关于民法典的几个主要问题

编纂民法典是党的十八届四中全会提出的重大立法任务，是以习近平同志为核心的党中央作出的重大法治建设部署。十三届全国人大三次会议高票通过了《中华人民共和国民法典》，这标志着新中国第一部以法典命名的法律编纂任务顺利完成，在新中国法治建设史上具有里程碑意义。本文就编纂民法典的重大意义、总体思路和主要内容，介绍一些情况，谈谈个人的学习体会和看法。

一、编纂民法典的重大意义

编纂一部真正属于中国人民的民法典，是新中国几代人的夙愿。党和国家曾于1954年、1962年、1979年和2001年先后四次启动民法制定工作。第一次和第二次由于多种原因而未能取得实际成果。1979年第三次启动是在党的十一届三中全会的背景下进行的，当时领导法制委员会工作的彭真、习仲勋同志经过深入研究后，确定按照“成熟一个通过一个”的工作思路，先制定民事单行法律。修改了婚姻法，相继出台继承法、民法通则、收养法、担保法、合同法等。2001年第四次启动，又先后制定了物权法、侵权责任法、涉外民事关系法律适用法等。

（一）编纂民法典是坚持和完善中国特色社会主义制度的现实需要。民法典是中国特色社会主义法律体系中的基础性法律。编纂一部具有中国特色、体现时代特点、反映人民意愿的民法典，能够充分彰显、集中体现中国特色社会主义法律制度成果和制度自信，有力促进和保障中国特色社会主义事业不断发展，也能够为人类法治文明的发展进步贡献中国智慧和中国方案。

（二）编纂民法典是推进全面依法治国、推进国家治理体系和治理能力现代化的重大举措。民法典是“社会生活的百科全书”。民事法律关系是社会生活中最为常见的法律关系。民事关系调整得好，各种社会关系就比较和谐，各种社会矛盾也就比较和缓。民法与国家其他领域法律规范一起，支撑着国家制度和国家治理体系。

（三）编纂民法典是坚持和完善社会主义基本经济制度、推动经济高质量发展的客观要求。民法典是市场经济的基本法。法人制度为各类市场主体参与公平竞争提供了基本准入资格和民商事行为规范；物权制度为国家所有权、集体所有权等公有制的实现、为保护和促进各类所有制经济发展提供了制度安排；合同制度为各类民事主体自由参与市场交易、实现经济利益提供了基本行为准则。

（四）编纂民法典是增进人民福祉、维护最广大人民根本利益的必然要求。民法典是广大人民群众的权利保护法。权利能力制度关系到每个人一生的权利，甚至关系到胎儿的利益；监护制度关系到未成年人的健康成长，也关系到老年人安享晚年；婚姻家庭制度关系到每个人的终身大事和婚姻家庭幸福。

二、编纂民法典的总体考虑

编纂民法典按照“两步走”的工作思路进行：第一步先出台民法总则；第二步编纂民法典各分编，适时出台民法典。王晨副委员长在关于民法典草案的说明中，阐明了编纂民法典的总体要求和基本原则。这些要求和原则为民法典编纂工作提供了重要指导和基本遵循。

（一）坚决贯彻民法典编纂工作的指导思想和基本原则。自2015年民法典编纂工作启动以来，全国人大常委会党组多次向党中央请示汇报，习近平总书记三次主持中央政治局常委会会议，听取并原则同意全国人大常委会党组就民法典编纂工作所作的请示汇报，确定了民法典编纂工作的总体考虑、工作步骤、体例结构等重大问题。栗战书委员长、王晨副委员长对做好民法典草案研读讨论和大会审议工作提出了明确意见和具体要求。正是因为在编纂工作中坚决落实党中央确定的指导思想和基本原则，努力把党的意志转化为国家意志，把党言党语转化为法言法语，才确保了民法典编纂工作的成功。

在民法典编纂过程中始终贯彻和遵循以下五条基本原则：一是坚持正确政治方向，二是坚持以人民为中心，三是坚持立足国情和实际，四是坚持依法治国与以德治国相结合，五是坚持科学立法、民主立法、依法立法。

（二）把握好民法典编纂工作的基本定位。一是编纂式立法。编纂民法典既不是推倒重来，制定全新的法律，也不是简单的法律汇编，而是对现行民事法律的编订纂修。二是法典化立法。法典化立法的最大特点就是集大成、成体系、成系统。既要妥善处理好民法典总则编与各分编之间、各分编相互之间以及各分编内部的体系性问题，又要协调好民法典与相关法律的系统性问题。三是民事基本法立法。编纂民法典属于民事基本法立法，要解决的是民事法律关系的根本性、普遍性问题。

