星巴克“拒收硬币”涉嫌违法 中国区总部甩锅门店被指推卸责任

中国网财经8月17日讯(记者 贾玉静)近日，某网红博主在社交平台晒出一段“用硬币生活一天”的视频，拍摄过程中，该播主欲用硬币支付星巴克订单遭门店工作人员拒绝。面对店内无其他客人排队的情况，星巴克工作人员表示，不收硬币是店内规定，并限制博主拍摄自己，该视频一经发布便引发网友热议。

随后，星巴克中国在官微置顶文章评论区留言称，公司没有拒收硬币的规定，门店消费可选择包括现金支付在内的多种支付方式。星巴克表示，疫情期间，公司更鼓励顾客使用无接触式的电子支付方式。并对个别顾客的不佳体验表示歉意，称已向所有门店明确重申相关规定。

然而，星巴克这一回应并未得到网友认可，该留言下方网友纷纷表示“这真是我见过最敷衍的解释”“但凡有点诚意也不至于会偷偷摸摸只在评论区道歉了，这点担当都没有吗？”更有网友直指“星巴克作为一家跨国大型连锁企业，门店出现违法行为，不自我检讨、承认错误，居然找借口推卸责任？不管是店员个人行为还是门店的私自规定，难道不是你们管理上的漏洞？”对此，星巴克均未予回复。

根据《中华人民共和国人民币管理条例》规定，中华人民共和国的法定货币是人民币。以人民币支付中华人民共和国境内一切公共和私人的债务，任何单位和个人不得拒收；任何单位和个人都应当爱护人民币，禁止损害人民币和妨碍人民币流通。

中国消费者协会专家委员会专家邱宝昌表示，按照中华人民共和国中国人民银行法及货币管理的相关规定，在中华人民共和国境内，任何单位任何个人组织不得拒收中华人民共和国的法定货币。硬币也是中国人民银行发行的，是正规的法定货币，任何单位在交易过程当中没有权利拒收。“消费者遇到这种情况一方面可以向银保监会及人民银行进行投诉反映，另一方面，相关部门也会对这种行为进行查处。”

财报数据显示，截至目前，星巴克已在中国布局4447家门店。受“新冠肺炎”疫情影响，2020年第二财季星巴克中国市场同店销售额下滑50%，第三财季中国市场同店销售额下滑19%。

(责编：李都也(实习生)、李栋)