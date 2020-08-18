促进国内国际双循环 出口转内销不仅是权宜之计

编者按：今年政府工作报告提出，面对外部环境变化，要坚定不移扩大对外开放，稳定产业链供应链，以开放促改革促发展。围绕支持企业增订单稳岗位保就业，加大信贷投放，扩大出口信用保险覆盖面，降低进出口合规成本，支持出口产品转内销。出口转内销对推动国内国际市场双循环有何重要意义？企业在“转”的同时有哪些实际问题？内销产品又该如何“叩”开国内市场的大门，使其更好更快发展？人民网财经推出出口转内销系列文章，看外贸企业如何“转”出新天地。

当前，随着国内疫情防控形势持续向好，国内市场逐步转好，对于外贸企业来说，全面复工复产带动整体产能恢复，但与此同时，也面临着国际市场贸易收缩，企业出口订单不足等问题。

5月14日召开的中央政治局常委会会议指出：要深化供给侧结构性改革，充分发挥我国超大规模市场优势和内需潜力，构建国内国际双循环相互促进的新发展格局。

6月22日，国务院办公厅发布《关于支持出口产品转内销的实施意见》，从加快转内销市场准入、促进“同线同标同质”发展、搭建转内销平台等10个方面给予支持，旨在发挥政府引导作用，支持出口产品转内销，帮助外贸企业纾困，确保产业链供应链畅通运转，稳住外贸外资基本盘。发挥企业主体作用，坚持市场化运作，鼓励外贸企业拓展销售渠道，促进国内消费提质升级。

对于国内外贸型企业而言，这次“转”取得了哪些积极成效？如何在出口转内销上取得更好成绩？人民网财经对此进行了调查采访。

出口韧性犹存 我国外贸发展形势依然严峻

从海关总署公布的7月份进出口数据中可以看出，今年以来，我国外贸出口连续4个月保持增长势头，7月份首次出现出口两位数增长。外贸发展好于全球主要经济体。

但我国外贸发展面临的形势依然严峻。7月30日，商务部新闻发言人高峰在例行新闻发布会上表示，当前，国际市场需求低迷，贸易保护主义上升，外部环境不确定性增加，下一步，将坚决贯彻党中央国务院决策部署，及时出台新的政策措施，全力以赴做好稳外贸工作。其中，抓好出口产品转内销，成为力保企业可持续发展的手段之一。

对于国内大多数外贸企业来说，出口转内销并非全新课题。过去，每逢外部市场环境出现波动，比如1998年亚洲金融危机、2008年国际金融危机，不少外贸企业就意识到，不能过度外向依赖。

相比以往，这次“转”有何不同？

“一方面，这次‘转’的条件更加成熟。另一方面，这次‘转’的站位更高。”商务部研究院产业国际化战略研究所所长崔卫杰在接受人民网财经专访时表示，首先，我国强大国内市场优势更加明显，今年有望成为全球第一大市场。从国内消费看，我国疫情防控阻击战取得重大战略成果，国内市场需求正加快释放，消费升级不断提升，为电子家电、轻工、纺织服装、农产品等出口行业提供了内销市场。从投资带动看，各地推进新型基础设施、新型城镇化和重大工程建设，为机械设备、电机电气设备、精密仪器等出口行业带来了新机遇。

其次，为应对当前国内外复杂形势，党中央明确提出推动形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。这要求出口转内销要充分发挥国内超大规模市场优势，通过繁荣国内经济、畅通国内大循环为我国经济发展增添动力，带动世界经济复苏，更好地服务于双循环新发展格局。

出口转内销 从“行不行”到“不得不”

“两头在外，大进大出”在20世纪80年代的中国一度是一个非常流行的概念，很多外贸企业的“第一桶金”均来自于这种模式，即原料进口，国内生产，销售出口。

随着国际疫情严重冲击世界经济，不稳定、不确定因素显著增多，加工贸易受疫情的影响更为快速直接，面临需求端和供给端“双向挤压”。对于数量庞大的中国外贸企业来说，“一条腿走路”恐怕已行不通，不少企业开始将视线转向国内市场。

在外贸大市宁波，许多企业已经开始行动。

“早在2018年，博菱就开始谋划打造自主品牌。”博菱电器股份有限公司副总经理余韩奋告诉记者，公司从简单贴牌厨房小家电做起，如今已拥有从自主设计、研发、生产一条龙的能力，现有IH电饭煲、空气炸锅、搅拌机、烤盘、咖啡机等五大品类1000多种产品。

出口转内销，怎么“转”是关键。外贸企业在转内销时要打通标准不一致、渠道不熟悉、品牌不响亮等堵点。

随着全球疫情持续，外贸企业纷纷牵手电商平台，以“出口转内销”方式加快向线下扩展。

在6月份举行的宁波出口商品转内销电商促销活动上，浙江三禾厨具有限公司主打产品麦饭石锅几乎脱销。“我们拥有16年外贸代工经验，在意大利等欧洲市场的占有率超过50%。”公司直播主管方宇杰说，对标此前贴牌商品，同样规格、材质的产品在国外市场要卖到三倍价格以上。今年，仅拼多多一个平台，三禾厨具的麦饭石锅就拿下了“10万+”的销量，内销额增长了100%以上。

国内国际双循环 新发展格局的中国选择

日前，国家税务总局发布数据显示，2020年上半年，全国累计办理出口退免税8128亿元，有效减缓出口企业资金压力，降低出口企业资金成本。

为顺应企业需求，海关总署也配合商务部取消加工贸易内销审批手续，对符合条件的加工贸易企业内销征税采取按月集中征税办法。

商务部外贸司副司长杨国良在专题发布会上介绍，从短期看，支持出口产品转内销，是帮扶外贸企业破解内销难题，促进外贸基本稳定的应急之举。从长期看，支持出口产品转内销也是促进内外贸有效贯通，充分利用国内国际双循环，培育参与国际合作和竞争新优势的长久之道。

此外，今年以来，我国消费市场克服疫情冲击，实现逐月回暖，基本生活品消费持续增长，升级类商品比较活跃，住行类商品零售得到改善，说明在疫情防控常态化下，老百姓对美好生活的需求与追求依然不断增长，体现我国消费市场发展潜力大、韧性强。

“支持出口产品转内销，既是短期之计，又是长期之策。”国务院发展研究中心对外经济研究部综合研究室主任赵福军表示，对于短期而言，为对冲疫情对出口带来的短期不利影响，需要出口产品转内需。对于长期而言，促进我国经济高质量发展，减少外部环境变化来的不利冲击，也有必要支持出口产品转内销。通过支持出口产品转内需，逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。

(责编：栗翘楚、杨曦)