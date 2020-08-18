电商热点：国家邮政局部署秋冬季疫情防控 首届生鲜研讨会在京召开

人民网北京8月18日电（记者毕磊）人民网新电商研究院盘点近期行业热点资讯： 为贯彻落实党中央、国务院决策部署，切实做好邮政行业秋冬季疫情防控工作，近日，国家邮政局发出《关于切实做好邮政行业秋冬季新冠肺炎疫情防控工作的通知》，全行业必须进一步提高思想认识，坚决杜绝麻痹松懈厌战情绪，切实做好秋冬季疫情防控工作。疫情以来，多家生鲜企业以各种形式搭建供需两端坚实桥梁，化“危”为“机”，生鲜电商行业虽在这一背景下快速发展，但仍存在产业链条长、仓储履约成本高、前后端协同不足等问题。8月14日，人民网新电商研究院携手腾讯鲜赢研究院和北大创业训练营，以“制胜生鲜电商‘下半场’”为主题，联合发起首届生鲜电商学习交流研讨会，共探生鲜电商“下半场”发展新机遇。

1. 国家邮政局部署秋冬季疫情防控：提倡使用智能快件箱

国家邮政局近日发出《关于切实做好邮政行业秋冬季新冠肺炎疫情防控工作的通知》。《通知》指出，全行业要切实做好秋冬季疫情防控工作，要进一步优化寄递服务模式，保持服务过程卫生，揽投服务过程中应当与用户尽量保持距离，减少身体直接接触。提倡使用智能快件箱(信包箱)投递邮件快件。

2. 人民网新电商研究：首届生鲜电商学习交流研讨会在京召开

8月14日，人民网新电商研究院携手腾讯鲜赢研究院和北大创业训练营，以“制胜生鲜电商‘下半场’”为主题，联合发起首届生鲜电商学习交流研讨会。与会嘉宾包括生鲜电商领域平台和企业家代表，以及行业专家学者，共同就生鲜电商发展趋势、投融资动向、产业链融合及数字营销策略等话题展开深入讨论。

（首届生鲜电商学习交流研讨会现场）

3. 阿里巴巴与浙江大学合作成立“认知智能实验室”

8月17日消息，阿里巴巴日前与浙江大学宣布成立“认知智能实验室”，将聚焦认知智能的技术创新，探索包括自学习因果推理、多模态人机交互等前沿技术。该实验室下设因果推理、图学习理论等6大研究方向，同时，阿里巴巴还首次公布的第二代AI系统认知智能计算平台。该平台包含基础数据层、推理引擎层和用户交互层：基础数据层构建起全球最大的电商知识图谱，覆盖数十亿商品、数千亿关系；推理引擎层相当于“认知智能大脑”，机器能够理解商品、推理意图，用类似于人脑的方式思考；用户交互层，则根据人机交互的内容，能更敏锐地理解人的心思。

4. 小红书上线视频号 将支持最长15分钟视频的发布

８月15日，小红书上线视频号，计划面向站内500粉以上有视频发布经验的创作者开放。此外，对于新入驻创作者，在其他平台的粉丝量达5万到50万不等以上的也可获得同等权益。符合视频号开放标准的创作者，将享有包括百亿流量扶持、商业合作优先推荐、运营一对一指导、现金和流量工具奖励等权益。据悉，视频号上线后，小红书将支持最长15分钟视频的发布，以及创作者视频合集的建立。

5. 京东与携程达成战略合作 携程旅行供应链将接入京东

8月16日，携程集团与京东集团在京签署战略合作协议，京东集团将接入携程核心产品供应链，双方将在用户流量、渠道资源、跨界营销、商旅拓展、电商合作等方面开展全方位的合作。根据携程与京东签署的战略合作协议，携程将为京东集团提供实时产品库存，以及极具市场竞争力的产品价格。京东集团将接入携程的核心产品供应链，并将京东平台的用户流量开放给携程。在日常运营及精准营销方面为携程旅行产品供应链提供全方位的支持。

6. 洋码头推出“全民直播”计划，欲打造千个直播过亿的买手主播

8月17日，在洋码头十周年发布会上，洋码头CMO蔡华表示，洋码头推出“全民直播”计划 打造1000个直播过亿的买手主播，并对APP进行改版，让直播元素无处不在，让买手随时随地想播就播，此外，洋码头还希望通过流量分发让直播交易额冲击50%GMV占比。此外，今年洋码头将进一步通过短视频+网红达人深度合作等方式进行流量拓展，与头部MCN机构进行合作，利用短视频＋网络红人，打造自身特有的站内互动营销模式，实现多样化、场景化、全球化的直播情景推进以买手在海外购货现场直播的展现形式，实现“人、货、场”的同时展现，交付中国交互海外的消费场景。

7. 苏宁818超级秀战报：26分钟GMV破亿

8月18日0时34分，苏宁易购发布战报，8月17日晚，818超级秀26分钟GMV破亿。7个小时内，苏宁易购、抖音、西瓜视频、PP体育、PP视频、百度、搜狐视频、爱奇艺、新浪微博、360等多平台观看人次破1.4亿。“东方卫视超级秀”、“江疏影黑天鹅造型”、“张艺兴人间节拍器”等多个话题，霸屏微博热搜。

8. 度小满金融启动“新发地中小商户扶助计划

8月14日，度小满金融宣布，正式启动“新发地中小商户扶助计划”，投入1亿元，面向北京新发地农产品批发市场、新发地国际水产城等8个市场的中小商户，提供日利率0.01%的低息信贷服务，帮助商户解决经营资金周转困难。即日起，所有符合条件的商户均可通过度小满金融APP在线申请。而此次以低息贷款的形式向新发地等市场商户提供定向金融支持，也是度小满探索为小微企业提供定制化特色金融服务的一次新尝试。

9. 海关总署：增加上海等12个直属海关开展跨境电商B2B出口监管试点

海关总署13日发布《关于扩大跨境电子商务企业对企业出口监管试点范围的公告》(下称“公告”)。为进一步贯彻落实党中央国务院关于做好“六稳”工作、落实“六保”任务的部署要求，加快跨境电子商务新业态发展，海关总署决定进一步扩大跨境电子商务企业对企业出口(以下简称“跨境电商B2B出口”)监管试点范围，在现有试点海关基础上，增加上海、福州、青岛、济南、武汉、长沙、拱北、湛江、南宁、重庆、成都、西安等12个直属海关开展跨境电商B2B出口监管试点。该公告自2020年9月1日起施行。

(责编：毕磊、夏晓伦)