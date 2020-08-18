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发改委回应当前热点问题：经济运行总体平稳 多项指标好于预期

2020年08月18日08:32  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京8月18日电（许维娜）当前，全国日发电量和统调用电负荷为何连创新高？在巩固易地扶贫搬迁的成效方面将有何部署？在推进县城城镇化建设方面还有哪些举措？落实粤港澳大湾区城际铁路建设规划有哪些具体举措？

17日，国家发展改革委召开8月份例行新闻发布会，国家发展改革委新闻发言人孟玮围绕当前运行热点问题进行了回应。

全国日发电量和统调用电负荷快速攀升

孟玮在发布会上表示，进入8月份，全国日发电量和统调用电负荷快速攀升，8月3日、10日、11日，全国日发电量和统调用电负荷连创历史新高。

"初步分析，全国日发电量和统调用电负荷连创新高，既有持续高温晴热天气导致空调负荷快速增长的影响，同时也反映了国民经济继续稳定恢复。"孟玮介绍，8月，日发电量最高达到246亿千瓦时，比去年峰值高出6.86亿千瓦时；统调用电负荷最高达到10.76亿千瓦，比去年峰值高出2400万千瓦。华东、西南2个区域电网以及天津、山东、上海、江苏、浙江、安徽、湖北、湖南、江西、陕西、四川、重庆等12个省级电网负荷累计30次创历史新高。

孟玮指出，从发电看，7月份，全国规模以上工业发电量同比增长1.9%。其中，水电、核电、风电发电同比分别增长6.1%、6.7%、23.2%，火电、太阳能发电同比分别下降0.7%和0.6%。

从用电看，7月份，全国全社会用电量同比增长2.3%。其中，一产、三产和居民生活用电量同比分别增长11.6%、5.3%和13.8%；二产用电量同比下降0.7%，主要是电力、建材、钢铁等高耗能行业用电增幅下降。制造业中，汽车制造业用电量同比增长20.3%，家具制造业、计算机通信和其他电子设备制造业、通用设备制造业、电气机械和器材制造业、食品制造业用电量增速都在两位数以上，同比分别增长16.7%、14.4%、14.3%、12.7%、11%。分地区看，全国20个省（区、市）用电正增长，其中四川、江西、广西、广东、西藏、福建、内蒙古、云南8个省（区）增速超过10%。

全国已建成集中安置区约3.5万个

孟玮表示，易地扶贫搬迁是脱贫攻坚里面一块“硬骨头”，是重中之重、难中之难。“十三五”以来，国家发改委认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，会同有关部门和22个有搬迁任务的省份，全力推进、合力攻坚，推动易地扶贫搬迁取得了决定性成就。

截至目前，全国已建成集中安置区约3.5万个，建成安置住房266万多套。“十三五”易地扶贫搬迁住房建设任务和配套设施扫尾工程已全部完成，建档立卡贫困搬迁群众基本实现全部入住。有关产业发展、就业帮扶、社区治理和不动产登记等专项政策陆续出台实施，异地扶贫搬迁后续扶持政策体系逐步形成。

孟玮指出，下一步，国家发展改革委将着力在深化扶持和加强督导上下功夫，不断巩固易地扶贫搬迁工作成果。

在深化帮扶方面，重点是用好用活各类资金资源，统筹做好产业培育、就业帮扶、社区管理、权益保障、拆旧复垦等后续扶持各项工作，确保搬迁群众稳得住、有就业、逐步能致富。

在加强督导方面，重点是加大跟踪调度和工作指导力度，积极协调有关部门强化后续扶持政策支持，督促指导有关地方将易地扶贫搬迁工作重心全面转到后续扶持上来，并结合当地实际情况，细化实化各项任务举措，确保易地扶贫搬迁后续扶持各项措施能够真正落实到位。

加快县城城镇化补短板强弱项工作打出组合拳

孟玮介绍说，今年以来，国家发展改革委围绕推进县城城镇化补短板强弱项工作，打出了一套组合拳。

一是着力加强顶层设计。印发关于加快开展县城城镇化补短板强弱项工作的通知，提出了4大领域17项建设任务。近期陆续印发关于推进县城产业平台、县城智慧化改造，以及流通设施、公共停车场和公路客运站补短板强弱项等一系列配套文件，明确了各项具体任务的实施路径。

二是创新配套支持政策。国家发展改革委会同6家金融机构联合印发通知，引导信贷资金支持县城建设。研究制定《县城新型城镇化建设专项企业债券发行指引》，更好发挥资本市场作用。

三是强化示范带头引领。按照发展基础扎实、财政实力较强、政府发债率较低等原则，选择120个县和县级市开展县城新型城镇化建设示范工作。

四是统筹加强资金支持。截至7月底，通过中央预算内投资、企业债券、开发性政策性金融等渠道，已投入资金超过1200亿元。地方政府专项债券也加大投入力度。

孟玮说，下一步要压实地方主体责任，持续加强示范带动，促进形成投资合力。加强监督检查评估。

已批复粤港澳大湾区城际铁路建设规划

最近，国家发展改革委已经批复了粤港澳大湾区城际铁路建设规划，新批复的铁路建设规划，将与大湾区内的高铁、普速铁路、市域市郊铁路形成多层次铁路网络。

据孟玮介绍，近期要实施13个城际铁路和5个枢纽工程项目，总里程约775公里，计划总投资4741亿元。构建大湾区主要城市间1小时通达，主要城市至广东省内地级城市2小时通达，主要城市至相邻省会城市3小时通达的交通圈。

孟玮指出，打造“轨道上的大湾区”，加快粤港澳大湾区城际铁路建设，有利于完善大湾区铁路网络布局，有利于提升大湾区城际交通质量，构建经济、便捷、高效的城际交通体系，有利于促进港澳融入国家发展大局，有利于提升内地与港澳交通实现互联互通的水平。

孟玮说，下一步，国家发展改革委将会同广东省、国铁集团及有关部门单位，进一步细化项目清单，强化资金保障，坚持“资金跟着项目走”，充分利用地方政府专项债政策，金融机构对符合条件的项目加大融资支持力度。

(责编：许维娜、夏晓伦)
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