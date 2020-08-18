“中国之治”的深圳风景

面对新冠肺炎疫情大考，深圳将社会治理优势迅速转化为社会治理效能。图为进入小区的小车乘员在接受体温检测。深圳商报记者 钟华登 摄

深圳商报记者 徐恬

中国之治，深圳力行。深圳先行，当仁不让。

40年，深圳经济特区从一座边陲农业县蝶变成为一座充满魅力、动力、活力、创新力的国际化创新型城市。其波澜壮阔的建设发展史，正是中国特色社会主义制度和国家治理体系治理能力不断完善、发展的精彩缩影。

当前，站在深圳经济特区建立40周年的重要节点，深圳正抢抓粤澳港大湾区和中国特色社会主义先行示范区建设“双区驱动”重大历史机遇，努力创建社会主义现代化强国的城市范例，努力为“中国之治”贡献“深圳实践”和“深圳智慧”，努力打造国家治理体系和治理能力现代化“城市范例”。

积厚以成势

这是推进“中国之治”伟大历史进程中浓墨重彩的一笔——

蛇口工业区响起第一声填海建港的“开山炮”、深圳打破“铁饭碗”“大锅饭”、敲响新中国土地拍卖“第一槌”、发行新中国第一张股票、建立中国第一个出口工业区和科技工业园区……40年来，深圳创造了1000多项“全国第一”，GDP从1979年的1.96亿元增长到2019年的2.69万亿元，增长超过一万倍；外贸出口连续27年居全国大中城市首位；商事主体总量和创业密度居全国大中城市首位；拥有国家高新技术企业数量超过17000家，居全国大中城市第二位；PCT申请量连续16年居全国第一。

深圳，敢闯敢试、敢为人先，杀出了一条血路，闯出了一条新路，干出了一片新天地，为完善和发展中国特色社会主义制度和国家治理体系作出了历史性探索，有力印证了中国特色社会主义制度强大生命力和巨大优越性。

登高更望远

这是不断开创“中国之治”新境界的深圳担当——

淘沙见金，改革不惑。打造国家治理体系和治理能力现代化“城市范例”，深圳向全面深化改革要动力。党的十八大以来，深圳统筹推进经济、政治、文化、社会、生态文明体制和党的建设制度改革，在重点领域和关键环节推出一批具有重大影响力的改革，为全国全面深化改革勇探新路，在坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化上下更大功夫。

深圳坚持全面深化改革，2013年在全国率先开展商事制度改革，近年来推出营商环境改革20条，“秒批”、不见面审批、“深圳90”改革、优化营商环境“一号改革工程”重点任务清单等一系列改革举措，努力营造国际一流法治化营商环境；坚持创新驱动发展，深化科技供给侧结构性改革，推动“深圳高新技术产业发展成为全国的一面旗帜”；坚持以人民为中心，将改革红利转化为民生福祉，不断满足人民对美好生活的向往，努力形成共建共治共享共同富裕的民生发展格局，打造“民生幸福标杆”……

面对新冠肺炎疫情大考，深圳以先行示范区的担当作为，将社会治理优势迅速转化为社会治理效能，是对中国特色社会主义制度和国家治理体系所具有的强大生命力和显著优越性的最新注解。

改革日夜兼程，进入新的历史关头，深圳牢牢把握综合授权改革试点契机，凸显改革的系统性、整体性、协同性，放大改革的“乘数效应”。深圳今年的改革任务增加了“战役战略性改革”，确保在重点领域和关键环节取得决定性成果。

攀登不停步

让“中国之治”的深圳风景焕发出更加夺目的光彩——

2020年是深圳经济特区建立40周年，是建设粤港澳大湾区和深圳建设中国特色社会主义先行示范区全面铺开、纵深推进的关键之年。

新起点、新征程、新使命。

深圳坚持党的领导，坚定制度自信，努力在坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化上先行探索、走在前列，在十个方面先行示范，勇当新时代的攀登者，努力创造让世界刮目相看的新的更大奇迹：

要在加强党的全面领导和党的建设上先行示范，打造向世界彰显中国共产党先进性、纯洁性的“精彩样板”。

要在全面深化改革开放上先行示范，当好展示我国改革开放成就的重要窗口、国际社会观察我国改革开放的重要窗口，建设竞争力创新力影响力卓著的全球标杆城市。

要在民主法治建设上先行示范，营造稳定公平透明、可预期的国际一流法治化营商环境，努力成为法治城市示范。

要在实施创新驱动发展战略上先行示范，坚持把创新驱动发展作为城市发展主导战略，努力建设具有全球影响力的创新创业创意之都。

要在践行高质量发展要求上先行示范，实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展，努力成为高质量发展高地。

要在践行社会主义核心价值体系上先行示范，着力构建高水平的公共文化服务体系和现代文化产业体系，努力成为城市文明典范。

要在保障和改善民生上先行示范，瞄准“幼有善育、学有优教、劳有厚得、病有良医、老有颐养、住有宜居、弱有众扶”目标，构建优质均衡的公共服务体系、全覆盖可持续的社会保障体系等，努力成为民生幸福标杆。

要在营造共建共治共享的社会治理格局上先行示范，不断提高社会治理智能化、科学化、精准化水平，推动深圳成为全国最安全稳定、最公平正义、法治环境最好的标杆城市。

要在促进人与自然和谐共生上先行示范，坚持绿水青山就是金山银山，实行最严格的生态环境保护制度，打造美丽中国典范，为落实联合国2030年可持续发展议程作出贡献，努力成为可持续发展先锋。

要在服务全国全省大局上先行示范，牢固树立全国全省“一盘棋”理念，更好发挥辐射带动作用，为全省落实“1+1+9”工作部署先行示范，形成“深圳经验、湾区效应、全省受益”的良好局面，率先探索全面建设社会主义现代化强国新路径，为实现中华民族伟大复兴的中国梦提供有力支撑。

(责编：李都也(实习生)、李栋)