（三）积极回应社会关切。坚持问题导向、目标导向、法效导向，注重解决实际问题，使民法典立得住、行得通、真管用。如为解决民间借贷领域存在的突出问题，维护正常的金融秩序，在合同编中增加禁止高利放贷的规定。

三、民法典的主要内容

民法典包括7编，即总则编、物权编、合同编、人格权编、婚姻家庭编、继承编、侵权责任编，以及附则，共84章、1260条，总字数10万余字。结构安排上有几个特点：一是坚持民商合一，二是单设人格权编，三是不设独立的债权编，四是不设独立的知识产权编，五是单设侵权责任编。

（一）总则编。总则编共10章、204条，与民法通则相比，主要修改内容有：

第一，为贯彻习近平生态文明思想，将绿色原则确立为民法的基本原则，并在各分编的相关制度中体现了绿色原则。

第二，完善了监护制度。扩大了被监护人的范围，强化了政府的监护职能，并增加了临时监护制度和临时生活照料制度。

第三，确立了特别法人制度。按照法人设立目的和功能等方面的不同，将法人分为营利法人、非营利法人和特别法人。

第四，完善了民事权利制度。对知识产权作了概括性规定，以统领各知识产权单行法律。规定法律对数据、网络虚拟财产的保护有规定的，依照其规定。

第五，完善了民事责任制度，增加规定了“好人条款”和“英烈保护条款”等。

（二）物权编。物权编共5个分编、20章、258条，与物权法相比，主要修改内容有：

第一，完善农村集体产权相关制度。完善征地补偿制度，与修改后的土地管理法相衔接；落实土地承包“三权分置”制度；考虑到农村集体建设用地和宅基地制度改革正在推进过程中，在民法典中作出衔接性规定。

第二，完善建筑物区分所有权制度。强化业主对共有部分共同管理的权利，适当降低作出决议的门槛；完善公共维修资金使用的表决规则；明确共有部分产生的收益属于业主共有。

第三，增加规定居住权。为落实党中央的要求，认可和保护民事主体对住房保障的灵活安排，满足特定人群的居住需求，在用益物权部分增加一章，专门规定居住权。

第四，关于改善营商环境。扩大担保合同的范围，进一步明确了实现担保物权的统一受偿规则和清偿顺序；删除具体登记机构的规定，为建立统一的动产抵押和权利质押登记制度留下空间；完善流押、流质的规定。

第五，关于住宅建设用地使用权续期。作出原则性规定，国务院正式提出修改有关法律的议案后，再进一步做好衔接。

（三）合同编。合同编共3个分编、29章、526条，与合同法相比，主要修改内容有：

第一，增加典型合同类型。为适应经济社会发展的现实需要，增加了保证合同、保理合同、物业服务合同、合伙合同这4种新的典型合同。

第二，补充完善债法的一般规则。明确了非合同之债的法律适用问题，完善无因管理、不当得利的具体规则。

第三，完善国家订货合同制度。规定国家根据抢险救灾、疫情防控或者其他需要下达国家订货任务、指令性计划的，有关民事主体之间应当依照有关法律、行政法规订立合同。

第四，完善电子合同的订立、履行规则。为适应电子商务和数字经济快速发展的需要，规范电子交易行为，对电子合同订立、履行的特殊规则作了规定。

第五，完善格式条款制度。规定提供格式条款的一方未尽到合理提示义务的，对方可以主张这些条款不成为合同的内容。

第六，禁止高利放贷。为了防范金融风险，维护正常的金融秩序，明确规定，禁止高利放贷，借款的利率不得违反国家有关规定。

第七，细化客运合同的规定。明确旅客应当按照有效客票记载的时间、班次和座位号乘坐，承运人应当严格履行安全运输义务等。

（四）人格权编。人格权编共6章、51条，规定了人格权的一般规则，并对生命权、身体权和健康权，姓名权和名称权，肖像权，名誉权和荣誉权，隐私权和个人信息保护等作了明确规定。

第一，确立器官捐献的基本规则。明确自然人生前未表示不同意捐献的，死亡后其配偶、成年子女、父母可以采用书面形式共同决定捐献。

第二，规范与人体基因、人体胚胎等有关的医学和科研活动。

第三，增加禁止性骚扰的规定。明确了性骚扰的认定标准，并规定了机关、企业、学校等单位防止和制止性骚扰的义务。

第四，明确禁止利用信息技术手段侵害他人的肖像权。利用信息技术手段“深度伪造”他人的肖像、声音，侵害他人的人格权益，民法典从人格权保护角度作了明确规定。

第五，明确规定隐私权和个人信息保护。明确了隐私的定义，对侵害他人隐私权的常见行为作了列举性规定。界定了个人信息的定义，明确处理个人信息遵循的原则和条件，强化个人信息的保护。

