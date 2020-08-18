侨资企业致敬抗疫英雄 支持“关爱抗疫一线医务人员子女夏令营”

近日，由中国青少年发展基金会、中国少年儿童发展服务中心共同主办、完美（中国）有限公司公益支持的“为奉献者奉献——从小学习榜样，投身强国伟业”关爱抗疫一线医务人员子女第六期夏令营开营仪式在秦皇岛市北戴河举行，来自全国10个省（区、市）的100名青少年参加此次活动。

“妈妈说，疫情不散，我不退。即使打倒了我的身体但打倒不了我的意志……”“爸爸虽然穿着防护服，戴着护目镜，全身包裹得严严实实，但他的眼睛我一眼就认出来了，那双眼睛里有疲惫也有笑意”……来自全国26个省（区、市）的500名朝气活泼的青少年，回想起奋战在抗击新冠肺炎疫情一线的父母们而由衷地自豪。

此前，根据共青团“同舟共济、青春偕进”关爱帮扶受新冠肺炎疫情直接影响青少年特别行动安排，结合希望工程品牌定位，中国青少年发展基金会联合33家省级青基会共同开展“抗击疫情、希望同行”——希望工程关爱抗疫一线医务人员子女特别行动、关爱因疫致困青少年特别行动（以下简称“关爱行动”）。截至2020年6月，上述两个关爱行动募集捐款总计4,690多万元，累计关爱抗疫一线医务人员子女和因疫致困青少年共8,693名。本次夏令营活动是关爱行动的重要内容。

据了解，作为根植中国的侨资企业，完美公司在中国疫情开始之初便积极捐资捐物，作为最早响应支持抗击疫情的企业之一，完美公司在1月26日紧急捐款500万元驰援武汉等疫情严重地区。随后，完美公司又参与了“抗击疫情·希望同行——希望工程关爱抗疫一线医务人员子女特别行动、关爱因疫致困青少年特别行动”；支持“为奉献者奉献——从小学习榜样，投身强国伟业”关爱抗疫一线医务人员子女夏令营活动，同时为参加第六期夏令营的营员及领队们，捐赠了内含完美芦荟胶、爱施蓓儿童牙膏的完美小礼包，开展致敬抗疫英雄，关爱英雄子女活动。

(责编：李都也(实习生)、李栋)