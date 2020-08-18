文旅部：正制定、修订旅游住宿业和旅游景区标准

中新经纬客户端8月17日电 据“文旅之声”微信号消息，8月17日，文化和旅游部党组召开会议，目前，文旅部正在制定、修订旅游住宿业和旅游景区标准，将反对食品浪费的内容列入其中。
会议强调，进一步弘扬中华民族勤俭节约的美德。一是加强行业监管和引领，组织开展禁止餐饮浪费专项行动，积极引导景区景点、饭店民宿、旅游餐饮等切实履行社会责任，加强行业自律，倡导文明旅游，在文化和旅游活动中遏制餐饮浪费现象。二是充分发挥各类文旅阵地作用，广泛开展多种形式的厉行节约、反对浪费宣传活动，在文艺创作及各类文化和旅游活动中弘扬中华民族勤俭节约、戒奢克俭的优良传统。三是从自身做起，加强部系统干部职工教育，严格落实中央八项规定精神，将厉行勤俭节约作为作风建设的重要内容，从小处着手、从日常抓起，身体力行杜绝浪费。
目前，文旅部正在制定、修订旅游住宿业和旅游景区标准，将反对食品浪费的内容列入其中。同时，还将加强对旅行社经营管理人员和导游人员的教育培训，加强对游客的引导和提醒，督促游客在旅游过程中做到节约饮食、绿色消费；引导和鼓励游客科学用餐，指导行业协会开展行业自律。（中新经纬APP）
麻辣财经：37条政策举措，支持“中国芯”强起来！ 日前，国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，从财税、投融资、研发、进出口、人才、知识产权、市场和国际合作等八方面，提出37项举措支持两大新产业发展。 集成电路产业和软件产业是信息产业的核心，是引领新一轮科技…【详细】
统计局：7月份PPI同比降幅收窄 环比上涨0.4% 人民网北京8月10日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2020年7月份，全国工业生产者出厂价格（PPI）同比下降2.4%，降幅比上月收窄0.6个百分点。从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅与上月相同。 工业生产者购进价格同比下降3.…【详细】
统计局：7月份全国居民消费价格（CPI）同比上涨2.7% 人民网北京8月10日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2020年7月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨2.7%，环比上涨0.6%。1—7月，全国居民消费价格比去年同期上涨3.7%。 从同比看，城市上涨2.4%，农村上涨3.7%…【详细】
国家统计局解读7月份全国CPI和PPI数据 人民网北京8月10日电 （杨曦）国家统计局今天发布了2020年7月份全国CPI（居民消费价格指数）和PPI（工业生产者出厂价格指数）数据。对此，国家统计局城市司高级统计师董莉娟进行了解读。 CPI环比由降转涨，同比涨幅略有扩大 7月…【详细】