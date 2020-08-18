北京交警“随手拍”平台上线 市民可拍照举报交通违法

原标题：今起市民可拍照举报交通违法

图为随手拍小程序注册登录页面。

今天起，北京交警“随手拍”交通违法举报平台正式上线！市民在日常出行中，发现机动车占用应急车道、公交车道、非机动车道、乱停车等交通违法行为，可以随时拍摄举报。“随手拍”提供视频举报、拍照举报两种方式。市民仅需进行实名认证、登录平台、点击拍摄即可完成举报操作。对上传平台的举报信息，交管部门将组织专门力量逐一审核把关、调查核实，对属实的将依法处罚。

此外，市民群众还可通过“随手拍”平台向交管部门通报交通信号灯损坏、不亮、遮挡、倾斜等故障，交管部门接到相关信息后将进行核实，并尽快安排维修。

市交管局政委刘如赞表示，广大交通参与者在举报交通违法时，必须遵守法律法规，确保自身安全，不得影响其他交通参与者的正常通行。市民如果对“随手拍”平台有任何意见建议，可通过平台“应用建议”模块进行反映，交管部门将会进行认真研究，采纳合理化建议。

可举报哪些交通违法行为？

所有交通违法行为都可举报

市民“随手拍”举报平台列出的举报范围主要包含13类交通违法行为，分别是：闯红灯；违法占用公交车道或应急车道等专用车道；违法占用非机动车道等不按车道行驶；在设有禁止停车标志、标线地点违法停车；占用消防通道停车；驾驶京B摩托进入四环路以内道路行驶等违反禁令标志；行经人行横道或者行经没有交通信号灯的道路时，不按规定避让行人；遇拥堵时借道超车、占用对面车道；高速路或城市快速路上倒车、逆行、掉头、行车道上停车；开车使用手机；不系安全带；故意遮挡、污损等涉牌违法行为；交通肇事逃逸。

据交管局相关负责人介绍，这13类只是较常见的交通违法行为，对于其他交通违法行为市民也可通过“随手拍”进行举报。

举报时应该注意什么？

确保安全 实名举报 如实举报

举报违法交通行为的前提首先要确保安全。根据“交通违法举报注意事项”，举报交通违法行为，应严格遵守道路交通安全法律法规，在确保安全的情况下进行，驾驶人不得在行驶过程中拍照。

举报为实名举报。举报人需提供真实姓名、身份信息和联系方式，在有需要时协助公安交管部门开展案件调查工作。对举报人身份信息，公安交管部门将严格保密。

举报人有如实举报的义务，应当如实提供相关信息，对虚假举报、伪造证据或者恶意上传无关信息的，将依法追究责任；发生上述行为累计3次以上的，半年内将不再接收当事人的举报。

举报有奖励吗？

奖励办法还在研究制定

记者注意到，最近还有网友上传了一张所谓的举报奖励标准，其中有多项行为最高可奖励3000元。据交管局相关负责人介绍，网上流传的奖励信息为不实信息，相关奖励办法还在制定过程中。

如何通过“随手拍”平台

举报交通违法

第一步：登录平台

市民可在北京交警微信公众号使用“随手拍”小程序，或下载最新版北京交警APP，进入首页的“随手拍”功能。登录“北京市统一身份认证平台”，未注册的需要先注册，并完成北京市统一实名认证。

第二步：点击拍摄

通过“随手拍”平台拍摄能记录交通违法事实的、5至20秒的连续视频或2张违法照片，拍摄完成后点击“使用视频”或“使用照片”。拍摄要求：举报机动车行驶状态下的违法，视频时长不小于5秒，照片确保有明显位移；举报违法停车视频需拍摄12秒以上，两张照片需间隔10秒以上。

第三步：立即举报

同意举报注意事项后，点击“立即举报”，完成举报操作。

拍照片、视频有啥要求？

要符合证据规范

交管部门对于市民举报时提供的照片、视频证据也有规范要求。视频举报要求视频最小时长不小于5秒，最大时长不超过20秒，连续、不间断且能记录违法事实。其中，举报机动车行驶状态下的违法行为，需确保有明显位移，视频时长不小于5秒；举报违法停车行为，应确保视频时长大于12秒。

照片举报需拍摄2张能记录违法事实的照片。其中，举报机动车行驶状态下的违法行为，需确保有明显位移；举报违法停车行为应确保两张照片拍摄时间间隔大于10秒。

需要注意的是，举报违法所拍摄的图片或视频需能清晰记录违法车辆号牌、外观以及违法事实，并包含道路交通标志标线及周边环境情况。

比如拍摄闯红灯，照片或视频要求能清晰辨认交通信号灯指示情况和机动车违反交通信号灯指示的过程，并能反映出红灯状态下，机动车处于行驶状态的位移，还要有固定、醒目的参照物，以准确反映机动车所在位置的显著地理特征。

再如拍摄违法停车，照片或视频要求能够清晰辨认禁停标志、标线以及机动车号牌、车型、颜色等基本信息，还要能反映机动车静止状态的持续。此外，同样需要有固定、醒目的参照物，以准确反映机动车所在位置的显著地理特征。

对于不符合证据规范要求的，公安交管部门将不予受理。

本报记者 张蕾

(责编：毕磊、夏晓伦)