（五）婚姻家庭编。婚姻家庭编共5章、79条，与婚姻法、收养法相比，主要修改内容有：

第一，明确规定树立优良家风。为了贯彻落实习近平总书记关于加强家庭文明建设的讲话精神，体现社会主义核心价值观，明确规定，家庭应当树立优良家风，弘扬家庭美德，重视家庭文明建设。

第二，修改了禁止结婚的条件。规定患有重大疾病一方应当在结婚登记前如实告知对方，不如实告知的，对方可以请求撤销该婚姻。

第三，吸收新司法解释的规定，明确了夫妻共同债务的范围，回应社会关切。

第四，规范亲子关系确认或者否认之诉。规定对亲子关系有异议且有正当理由的，父或者母可以向人民法院提起诉讼，请求确认或者否认亲子关系；成年子女可以向人民法院提起诉讼，请求确认亲子关系。

第五，规定离婚冷静期。在30天的离婚冷静期内，任何一方可以向登记机关撤回离婚申请。

第六，完善收养制度。明确规定了最有利于被收养人的原则，删除了现行收养法关于被收养的未成年人应为14周岁以下的限制，并完善了收养人的条件要求。

（六）继承编。继承编共4章、45条，与继承法相比，主要修改内容有：

第一，完善了遗嘱继承制度。适应实践发展的需要，增加打印、录音录像等新的遗嘱形式，并修改了遗嘱效力规则，还增加规定了遗嘱信托。

第二，增加遗产管理人制度。为确保遗产得到妥善管理、顺利分割，新增了遗产管理人制度，明确了遗产管理人的产生方式、职责和权利等内容。

第三，完善遗赠扶养协议制度。适当扩大了社会组织作为扶养人的范围，以满足养老形式多样化需求，促进老龄事业发展。

第四，完善了无人继承遗产的归属制度。明确此类财产收归国有后应当用于公益事业。

（七）侵权责任编。侵权责任编共10章、95条，与侵权责任法相比，主要修改内容有：

第一，确立“自甘风险”规则。规定自愿参加具有一定风险的文体活动，因其他参加者的行为受到损害的，受害人不得请求其他参加者承担侵权责任。

第二，规定“自助行为”制度。自然人在自己的合法权益受到侵害，来不及请求国家机关保护的情况下，自己可以采取合理措施保护权益。

第三，完善精神损害赔偿制度。因故意或者重大过失侵害自然人具有人身意义的特定物造成严重精神损害的，被侵权人有权请求精神损害赔偿。

第四，规定侵犯知识产权的惩罚性赔偿。切实加强对知识产权的保护，显著提高侵犯知识产权的违法成本，充分发挥法律的威慑作用。

第五，完善机动车交通事故责任规则。为鼓励助人为乐，规定无偿搭乘人在交通事故中受到损害的，应当减轻机动车一方的赔偿责任，但是机动车使用人有故意或者重大过失的除外。

第六，完善生态环境损害责任。增加规定生态环境损害的惩罚性赔偿，明确了生态环境损害的修复和赔偿制度。

第七，完善高空抛物坠物规则。“头顶上的安全”引发社会关注，民法典对高空抛物坠物规则作了进一步的完善。从建筑物中抛掷物品或者从建筑物上坠落的物品造成他人损害的，由侵权人依法承担侵权责任。公安等机关应当依法及时调查，查清责任人；经调查难以确定具体侵权人的，才适用由可能加害的建筑物使用人给予补偿的规定。

法律的权威和生命力在于实施。5月29日，在民法典通过后的第一时间，习近平总书记主持中央政治局集体学习民法典，并就贯彻实施民法典发表了重要讲话，充分体现了习近平总书记和党中央对民法典实施工作的高度重视，为民法典实施工作指明了方向，也为民法典实施工作创造了良好的政治环境和社会氛围。我们要认真贯彻落实习近平总书记的重要讲话精神，切实做好民法典实施工作，让民法典走到群众身边，走进群众心里。

（作者为全国人大常委会法制工作委员会副主任）

《 人民日报 》（ 2020年08月18日 12 版）

(责编：夏晓伦、毕磊)