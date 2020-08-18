中国信通院王志勤：5G引领新基建 赋能双区未来

8月17日，为持续打造全球5G智慧示范城市，加速5G与AI产业发展，推进行业数字化，由深圳市政府指导、深圳市工业和信息化局主办、深圳市5G产业协会承办、华为技术有限公司协办的“点亮深圳，5G智慧之城”发布会在深圳市福田香格里拉大酒店开幕。发布会旨在发布深圳5G全覆盖建网成果、5G+云+AI全场景智慧行业应用案例，对深圳市重点打造的5G政务应用示范项目和5G行业应用示范项目进行授牌。

会上，中国信息通信研究院副院长王志勤表示，当下，深圳承担了“中国特色社会主义先行示范区”和“粤港澳大湾区”的双重使命，在“双区”赋能背景下，深圳作为全球电子信息产业重镇，集聚了大批领军企业，在5G标准制定、技术研发、网络建设、融合应用、产业生态等方面均走在世界前列。5G引领新基建，将赋能双区未来，使城市建设更加智慧。

5G号称新基建之首，是推动数字化、网络化、智能化转型的关键数字基础设施，也是推动物联网、人工智能、大数据等发展的核心动力。据测算，预计2020-2025年，5G可拉动电信运营商网络投资1.7万亿元，垂直行业网络和设备投资0.47万亿元；5G商用将带动1.8万亿元的移动数据流量消费、2万亿元的信息服务消费和4.5万亿元的终端消费；5G将直接创造超过300万个就业岗位，增加更多的新型就业机会。根据全球权威市场调研机构IHS Markit数据，预计2020到2025年，全球实际GDP将以年均2.5%的速度增长，其中5G将贡献近0.2%的增长，5G将成为全球经济扩张的重要来源之一；预计到2035年，由5G推动的多个行业潜在经济产出将达到13.2万亿美元，约占2035年全球实际总产出的5%。

王志勤表示，我国正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，结构性、体制性、周期性问题相互交织。新型基础设施作为新一轮基建投资的重要方向，在稳投资、稳增长、促进消费升级，对冲疫情和经济下行压力的同时，也能够为我国创新发展、高质量发展提供新动能，为抢占全球科技创新制高点创造条件。

数据显示，截至2020年上半年，全球已有44个国家/地区的90家运营商宣称开始提供5G业务（含固定无线和移动服务）。根据GSMA估算，截至2020年上半年，全球5G用户总数达到5665万，其中，中国用户超过4000万。至6月底，我国已累计开通5G基站超41万个，4、5、6连续三个月新建基站增速达25%以上，提速明显。2020年度计划投资1800亿新建50万个基站，覆盖全国地级以上城市。运营商5G SA基站集采已完成，SA网络将在2020年内商用。

根据中国信通院监测，截至2020年5月，我国在实际场景中落地的5G应用已有484项。在三大应用方向中，智慧化生活占比达57.4%，具体到5G融合应用行业领域方面，智慧医疗、新闻媒体、智慧城市、车联网和工业互联网等领域的应用在5G应用中占比超过8%，已成为5G先锋应用领域。

王志勤谈到，2019年2月，《粤港澳大湾区发展规划纲要》印发，深圳确立了“核心引擎”的地位。深圳作为全国首批5G试点城市之一，积极抢抓5G发展先机，通过政策 “组合拳”，举全市之力推动5G建设，形成5G发展优势。网络建设方面，已建成5G基站4.5万个，实现了电信、移动、联通5G独立组网全覆盖。5G商用进程建设成效显著，在全国所有城市中，深圳的5G用户占比位居第一。应用示范方面，已搭建实施5G+智慧警务、5G+智慧医疗、5G+智慧园区等多个应用示范场景。在交通、警务、城管、水务、医疗、教育、旅游等十个政务领域，超高清视频、智能网联汽车、联网无人机、工业互联网等十个垂直行业领域确定了一批5G应用示范项目。产业发展方面，背靠华为和中兴两大主设备厂商，深圳已建立起了相对完善的5G产业链，主要包括终端、基站系统、网络架构、应用场景等环节。

对于深圳5G建设速度，王志勤表示，5G是“万物互联”时代的起点，要释放5G的巨大潜力，赋能双区建设，需要深圳政府、行业龙头企业、高校、科研院所、行业协会和产业联盟携手共进，共同推动、持续创新。推进机制方面，需要构建5G应用跨部门协作机制以破除行业壁垒、搭建合作创新平台以形成综合解决方案、建立5G融合应用生态体系。应用推广方面，以培育壮大5G融合产业生态为重点，加快推动新一代信息技术融入千行、带动百业。

5G是深圳产业发展的优势之一，王志勤总结，5G作为数字时代的发展底座，是抢占科技竞争制高点、谋求未来创新发展的国之重器。深圳已建成世界一流的5G网络，发展5G产业具有先发优势。“双区”利好叠加、“双区”驱动，深圳迎来了空前的发展机遇，未来可期。

4G改变生活，5G改变社会。时值深圳经济特区建立40周年之际，深圳市紧抓5G时代发展新机遇，通过强有力的 政策支持、完善的产业链生态、坚实的联接+计算基础设施、以及各行业领先的全场景智慧应用，打造万物互联的“5G智慧之城”新名片。迎着“新基建”的新一轮时代东风，踏着万物互联、万物智能的广阔前景，携手产业生态各方务实合作，深圳已再度扬帆领航。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)