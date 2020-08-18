商务部：对原产于澳大利亚的进口相关葡萄酒发起反倾销立案调查

人民网北京8月18日电 （栗翘楚）8月18日，商务部发布2020年第34号公告，决定即日起对原产于澳大利亚的进口装入2升及以下容器的葡萄酒进行反倾销调查。

公告显示，该产品英文名称：Wines in containers holding 2 liters or less，归在《中华人民共和国进出口税则》：22042100。本次调查通常应在2021年8月18日前结束调查，特殊情况下可延长至2022年2月18日。

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