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猪肉供需偏紧 后期大幅涨价可能性不大

2020年08月18日08:11  来源：中国经济时报
 

　　本报记者 张丽敏

　　“今天又奢侈了，买猪肉了！”近几天，朋友之间的调侃又聚集到了猪肉价格上。据国家统计局数据显示，7月份食品价格同比上涨13.2%，其中猪肉价格同比上涨85.7%。

　　其实，在此次猪肉价格上涨数据出来之前，猪肉价格就呈现出了上扬趋势。据农业农村部畜牧兽医局对全国500个县集贸市场的定点监测，全国猪肉平均价格从5月份第4周（采集日为5月27日）的45.98元/公斤，连续涨至7月份第5周（采集日为7月29日）的55.50元/公斤。

　　消费者亦对此次猪肉价格上涨感受明显。

　　日前，接受媒体采访的北京市通州区的一位孙婆婆说，猪肉最近一公斤涨了8元-10元。同时有不少市民表示：“以前买3斤猪肉的钱，现在只能买2斤多点，30多块钱一斤的价格都见怪不怪了。”还有众多消费者通过网络表达了对于猪肉涨价的关心。据了解，在猪肉涨价的相关话题中，仅一条点赞量就达到10.6万。

　　国家生猪市场首席分析师夏晨丰认为，猪肉价格波动主要是受到生猪断档期的影响。而断档期形成的主要原因，还是2019年非洲猪瘟疫情导致的母猪存栏低位、冬季仔猪季节性低成活率造成的。

　　国家统计局新闻发言人付凌晖8月14日在国新办发布会上回应称，猪肉价格上涨主要是两方面因素：一方面是由于随着企业复工复产，餐饮服务逐渐恢复，对于与餐饮相关的猪肉需求有所扩大；另一方面是由于7月份南方汛情对于生猪的生产和调运产生不利影响，导致猪肉价格涨幅过大。

　　其实，除去上述原因外，还应该将成本上升算到此次猪肉价格上涨的原因中去。业内人士指出，受国际市场环境的影响和贸易结构的影响，玉米大豆等产品价格上涨较快。从今年3月以来，玉米期货从每吨1920元上涨至2300元附近，涨幅接近20%，创4年来新高。麸皮、米糠等饲料原料也涨价了，大约涨了500元/吨。综合测算，每头猪成本提高300元左右。

　　Wind数据显示，生猪饲料和育肥猪配合饲料近几个月的价格亦明显走高，二者分别从年初的2.48元/公斤和2.64元/公斤，升至8月上旬的2.79元/公斤和2.91元/公斤。如此不难预测，猪肉价格维持低位有点困难。那之后会出现大幅上涨吗？来自政府层面的回应称，可能性不大。

　　付凌晖表示，去年以来，由于一些不合理的限养禁养措施，生猪产能受到了一定影响。各级政府及时增加了生猪产能。从调查情况看，生猪存栏量在逐季上升，但从供给情况看，生猪生产供给还处于紧平衡，价格高位运行会持续一段时间，总的看猪肉价格大幅上涨的可能性不大。

　　“当前生猪生产持续恢复向好，为后期增加市场供应提供了有力支撑，下半年猪肉供应将持续改善，价格再继续大幅上涨的机会趋小。”农业农村部有关负责人同样认为。

　　在多名业内人士看来，当前我国生猪产业总体供需关系仍然偏紧，但稳产保供、稳定“肉盘子”的利好因素较多。数据显示，目前，生猪存栏和仔猪供给量已连续5个月恢复性增长，预示7月份以后可出栏的商品肥猪将逐步增加，猪肉市场供应将持续改善。

 

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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