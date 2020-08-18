医师节，致敬我们的健康“守护人”

他们，是生命的守护者，健康的守门人。多年来，他们敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献，用“无疆的大爱”护佑着14亿百姓的健康。今年的新冠疫情爆发后，他们冲在最前线，全力以赴守护人民群众生命安全和身体健康。8月19日是第三个“中国医师节”，人民网特别采访了多位医护工作者，听听他们的故事，感受他们身上的“最美”光华。

“医护工作者就要传递正能量”

还记得那个在家中自我隔离11天，成功自愈的95后武汉大学人民医院急诊科护士贾娜吗？上班刚半年的小护士，成了第一批“中招”的医护人员。她将自己康复过程的点滴记录在微博上，收获了无数网友关注。现在的她，正在准备护师资格考试。她告诉记者，疫情稳定之后，大部分医护人员也脱掉了闷热的防护服，换回了美丽的护士服。虽然门诊的病人逐渐增加了，但医院也相应的采取了防护措施，保障病人就医的有序进行。

武汉大学人民医院急诊科护士贾娜

回想起抗击疫情的日子，她告诉记者，感觉就像一场梦一样。而这次经历，也让她收获了很多。

在她康复的那段时间，周围同事对她的关爱让她这个才工作半年的小姑娘很感动。“在急诊室工作时间不长，很多人还不熟悉，在那段时间很多人都给我鼓励和打气，让我感到特别温暖。”而来自家人的支持和理解，更给了她重返岗位最大的动力。因此，贾娜在康复之后，第一时间要求返岗工作，还主动到人民医院的献血点献出了300毫升血浆。

“当时自己被感染的事并没有告诉家人，家人也是通过媒体报道才知道消息。以前我在他们眼里只是一个小姑娘，现在我用行动告诉他们，我不仅可以照顾好自己，还可以完成我的工作任务。”

她说，自己在踏入护校之前，对护士的理解并不多，只感觉就是一份职业，但当她进入医院，穿上护士服的那一天，就有一种天然的使感和责任感。尤其是在这次疫情期间，大家的这份坚持和责任心完全得到激发。“那时的我感觉自己就像是一名战士。”贾娜说。

从刚刚来到这个城市的举目无亲，到现在和病患家属成为朋友，贾娜的生活在不断的丰富多彩。

她告诉记者，以前的儿科的一个十一二岁的小姑娘，当着她妈妈的面想认她当干姐姐，其实能得到这些病患及家属的认可，我心里还是挺暖的。“我就是想开开心心过每一天，然后让把这些开心能尽量的传导给更多的人，给他们以正能正能量，这其实我觉得就够了。”

看到人们逐渐摘掉口罩，自由出行，一起聚餐，露出笑容，自己也感到非常满足。“大家一起努力过的一个城市，就特别有感情，就好像一起经历了一场风雨。”

她认为，自己在做正确的事，正确的事就要坚持。

现在武汉的“烟火气”又回来了，开始之前没有好好发现这座城的美，通过这次疫情，自己感觉很珍惜现在的生活，每天让自己开心一点。

“每个时代都有属于每个时代的英雄”

几年都没有回黑龙江老家过年，武汉市中心医院麻醉科护士崔肖本打算今年在老家多待几天陪陪父母，可当严峻的疫情来袭时，她义无反顾“逆行”2700多公里艰难回到武汉，没停歇半刻就立刻支援到战“疫”一线。

现在的她仍然每天在麻醉科紧张而忙碌着，每天都会想着和家人视频连线。她说，现在疫情稳定多了，也有更多的时间可以“陪”家人了。

武汉市中心医院麻醉科护士崔肖

在交流的过程中，崔肖告诉记者，她一直关注着疫情的发展。“现在全国人民都关注疫情的变化，因为关系到大家的安全，当然，另一方面也可能这是医护人员这个职业的原因吧。”

说到变化，崔肖认为，在疫情常态化之后，医院收取病人都会进行严格的筛查，也采取了很多防控措施，让前来就诊的患者更加有序和高效。另外，在生活上，大家都养成了良好的卫生习惯，口罩和酒精已经是常备“武器”。

“每个时代都是属于每个时代的需求，每个时代都有属于每个时代的英雄，在疫情面前，我们就是主角。 ”崔肖说，虽然感觉对家人亏欠很多，但自己很欣慰在疫情面前能和同事们并肩作战。

