产物，而不是改革的对象。”正是这种对改革的远见和包容，造就了像平安这样一批深圳标志性改革产物。站在深圳经济特区成立40周年的今天回望，改革产物已成长为金融航母。

说起创新，中国平安的成长故事颇具代表性。作为我国第一家股份制保险企业，中国平安用32年的时间，从偏居一隅的地方性产险公司成长为国际领先、国内一流的科技型综合金融集团，其成功发展的“诀窍”是：不畏挑战、勇于创新、敢为人先。可以看到，此前30年，中国平安先后经历了“探索现代保险、搭建现代化企业机制平台”“专注保险经营、探索综合金融”“强化综合金融实践、探索‘金融+科技’”三个阶段。按照平安集团董事长马明哲的说法，从2018年开始的第四个10年发展目标是深化“金融+科技”，探索“金融+生态”，成为世界前十大市值的科技公司、前十大市值的公司、全球领先的个人金融科技生活的服务集团。目前，中国平安将领先科技广泛应用在金融、医疗及智慧城市等领域，全面支撑“金融服务、医疗健康、汽车服务、房产服务、智慧城市”五大生态圈建设。在金融科技和数字医疗科技领域的已公开专利申请数分别位居全球第一位和第二位。随着中国平安“金融+科技”“金融+生态”战略转型的深入推进，科技和生态赋能效应还将推动中国平安继续前行、实现梦想。 正是由于不断地转型、进取，才成就了现在的中国平安。也正是由于每个个体的创新成果不断转化为经济发展活力，才创造了如今的“深圳速度”。可以说，过去40年，深圳的发展过程充分显示了市场经济的成功。深圳成功发展的魅力在于，除了中国政府的长期支持和许多特殊政策提供的独特空间外，就是不断进行制度创新，优化营商环境，保持了创新的灵魂，孕育了创新的种子。先行者们凭借“敢闯敢试、敢为人先”“时间就是金钱，效率就是生命”“鼓励创新，宽容失败”“追求卓越，崇尚成功”的精神，书写了深圳经济特区40年的崛起奇迹。来自全球大量的科学家、创业者、知识分子和打工仔，他们在这座包容的城市里，寻找梦想。正是这座城市的移民文化和基因，让深圳迸发出了意想不到的活力。在市场的洗礼中，大批民营企业异军突起，通过自主创新培育了企业独具优势的核心竞争力，成为了深圳产业最亮的底色。

从某种意义上说，40年改革开放深刻改变了中国，而深圳正是这一场伟大觉醒、伟大变革的排头兵、先行地、试验区。诚如经济学家钱颖一所言，“深圳是创业企业多、企业家精神强的地方，同时也是政府干预少、政府服务意识强的地方。深圳是中国改革开放最早的试验区，是践行市场在资源配置中起决定性作用的先行者，也是释放企业家精神和创新活力的先行者。”美国历史学教授莫里斯·迈斯纳更是直言：深圳是“打开中国国门的第一把钥匙”。

四十载惊涛拍岸，九万里风鹏正举。“改革+创新”不仅是深圳过去的经验，更是新时代深圳发展的动力。面对百年未遇之大疫情与百年未有之大变局，习近平总书记在日前召开的企业家座谈会上激励全国企业家们要勇于推动生产组织创新、技术创新、市场创新。同时，向外界发出了“改革不停顿、开放不止步”的强力改革信号。下一步，深圳最有条件率先深化改革，担当中国下一轮改革试验的重任，尤其是在建设中国特色社会主义先行示范区、建设粤港澳大湾区、创建社会主义现代化强国城市范例的道路上，要继续弘扬敢闯敢试、敢为人先的改革精神，领航中国在新时代的浪潮中奋楫扬帆、矢志前行。

(责编：李都也(实习生)、李栋)