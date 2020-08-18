原标题：弘扬优秀传统文化，“快！故宫开讲啦”系列直播8月19日在快手上线

朝珠是什么人都可以佩戴吗？八旗服饰的特点有哪些？在没有现代制冷设备的古代宫廷里，人们是如何消暑度夏的呢？……大家对于古代宫廷文化和历史知识的诸多疑问，在这个暑假都将在快手获得最权威专家的一一解答。

8月19日至28日，故宫博物院宣教部官方快手账号“我要去故宫”（快手ID：1975787785）将在每天上午10点和下午3点各推出一场“快！故宫开讲啦”主题直播，直播内容正是由故宫博物院主办的特色品牌教育项目“故宫知识课堂”。届时，广大网友可以一边观看直播、学知识，一边在线参与互动问答，获得故宫赠送的精美礼品。

据悉，“故宫知识课堂”项目于每年寒暑假面向广大中小学生推出，旨在通过生动有趣的课程和形式丰富的活动，培养和增进青少年们对于故宫文化和历史知识的热爱，同时更好地传播故宫知识和传统文化的魅力。此次通过快手直播的形式，“故宫知识课堂”将为更多的孩子带去知识和快乐，让他们度过一个更充实的暑假生活。

据了解，在为期10天的活动中，“快！故宫开讲啦”将推出共20场直播，分为“经典主题课”和“建筑历史课”两大系列，运用主题知识讲授、公益视频课分享和互动问答三大方式，为大家带来内容丰富多彩、趣味十足的知识科普。

其中，“经典主题课”系列将会在每天上午10点于快手准时“开课”，从宫廷用品、政治制度、先人智慧和建筑形式等多角度为大家展示紫禁城背后蕴含的丰富知识，直播的课程主题包括康熙与西学、清代八旗面面观、宫中好乘凉、一窗一世界、清代宫廷服饰、宫廷里的遂心如意、太和殿上的小精灵、朝珠DIY、巧刻乾隆印·玩转橡皮章以及日影计时的奥秘——日晷。

具体来看，此次“经典主题课”的10场直播，既有清宫中的炎炎夏日，在降温、饮食、穿戴、娱乐等方面的消暑小妙招，又有清代宫廷服饰种类、纹饰类型和象征意义介绍，更有代表吉祥的如意起源、不同时期如意的形态和功能及其在清宫中的用途科普，还有出席不同场合所佩戴的朝珠种类、组成和背后代表的地位寓意。

此外，“弹幕鼻祖”乾隆皇帝都有哪些珍爱的印章、古人如何通过日影计时、西方科学技术传入后与康熙皇帝产生了怎样激烈的火花、紫禁城每种窗棂背后蕴含着什么祥瑞之意等内容都将出现在快手直播中。

上午的课程精彩纷呈、干货满满，下午的课程同样丰富有趣。每天下午3点的直播中将会呈现“建筑历史课”系列，从紫禁城中代表建筑入手，详细讲解文物珍宝、历史文化、前人智慧等知识，10场直播将带领大家一一探秘午门、太和门、太和殿、中和殿?保和殿、乾清门、乾清宫、交泰殿?坤宁宫、御花园、养心殿、慈宁宫等故宫经典建筑。

午门“明三暗五”的门洞有哪些严格的行走规定？从外朝到内廷，乾清宫“正大光明”匾后都藏有怎样的秘密？皇帝处理政务、读书学习和日常起居的养心殿都有哪些故事和奥秘？宫中女性长辈居住的慈宁宫墙垣环绕，院落幽深，她们是如何在此度过余生？……这些问题也都将在“建筑历史课”系列直播中得到解答。

值得注意的是，今年紫禁城迎来六百华诞，在此次的“快！故宫开讲啦”活动之前，快手就已从多个维度助力故宫文化传播。例如，在今年5月，快手全程直播了由故宫博物院发起的“重启的故宫·夏日的幽静”活动，带领广大网友云游故宫。此后，快手还联合人民文学出版社重磅打造了《故宫六百年》新书联名定制款并以线上直播形式举行新书发布会，现任故宫博物院故宫文化传播研究所所长、著名作家祝勇等文化名人共同亮相发布会。

依托“短视频+直播”优势，快手正在持续以科技赋能文化，与故宫等合作伙伴一起携手弘扬中华优秀传统文化，以文化滋养社会，让大众足不出户“云游”历史建筑、了解文化知识。

(责编：夏晓伦、毕磊)