她说，通过这次抗疫自己最大的收获就是个人成长方面。感觉一下就长大了，对生命也更加珍惜了，特别是要珍惜健康。“虽然现在疫情得到了有效的控制，作为医护人员的一份子，自己的付出都是值得的，但真心希望这样的事情不要再发生了。"

另外，她向记者透露了自己的小目标：能靠自己的努力买个房子，过了几年等父母老了的时候，能把他们接到身边养老。这就是她最大的心愿。

“医者仁心 为人民健康保驾护航”

北京协和医院重症监护室主任杜斌，从疫情爆发之初，就投入到一线的抗疫工作当中。可以说，疫情走到哪里，他就跟着走到哪里。

疫情爆发之初，他和国家卫建委的高级别专家组在武汉一待就是3个多月，武汉的疫情好转之后，他又来到哈尔滨，6月底由于北京疫情出现反弹，他又与专家组进驻地坛医院。7月底，他又到新疆参加抗疫工作。他在接受记者采访笑称，这一年就是在家的时间是最少的，不过这是他的工作，也感谢家人的支持与理解。

北京协和医院重症监护室主任杜斌

杜斌表示，由于新冠肺炎是一种传染性疾病，再加上大家对这个病确实不熟悉，所以在初期大部分人都会有一些紧张的情况存在，但随着时间的推移，这种情况就会好转很多。

在回忆起刚到武汉的情况时，他表示，“我记得最开始在金银潭医院的时候，医院的护士长每天的第一项工作就是先数一遍口罩和防护服的数量，然后安排医护人员进到病区去。而到了2月中旬的时候就不会再有这样的事情存在了。 “

专家组的任务主要是分析病因，找出最优的解决方案，然后向上级有关部门汇报。在武汉的三个多月，他和专家组一起每天要跑好几家医院，一般早上八、九点钟就跑出去，有的时候直到半夜才做完当天的工作。

杜斌认为，在武汉当地工作的医护人员对这次疫情的贡献是非常大的，是他们给之后各省的医疗队打下了一定的基础，也是他们冒着被传染的风险坚守在一线。而他们做出的牺牲也是最大的。

随着武汉疫情的稳定，各省支援的医疗队逐渐返回了，专家组也离开，但当地的防疫工作并没有结束，又是武汉当地的医护工作者，一方面要去救治这没有完全痊愈的病人，另外一方面还要自己开展正常的医疗工作。

据记者了解，杜斌参加过抗击非典、汶川地震、玉树地震、舟曲泥石流、禽流感、天津滨海新区爆炸事故、山西临汾山体滑坡、汶川地震、舟曲泥石流、玉树地震，雅安地震等一系列医疗救治工作。1994年开始工作的他，几乎是没有给自己好好放过一次假。他曾说，“我们舍弃了和家人团聚的时光，把所有的精力奉献给了病人，目的是为了改变病人的生活。”

杜斌认为，医护人员在治病的过程当中，虽然看的是病，更需要看人，在看病的同时需要有一些人文关怀。同时，他也指出，医疗本身是有很多的不确定性，而医务人员是不是万能的，也希望更多的患者可以多一些宽容和理解。

“做健康科普知识的传递者”

当被问到为什么会选择医生作为职业时，大部分医护工作者都会回答救死扶伤，为了周围人的健康。京东健康全职医生赵宇红是有着20年临床经验的儿科副主任医师，也是互联网医疗的积极实践者，平时生活也喜欢读读书，旅游交友，喜欢涉猎方方面面的内容。他告诉记者，自己就是身边亲朋好友的健康高参或者家庭医生，现在是希望把自己的专业健康知识传递给更多的宝爸宝妈。

京东健康全职医生赵宇红

“互联网诊疗和在线下医院的感觉一样，能够无限放大医生这个职业的社会化价值，虽然隔着一块屏，万水千山总是情。”让赵宇红医生感到最有成就的事就是“当你成功抢救了一个患儿或者经过自己的精心医治，宝宝出院时，家长发自内心，真心对我感谢的话语，让我特别激动。”

赵宇红指出，这次疫情对全国人民来说是一次深入的健康教育，互联网诊疗打破时间和空间的禁锢，让广大患者认为常见病多发病是可以通过互联网诊疗、线上问诊来解决问题的，也符合国家分级诊疗的战略要求。

与普通门诊相比，在线问诊更及时高效解决了患者常见的诊前诊后健康问题，减少去线下医院的就诊频次，避免交叉感染，省时省力。线上咨询能更好起到预检分诊作用，是线下医院就诊的好参谋好助手，能更好的统一管理患者健康问题，是线下医院非常有力的补充。

