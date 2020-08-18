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现在搬家特别容易掉坑里

2020年08月18日08:45  来源：北京晚报
 
原标题：现在搬家特别容易掉坑里

　　人头费 拆装家具漫天要价 有电梯仍按楼层加价 大件家具单独加价

　　算好了最多1500元的搬家费，搬家后竟涨到了18000元。最近，一位消费者的遭遇给不少想要搬家的人提了个醒儿，坐地起价的老套路又来了。不过，这回除了收费条目不透明的老戏码，又有了新花样：运包裹增了计件费，搬家工加了人头费。但不管是哪个坑儿，只要掉进一个，不花点冤枉钱，就别想着出来。

　　■事件回放

　　报价很低 搬完了冒出天价人头费

　　7月下旬，打算搬家的吴女士，在网上搜到了“北京四方兄弟搬家有限公司”。

　　“网页做得特漂亮。有运输车辆的照片，搬家工人的工作照，而且在各个区都有分公司。”吴女士一眼就看上了这个搬家公司，立即打电话咨询费用。

　　“一辆车收费300元，路程超过10公里，每公里加6元钱，从小区门口到家门口有200米步行，需加收200元，此外不收取家具拆装费，没有额外费用。”听到搬家公司客服的报价，吴女士粗略一算，搬家的花费也就在1500元至2000元之间。于是她马上预定了两辆货车，并约定7月25日中午11时搬家。

　　当天，两辆货车晚到了四五个小时，等全搬完都晚上六七点了。这都不算什么，等结账时，一张18000元的账单摆到吴女士面前，才让她瞠目结舌。

　　吴女士回忆，结账时一位搬家工人一边在纸上计算一边嘟囔：“我们是6个人，总共工作7个小时，每人一小时300元，一共14700元，再加上车辆使用费，总计18000元。”

　　一听这数儿，吴女士急了。

　　“此前打电话咨询时，没听说按人头收费呀！而且，搬家之前，你们也没有报详细的价目表。再说，只干了3个多小时，这工作7个小时是怎么出来的？这样收费也太不合理了吧！”因为费用多得有点离谱，吴女士与搬家公司的人争执起来。

　　得知业主与搬家公司有争议，小区物业工作人员赶来了。经协调，吴女士才向搬家工人支付了4000元的搬家费。

　　“一万多块人头费的坑儿是躲过去了。”吴女士的心刚落了地儿，却发现架子鼓在搬家过程中被损坏了，鞋柜更是不翼而飞。

　　■记者调查

　　“坑人”公司 到底在哪儿？

　　搬个家还能玩出那么多花样儿？越想越气的吴女士把这段经历发到了网上。没想到与她“同病相怜”的人还真不少。

　　网友王晶介绍，他曾经也找过这家“北京四方兄弟搬家有限公司”，当时双方协议的搬家费是500元，没有其他费用。

　　“搬完家，工人向我索要人头费每人每小时300元。还说500元只是车费。”王晶质问：为什么不提前说？工人却认为他事先是知道的。最终王晶还是多付了1300元。

　　记者在调查中发现，不少联系“北京四方兄弟搬家有限公司”的事主，都有相同或相似的遭遇：咨询时，客服报价很低，搬家前也没有看到价目表，直到搬家后，就会冒出一笔数额不菲的搬家工人人头费：每位工人每小时300元，导致实际费用与报价相差很大。

　　那么，这家“北京四方兄弟搬家有限公司”到底在哪儿呢？

　　记者调查发现，“北京四方兄弟搬家有限公司”官网显示，公司成立于1994年，办公地点为朝阳区小武基村。但天眼查信息则显示，该公司成立于2016年，注册地址为朝阳区北路甲27号。2016年成立的“北京四方兄弟搬家有限公司”，在2018年曾被列入《经营异常名录》，原因为登记的经营场所无法联系。记者找到朝阳北路甲27号，发现这里是一家传媒产业园。一名员工在接受记者采访时表示，产业园内没有搬家公司。

　　记者又走进小武基村，却没有找到搬家公司。当地村民说，从来没听说村里有过搬家公司进驻。

　　■最新进展

　　不接受道歉和赔偿 已反映到监管部门

　　上周，“北京四方兄弟搬家有限公司”向吴女士出具了《道歉信》。信中表示，公司没有提前说明每人每小时300元的费用，也没有出具价目表，导致吴女士与搬家工人产生了纠纷，搬家公司愿意退还搬运费1000元。但是，吴女士没有接受赔偿，而是将此事反映至朝阳区市场监管局。

　　■行业乱象

　　标准不成文 乱收费问题层出不穷

　　王粟在搬家行业有着丰富经历，他分析，吴女士掉进了人头费和低报价诱饵两大坑中。

　　低报价开路是老套路了，因为抓住了顾客想省钱的心理，几乎是百试百灵。人头费虽然是新花样，但也属于乱收费，钻的就是顾客不问不看报价明细表的空子。

　　两者之中，又以乱收费的问题最严重。比如搬家前不出具报价明细表，搬家后突然加价；大件家具单独加价；拆装家具漫天要价；即便有电梯也按楼层加价……直到最近出现的按搬家工人人数收费，花样繁多。原本报价三五百块钱一车的搬家费，最后要价一两千，甚至于上万元、数万元。

　　“其实，行业内早已开始关注这些问题。”王粟透露，通常情况下，搬家工人只要不爬楼梯，30米以内搬运家具都是免费的。在这个基础上，超出一米加收两到三元钱。大件家具按照重量收钱，一般不超过50公斤都免费。拆装也会细化到家具的延米。这些细化收费条目出现后，减少了发生纠纷的可能性。

　　“问题是，这些细化的收费标准仅限于不成文的‘约定’，并没有形成法定的收费标准。因此在搬家服务中，标准不一、巧立名目、坐地起价的现象难以杜绝。”王粟说，现在更有甚者，从社会上随意找一些非专业的搬家工人“帮忙”，导致出现了暴力装卸的问题。

　　■建议

　　报价明细不可少 监督监管要把关

　　王粟提醒，搬家的旺季主要在春节后和暑假期间，这也是黑搬家公司最活跃的时候。他们给消费者常挖的坑儿是：低价诱饵，再坐地起价；按包裹数量计件收费；以搬家工人数增加人头费。

　　中国商业法研究会副秘书长吴长军认为，当前搬家市场交易有序恢复，业务量增加，相应地投诉量也会逐渐增多。一些针对皮包公司、黑搬家公司、小型搬家公司的投诉相较年初有增长趋势；同时收费不规范、价格欺诈、服务质量低、损坏客户物品等方面是投诉的主要内容。

　　吴长军认为，北京搬家行业总体管理和运营水平逐渐提升，一些规模化和正规化的搬家公司，也制定了越来越细致的收费条目。

　　如何规范搬家行业？吴长军说：“根据《民法典》中关于运输合同的规定，政府职能部门应该依法监督搬家公司遵守运输合同，进而形成良好的市场竞争秩序；一些信誉好服务好的公司必然会获得更多青睐，相反一些不规范的公司因优胜劣汰而逐步退出市场。”

　　吴长军说，“除了法律约束，还应该加强交通运输以及搬家行业协会的建设，发挥好监督作用。同时搬家运输行业协会也可以发挥调查、监督、规范、引导等功能，为消费者提供信息服务，规范搬家公司经营行为，努力推动搬家行业健康、有序发展。”

　　本报记者 张群琛

　　视觉中国供图

(责编：毕磊、夏晓伦)
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