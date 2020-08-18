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“天眼”成烟草商标 大国重器岂能被如此“营销”

崔晓强、吴斯洋

2020年08月18日08:20  来源：新华社
 

　　近日，有媒体报道，在贵州、云南等地的市场上，销售着一款名为“天眼”牌的香烟。

　　经街头随机采访，很多贵阳市民认为从外包装上看，该款香烟与位于贵州省平塘县的500米口径球面射电望远镜有关，因为该望远镜常被人称为“中国天眼”。

　　记者经调查发现，香烟出品方并没有与“中国天眼”（FAST）建设、运营单位中国科学院国家天文台达成共识。截至8月13日18时，记者多次拨打红云红河烟草（集团）有限责任公司宣传策划部办公电话，均无人接听。

　　律师认为“天眼”属于文学词汇，不应当具有排他性。但香烟包装上的“天眼”射电天文望远镜图案标志，以及“FAST”的英文字母缩写及天文图案，说明包装上有故意引导消费者往“天眼”天文望远镜方面思考和推广的主观意识，因此从广告法和侵权责任法的角度上讲，可能涉嫌侵权。

　　针对“天眼”被烟草企业注册商标并使用一事，中国控制吸烟协会8月13日在其官网发布声明，希望国家知识产权局商标局等部门对此事予以关注。

 

　　

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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