赵宇红告诉记者，在疫情期间，自己平均每天要接诊100余患儿家长，效率非常高，选择线上问诊的患者大多是常见病多发病及慢病管理等，包括诊前咨询，诊后的再次治疗护理建议以及复诊开方购药等需求。

在他看来，互联网医疗是对广大患者非常有意义有利的事情，只要坚持下去，总有一天会发光发热，总有一天会得到社会各界的全面认可。同时他也希望国家从政策方面给予更多的支持，“放”与“管”相结合，具体问题具体分析，有的放矢。

“借助互联网的优势延伸医生力量”

著名心血管病专家、医学教育家胡大一

胡大一教授是国内著名心血管内科专家、国家突出贡献专家、京东健康心脏中心主任。在接受记者采访时，他也谈到了对本次新冠肺炎疫情的看法。

胡大一认为，本次疫情能够及时的控制疫情的关键，除了隔离措施得力有效、全体民众的积极配合等因素，离不开医护人员的关键作用。“我们要看到，每次重大疾病或者疫情来临之前，都是我们的医护工作人员冲在最前线，保护人民的健康，护佑人民生命安全。”

“虽然目前疫情进入了常态化，但通过这次疫情也让我们看到一些问题。”胡大一指出，中国的医疗行业存在的求医问药难、优质医疗资源分配与聚集不均衡等问题。“特别是一些大医院，挂号挂不上，排队几条龙，候诊3小时，看病几分钟，而医生也很无奈。而对于生活在三四线城市甚至乡村的人来说，为了看一场病辗转成百上千公里的情况并不罕见。”

他认为，现在可以借助互联网的力量深度变革医疗行业的。“通过互联网诊疗，会解决大量的常见多发病的问题，也避免了患者奔波，而且这个过程当中，医生也可以避免一些不必要的行程和会议培训，大大提高了效率。另外，互联网未来的一个很大的潜力是要激活基层医生，包括危重病的会诊、转诊机制都可以盘活，（线上专家）可以更好的指导患者该去哪里就医，和线下医院有互动互补。”

胡大一认为，有几个大的问题一直有待解决：“比如说看病难、看病贵，医疗界一直努力解决，但始终面临挑战；现有的医疗体制，非常需要重点下移、防线前移，强化基层，并且进行配套的分级诊疗；我们还需要以治病为中心向以健康管理为中心转移，实现健康中国这一目标，”胡大一说：“然而，这一切都需要打破目前医疗资源分配极不均匀、高度垄断的状况，在我看来能解决这个问题的，只有互联网平台。”

作为从业者，胡大一分析了为何当下是拥抱互联网医疗的最佳时期：过去的互联网医疗主要是通过互联网技术提供“在线轻问诊”服务，场景非常有限。而现在，互联网医疗行业经过近十年的发展与整合，形成了全新的模式和内涵。以京东健康为例，其已初步实现了对药品全产业链、医疗全流程、健康全场景、用户全生命周期的覆盖，构建了业内布局最广、最完整的“互联网+医疗健康”生态，用户的大部分医疗健康需求，例如日常健康咨询、在线问诊、慢病管理、下单买药等、送药上门等都可以通过线上来完成。

胡大一强调，线上和线下必须紧密结合，缺一不可。只有线上或者线下都是孤岛，只有将两者结合联动，才能盘活“预防—治疗—康复”这盘棋。

另外，胡大一认为，要把医生解放出来，鼓励医生多点执业。“多点执业的医生一定是会看病，手术做得好的医生。多年来，我们培养医生都是重学历、看职称，而这些也成了敲门砖，金钥匙。其实患者不在意你的职称，他们更在意你能否把病看好，能否把我手术做的很成功。”

从很多年前起，胡大一转型成了健康科普专家，倡导通过运动、营养等综合处方来做好慢病的防控。如今，他也更加提倡医疗行业应该更多地鼓励医生做好慢病的管理维护，而不是浪费医疗资源，让患者接受一些不必要的治疗，这对患者健康反而有害。

“医生首先要富有同情心和责任心，古人云，不为良相便为良医，患者不能论贫富和地位的高低，都要一视同仁。当你站在患者角度来考虑，换位思考，患者才能更交心。 ”胡大一如是说。

(责编：毕磊、夏晓伦)