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国常会：确保新增财政资金“一竿子插到底”

2020年08月18日13:48  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京8月18日电 （任妍）8月17日，国务院常务会在京召开，会上，部署了深入做好新增财政资金直接惠企利民工作，巩固经济恢复性增长基础；要求进一步落实金融支持实体经济的政策措施，助力市场主体纾困发展。

会议指出，要进一步强化宏观政策针对性有效性，放水养鱼，保住和培育市场主体。保持流动性合理充裕但不搞大水漫灌，有效发挥结构性直达货币政策工具精准滴灌作用，确保新增融资重点流向实体经济特别是小微企业。深化市场报价利率改革，引导贷款利率继续下行。

会议强调，建立特殊转移支付机制，中央新增财政资金直达市县基层、直接惠企利民，是扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务的重要内容。截至8月上旬，今年新增2万亿元财政资金中，3000亿元已绝大部分用于减税降费；实行直达管理的1.7万亿元资金，除按规定比例预留的抗疫特别国债资金外，97.8%已分配下达市县。

随着6月9日国常会提出的特殊转移支付机制已发挥功效，基本保障中央新增财政资金直达市县后，本次国常会进一步提出了确保新增财政资金落地见效的具体要求：

一要指导市县将已下达的资金加快用到市场主体和民生上，对分配迟缓、资金闲置的，要采取必要措施督促整改。

二要动态跟踪资金分配、拨付、使用情况，建立直达资金专项国库对账机制，做到账目清晰、流向明确、账实相符。

三要严肃财经纪律，对虚报冒领、截留挪用的，发现一起处理一起。会议要求，要进一步强化宏观政策针对性有效性，放水养鱼，保住和培育市场主体，更大力度推进改革，坚定发展信心，砥砺实干，努力完成全年经济社会发展目标任务。

对于建立直达资金专项国库对账机制，财政部预算司司长李敬辉在6月12日的国新办发布会上就曾透露，财政部专门制定了直达资金的监督管理办法，明确建立台账、定期报告、信息公开、监督问责等要求。在建立台账制度方面，财政部对新增财政资金将建立全覆盖、全链条、动态化的资金监控系统。一方面，对相关资金实行单独标识，资金监管要贯穿到资金下达、拨付和使用的全环节，从源头到末端，“一杆子插到底”，确保账务清楚、流向明确。另一方面，在系统中建立预警机制，按照直达市县基层、直接惠企利民的要求，设定预警条件。

今年以来，中央财政持续加大对地方的转移支付力度，保障资金落地见效，财信研究院副院长伍超明对媒体记者采访时表示，加大转移支付力度首先是地方政府处在落实“六保”“六稳”工作的最前线，但疫情冲击下地方政府阶段性减收压力增加，加大转移支付力度能够有效缓解地方财政减收增支压力；其次，加大转移支付力度提高了地方财政支出空间，能规范地方政府举债融资行为、防范化解地方政府隐性债务风险的重要举措；第三，加大转移支付力度保障了地方政府的资金来源，使地方政府违规征收“过头税”的意愿减弱。

“采取特殊的转移支付机制，其主要目的是让资金直达基层、直接惠企利民，让保就业、保基本民生、保市场主体的政策效果尽快得到显现。”中国银行研究院资深经济学家、研究员周景彤向记者表示，在使用“特殊转移支付”时，一是要“快”。提高政策效率、尽快产生效果，必须建立特殊机制、特殊安排，解决个人和企业的“燃眉之急”。二是要“畅”。“特殊转移支付”就是要实现财政资金直达基层，支持减税降费、减租降息等。三是要“廉”。财政资金到达基层之后，如何实现“精准滴灌”，实现“雪中送炭”而非“锦上添花”，防止腐败现象发生，所以相关政策实施细则也需要及时跟上。

(责编：栗翘楚、杨曦)
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